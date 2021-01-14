 社交平台Parler状告亚马逊 司法首战失利 | 经济纵横 | DW | 22.01.2021

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经济纵横

社交平台Parler状告亚马逊 司法首战失利

冲击美国国会事件发生后，网络巨头亚马逊宣布停止向特朗普支持者聚集的社交平台Parler继续提供伺服器服务，Parler立即将亚马逊告上法庭，但法庭首战失利。

Google Suspends Parler App From Its Play Store

不少特朗普支持者曾利用该平台进行交流

（德国之声中文网）美国地方法院女法官罗斯坦（Barbara Rothstein）在西雅图表示，不能强迫亚马逊立即让Parler重新上线。Parler也没有提供充分理由，让法庭出具紧急禁制令以要求亚马逊恢复为Parler提供服务。Parler是一款很受前总统特朗普支持者欢迎的社交平台。该平台从1月11日起下线，因为亚马逊停止了为该平台提供的网络托管服务。

亚马逊为此提出的理由是，Parler不能或不愿意删除该平台上的危险内容。这些内容中包括一些对美国政治家实施强奸、酷刑虐待和谋杀的呼吁。

USA Internet Social Network Parler

Parler主页上的口号：阅读新闻，自由发言

继续审理

不过，罗斯坦法官也强调，法庭会进一步审理Parler对亚马逊提出的核心诉讼。为此，Parler表示，他们有信心在"关键审理"中获胜。亚马逊方面也表示，下线Parler并不涉及言论自由的问题。

在谈到网络平台运营现状时，Parler方面表示，该公司正在努力全面恢复平台的运营。Parler的网页现在虽然已经可以打开，但App和社交平台都无法使用。Parler总裁马策（John Matze)在法庭上表示，亚马逊之所以突然做出让Parler下线的决定，就是为了阻止前总统特朗普发声。他表示，去年十月，特朗普就曾考虑以假名方式在Parler注册。不过，上周，特朗普政府拒绝就此发表评论。

达扬 / 凝炼（德新社，时代周报）

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