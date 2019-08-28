社会信用体系：德国企业上了中国"黑名单"

（德国之声中文网）2020年，中国政府想要把所有在华外国企业的数据放在一个大平台上。这是中国"社会企业信用体系"的基础，而该体系是一个数字化、基于算法的企业评估体系。

不合规企业清单

据德广联经济节目Plusminus调查报道，中国政府已经将多家德国企业列入一份不合规清单上，原因是没有按时上交年报。其中包括天津大众汽车金融（Volkswagen Financial Leasing）公司。德国建筑企业Strabag的德国分公司Züblin则因多次未上交年报甚至被列入所谓的黑名单。列入这样黑名单的企业可能会被列为"失信企业"而更难进入中国市场。比如，他们可能无法参与公开竞标，失去税务优惠，以及必须接受更多的审计检查。其经理人在工作上受到限制，比如可能无法订飞机票，或者无法签订高额的私人保险合同。

共同平台

自2014年就开始收集的企业数据，如今集中在一个由中国科技巨头提供的共同平台上。科技企业太极计算机和华为提供了数据基础设施。腾讯（短信服务）、阿里巴巴（互联网商务）和视联动力（人脸识别）的信息都流入该平台。这些数据的处理方式是中央收集、分析和评估。坏的评分在部分情况下直接引发对企业的制裁。

完美的控制工具

中国问题专家、特里尔大学教授海尔曼（Sebastian Heilmann）称，这是中共手中一个完美的控制工具："即时获取数据、密切关注企业行为并立即制裁，这是一个全新的事物，是一个前所未有的监管系统。"

经济节目Plusminus的抽样调查发现，德国企业已经有大量"违规行为"记录在中国的数据库里：环境污染（博世汽车转向系统 济南）、违反广告法（宝马北京）、违反工作时间法（采埃孚上海）、不合法网站（商业银行）、报税有误（巴斯夫）。上述企业在接受Plusminus询问时表示，他们尊重和遵守中国的法律法规。Züblin公司写道，这些事情发生在1999-2004年之间，称迄今未对该企业带来任何后果。

德国驻华商会对该体系的两个机制格外抱有忧虑：经理人的违规行为会对企业的评分有直接影响，反之亦然。此外，如果商业伙伴评分差，也会带来扣分。这迫使企业相互之间进行监控。