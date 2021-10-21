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社交媒体

社交媒体（social media）是人们用来分享意见、观点及经验的工具和平台。

知名度和用户群比较大的社交媒体有脸书Facebook, 推特twitter,谷歌google+, 中国网民使用较多的有新浪微博，腾讯QQ, 微信。社交媒体已经逐渐取代传统媒体称为信息传播和分享的新的主体方式。

Former President Donald Trump speaks at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., Wednesday, July 7, 2021. (AP Photo/Seth Wenig)

特朗普自创社交平台：我有“真相” 21.10.2021

被脸书、推特等社交媒体"噤声"的美国前总统特朗普可能不需要再依赖硅谷互联网巨头发声。他宣布，将创立自己的网络平台。
--FILE--A mobile phone user looks at icons of the messaging app Weixin, left, or WeChat, QQ, right, of Tencent, and Weibo, center, the Twitter-like microblogging service of Sina, on his smartphone in Ji'nan city, east China's Shandong province, 22 July 2016. Chinese social media giant Sina Weibo reported strong financial performance in the first quarter (Q1) of this year thanks to booming advertising and marketing demand. The tech firm raked in net revenue of about 199.2 million U.S. dollars, up 67 percent year on year, according to its financial statement released Tuesday. Net income attributable to Weibo reached 46.9 million U.S. dollars, an increase of 561 percent year on year. Advertising and marketing services remained the major source of income, bringing in 169.3 million U.S. dollars in Q1, a 71-percent surge over Q1 of 2016. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

恒大危机延烧 维权群组被封 29.09.2021

在如何处置恒大债务危机的问题上，中国官方迄今尚未正式表态。不过，有消息称，社交媒体上的维权群组已遭封杀。
In this picture taken on August 5, 2019, a woman uses her mobile phone in a cafe in Kabul. - The historic deal between the US and the Taliban leaves unresolved the fate of Afghan women, whose fragile gains could come under threat as the brutally repressive insurgents seek to expand their influence. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) / TO GO WITH ' Afghanistan-conflict-peace-Taliban-women, INTERVIEW' by Thomas Watkins (Photo credit should read WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

阿富汗变天 网红也纷纷逃离  29.08.2021

过去二十年里，年轻一代阿富汗人在互联网如鱼得水。现在，他（她）们中的一些人因塔利班重新掌权而出逃。

TikTok为何叫人上瘾? 21.08.2021

TikTok在全球市场的成功，离不开其优秀的推送算法。它不断搜集用户的观看喜好，并且自动解析影片中的每一帧画面，力争让用户看到的每一支影片都越来越符合其个人喜好。
06.02.2020 *** This photo taken on February 6, 2020 shows a laboratory technician working on samples from people to be tested for the new coronavirus at Fire Eye laboratory in Wuhan in China's central Hubei province. - BGI Group, a genome sequencing company based in southern China, said it opened on February 5 a lab in Wuhan able to test up to 10,000 people per day for the virus. The official Chinese death toll from the coronavirus outbreak rose on February 7 to 636, with the government saying total infections had climbed past 30,000. (Photo by STR / AFP) / China OUT

中国官媒引述学者称美国恐吓 瑞士：查无此人 11.08.2021

中国官媒接连多日引述瑞士生物学家说法，指美国对主张新冠病毒与中国实验室无关的专家恐吓施压，但瑞士指出这是「错误新闻」，要求媒体及网民立即删除相关文章。
--FILE--A mobile phone user looks at icons of the messaging app Weixin, left, or WeChat, QQ, right, of Tencent, and Weibo, center, the Twitter-like microblogging service of Sina, on his smartphone in Ji'nan city, east China's Shandong province, 22 July 2016. Chinese social media giant Sina Weibo reported strong financial performance in the first quarter (Q1) of this year thanks to booming advertising and marketing demand. The tech firm raked in net revenue of about 199.2 million U.S. dollars, up 67 percent year on year, according to its financial statement released Tuesday. Net income attributable to Weibo reached 46.9 million U.S. dollars, an increase of 561 percent year on year. Advertising and marketing services remained the major source of income, bringing in 169.3 million U.S. dollars in Q1, a 71-percent surge over Q1 of 2016. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

中共发起打击「假新闻」 加压社交媒体平台 06.08.2021

中共中央宣传部最近在北京召开电话会议，将进一步打击「新闻敲诈」和「假新闻」，这预计会对中国的社交媒体平台带来更大的压力。
Flowers placed as tributes are seen in front of a subway station in memory of flood victims in Zhengzhou, China's central Henan province on July 27, 2021. (Photo by STR / AFP) / China OUT

黄色挡板　挡不住郑州洪灾死者迎来“头七” 27.07.2021

郑州地铁五号线“7.20事件”的死者迎来了中国传统文化中的“头七”，也就是死者亡灵“回家”的日子。地方政府在阻碍民众悼念死者的同时，最高政治层发出了不同的声音。

帅哥美女才是标准？这个摄影师偏不信！ 15.07.2021

“人们只是说，我们应该赞美自己。减肥是件好事，它会使我们更漂亮。我们都是听这样的话长大的。你当然可以赞美自己 但不应该是因为你重了或是轻了。”
England players comfort teammate Bukayo Saka after he failed to score a penalty during a penalty shootout after extra time during of the Euro 2020 soccer championship final match between England and Italy at Wembley stadium in London, Sunday, July 11, 2021. (Carl Recine/Pool Photo via AP)

评论：点球不进不可怕 种族主义才可怕 13.07.2021

决赛输给意大利，让英格兰痛苦。但是德国之声评论员 Joscha Weber指出，对萨卡、桑乔和拉什福德等深肤色球员的种族主义侮辱更令人难过，因为这暴露了英格兰社会的裂痕。

Impfkampagne in Bulgarien © BGNES

欧洲四分之一成年人口抵制疫苗 14.05.2021

當有足夠的新冠疫苗供給時，歐盟仍有一部分成年人不願接種，對疫苗猶豫不決的程度似乎與他們使用社交媒體的習慣有關。
Twitter logo is displayed on a mobile phone screen photographed on the People's Republic of China national flag background arranged for illustration photo taken in Krakow, Poland on 15th January, 2020. (Photo illustration by Beata Zawrzel/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

媒体：网路假粉军团助推中国大外宣 12.05.2021

中国前驻英大使的刘晓明是中国「战狼外交」的典范，在推特上获得了广大回响，但这些回响的真实性究竟有多少？美联社与牛津大学的牛津互联网研究所发布了研究。
A man walks past burning funeral pyres of people, who died due to the coronavirus disease (COVID-19), at a crematorium ground in New Delhi, India, April 22, 2021. REUTERS/Danish Siddiqui TPX IMAGES OF THE DAY

疫情下民怨飙升 印度令社媒删帖 26.04.2021

疫情紧急、民众怨声载道。在巨大的舆论压力下，印度政府要求推特等社交媒体平台删除部分用户贴文，引发更多的不满。
Die Kombo aus einzelnen Video-Standbildern der Internetaktion #allesdichtmachen via Youtube zeigt Schauspieler, die sich an der Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen beteiligen: Obere Reihe l-r Jan-Josef Liefers, Nina Proll, Nadja Uhl, mittlere Reihe l-r Ulrich Tukur, Wotan Wilke Möhring, Maxim Mehmet und untere Reihe l-r Katharina Schlothauer, Peri Baumeister, Richy Müller. Rund 50 prominente Film- und Fernsehschauspieler sorgen mit einer großangelegten Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen für Aufsehen. +++ dpa-Bildfunk +++

新冠封锁令——德国演艺明星齐吐槽 24.04.2021

在#allesdichtmachen（封锁一切）的标签下，许多德国演艺界明星吐槽讽刺了政府推出的限制措施。行动带来的支持和反对，凸显德国社会的分裂。
August 7, 2019, Poland: In this photo illustration a Twitter logo seen in a mobile phone. (Credit Image: © Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Wire |

声援民主运动 推特发布“奶茶联盟”专属表情符号 09.04.2021

最早由泰国、香港和台湾等地网友为反对北京而发起的“奶茶联盟”，在缅甸反对军政府的抗议运动中再度发展壮大。推特为纪念这项国际民主运动成立一周年，特地推出相关表情符号，并邀请全世界网友“端起一杯好茶，表达对奶茶联盟的爱与支持”。
Model, actor and singer Paing Takhon wears a traditional Chinese outfit while holding a sign during a demonstration against the military coup in front of the Chinese embassy in Yangon on February 11, 2021. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

缅甸名模被捕 军政府通缉异议名人 08.04.2021

因参加示威活动并在社交媒体上发声，缅甸演员、名模帕他空周四被捕。在军方的通缉名单上，还有一百多位缅甸文化界名人。
Ein Anhänger an einem T-Shirt der Textilkette H&M wirbt am Freitag (22.01.2010) in Köln für die Linie Organic Cotton aus 100 Prozent ökologisch angebauter Baumwolle. In der Biobranche bahnt sich nach einem Bericht der «Financial Times Deutschland» ein Betrugsskandal um falsch ausgezeichnete Baumwolle an. Betroffen seien zahlreiche Unternehmen, darunter große Ketten wie H&M und Tchibo. Nach wie vor bewirbt H&M seine Linie Organic Cotton als 100 Prozent ökologisch angebaute Baumwolle. Nach Recherchen der Zeitung sind große Mengen aus Indien eingeführter angeblicher Bio-Baumwolle gentechnisch verändert worden. Foto: Oliver Berg dpa/lnw ++

远离新疆供应链 H&M在中国遭抵制 24.03.2021

瑞典服装品牌H&M去年发布的一份声明本周在中国社交媒体上引起声讨。该公司当时表示不会从新疆采购产品或原料。事件发生后，H&M公司发表声明，但未能平息反对者的怒火。
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