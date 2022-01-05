社会主义古巴通过新法 同性婚姻、代孕将合法化

（德国之声中文网）古巴国家选举委员会主席巴尔塞罗（Alina Balseiro）在国家电视台宣布：“《家庭法》已获人民批准。” 公投初步结果显示，近67%的有效票赞成政府提出的法律修正案。约840万合格选民中，有74%参加了上周日举行的公投。
新法取代了1975年起沿用至今的旧版《家庭法》。新版《家庭法》规定，婚姻的定义是： “两个人”之间的结合不论其性别。同性恋夫妇也将被允许收养，无经济补偿的代孕合法。新法还加强了儿童、老人和残疾人的权利。
上周日（9月25日），两名女性在首都哈瓦那一投票站
这是这个实行社会主义制度的岛国首次对修改法律举行公投。鉴于古巴目前正面对30年来最大经济危机导致的巨大不满，不少人曾担心这次投票有可能演变成对政府的抗议性投票。新冠疫情和美国的制裁加重了古巴旅游业的不景气，很多人沦入经济困境。该国国内食品和药品严重短缺，频繁停电。
首次尝试曾失利
2019年，哈瓦那当局曾尝试将同性婚姻权利写入国家新宪法，但在引致教会批评后，撤消了计划。
在大男子主义文化盛行的古巴，新《家庭法》中涉及的许多规定仍然被视为敏感问题。在20世纪60年代和70年代， LGBTQ（女同、男同、双性恋、跨性别者及非异性恋）群体受当局排斥。
不过，尤其是20年来，官方对同性恋的态度大变，在修改法律运动中展示出很大决心。
新版《家庭法》被认为是拉丁美洲最进步的法律之一。政治学家埃尔南德斯（ Rafael Hernández ）称她是古巴自1959年革命以来出台的“最重要的人权法”。
（德新社，美联社，法新社）
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古巴老年人：10美元退休金如何生活？
建筑业退休者
89岁的卡迪罗（Angel Julio Soza Catillo）生活在古巴南部海岸的一个贫穷地区。他在建筑业工作了40年，如今的退休金是每月200比索（约合7.55美元）。
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粮本
古巴人可以每月凭粮本购买口粮。
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摆摊
布萨（Raul Bouza）每月的退休金是240比索。他每月要交500比索的营业执照费，才能摆摊卖电池、灯泡之类。每三个月，他的兄弟会从迈阿密汇给他100美金。
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在农场工作
86岁的罗扎纳（Antonio Loreno Lozana）和一个儿子住在一起，他们有一个小的农场。除每月200比索的退休金外，他们卖农产品、向游客卖咖啡能赚到约150美元。
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“对社会有用”
85岁的迪亚（Ebaristo Día Día）在一家打印店帮忙折纸盒。这样，他每月能多赚300比索，店主还给他提供早饭和午饭。他说，这份工作让他觉得自己对社会有用，所以挺高兴的。
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指路
92岁的布兰科（Aida Guerreros Blanco）只有120闭锁的退休金。她生活在古巴东部，时常在门口跟游客打招呼，给他们指指路，希望他们给她一点小钱。
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卖糖果
90岁的卡尔扎达（Miquel Calzada）坐在家门口，卖饼干和糖果，希望赚一点钱。
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房屋中介
80岁的迪亚（Mario Día）在哈瓦那的房地产市场当中介。如果卖掉一栋房子，他能拿10%的佣金，如果促成一笔房屋交换的交易，他能拿到小费。2018年他卖掉了两栋房子，带来1500美元的额外收入。
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养家
86岁的格里诺姆（Lidia Herredia Grinom）与患病的继女生活在一起。她的丈夫15年前去世了。为了过活，她每天下午在圣地亚哥-德古巴卖香烟和塑料袋。
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退而不休
66岁的冈萨勒斯（Rodolfo Aguilar Gonzalez）还在继续水管工的工作。尽管65岁可以退休，但他不想与社会脱节。古巴法律允许人们退休后申请减低强度的工作，但冈萨勒斯还在老本行做正常的工作。
作者: Sanne Derks