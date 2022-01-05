 社会主义古巴通过新法 同性婚姻、代孕将合法化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2022

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新闻广角

社会主义古巴通过新法 同性婚姻、代孕将合法化

“人人有权结婚”，在9月25日举行的关于新版《家庭法》公投中，多数古巴公民赞成引入同性恋婚姻，并允许同性恋夫妇收养儿童，也将代孕合法化。

古巴LGBTQ群体长期处境艰难——现在发生了变化  

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（德国之声中文网）古巴国家选举委员会主席巴尔塞罗（Alina Balseiro）在国家电视台宣布：“《家庭法》已获人民批准。” 公投初步结果显示，近67%的有效票赞成政府提出的法律修正案。约840万合格选民中，有74%参加了上周日举行的公投。  

新法取代了1975年起沿用至今的旧版《家庭法》。新版《家庭法》规定，婚姻的定义是： “两个人”之间的结合不论其性别。同性恋夫妇也将被允许收养，无经济补偿的代孕合法。新法还加强了儿童、老人和残疾人的权利。  

上周日（9月25日），两名女性在首都哈瓦那一投票站 

上周日（9月25日），两名女性在首都哈瓦那一投票站 

这是这个实行社会主义制度的岛国首次对修改法律举行公投。鉴于古巴目前正面对30年来最大经济危机导致的巨大不满，不少人曾担心这次投票有可能演变成对政府的抗议性投票。新冠疫情和美国的制裁加重了古巴旅游业的不景气，很多人沦入经济困境。该国国内食品和药品严重短缺，频繁停电。   

首次尝试曾失利   

2019年，哈瓦那当局曾尝试将同性婚姻权利写入国家新宪法，但在引致教会批评后，撤消了计划。  

在大男子主义文化盛行的古巴，新《家庭法》中涉及的许多规定仍然被视为敏感问题。在20世纪60年代和70年代， LGBTQ（女同、男同、双性恋、跨性别者及非异性恋）群体受当局排斥。 

古巴改革 谨慎前行

不过，尤其是20年来，官方对同性恋的态度大变，在修改法律运动中展示出很大决心。

新版《家庭法》被认为是拉丁美洲最进步的法律之一。政治学家埃尔南德斯（ Rafael Hernández ）称她是古巴自1959年革命以来出台的“最重要的人权法”。 

（德新社，美联社，法新社） 

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