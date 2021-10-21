为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
社交媒体（social media）是人们用来分享意见、观点及经验的工具和平台。
知名度和用户群比较大的社交媒体有脸书Facebook, 推特twitter,谷歌google+, 中国网民使用较多的有新浪微博，腾讯QQ, 微信。社交媒体已经逐渐取代传统媒体称为信息传播和分享的新的主体方式。
被脸书、推特等社交媒体"噤声"的美国前总统特朗普可能不需要再依赖硅谷互联网巨头发声。他宣布，将创立自己的网络平台。
在如何处置恒大债务危机的问题上，中国官方迄今尚未正式表态。不过，有消息称，社交媒体上的维权群组已遭封杀。
过去二十年里，年轻一代阿富汗人在互联网如鱼得水。现在，他（她）们中的一些人因塔利班重新掌权而出逃。
TikTok在全球市场的成功，离不开其优秀的推送算法。它不断搜集用户的观看喜好，并且自动解析影片中的每一帧画面，力争让用户看到的每一支影片都越来越符合其个人喜好。
中国官媒接连多日引述瑞士生物学家说法，指美国对主张新冠病毒与中国实验室无关的专家恐吓施压，但瑞士指出这是「错误新闻」，要求媒体及网民立即删除相关文章。
中共中央宣传部最近在北京召开电话会议，将进一步打击「新闻敲诈」和「假新闻」，这预计会对中国的社交媒体平台带来更大的压力。
郑州地铁五号线“7.20事件”的死者迎来了中国传统文化中的“头七”，也就是死者亡灵“回家”的日子。地方政府在阻碍民众悼念死者的同时，最高政治层发出了不同的声音。
“人们只是说，我们应该赞美自己。减肥是件好事，它会使我们更漂亮。我们都是听这样的话长大的。你当然可以赞美自己 但不应该是因为你重了或是轻了。”
决赛输给意大利，让英格兰痛苦。但是德国之声评论员 Joscha Weber指出，对萨卡、桑乔和拉什福德等深肤色球员的种族主义侮辱更令人难过，因为这暴露了英格兰社会的裂痕。
當有足夠的新冠疫苗供給時，歐盟仍有一部分成年人不願接種，對疫苗猶豫不決的程度似乎與他們使用社交媒體的習慣有關。
中国前驻英大使的刘晓明是中国「战狼外交」的典范，在推特上获得了广大回响，但这些回响的真实性究竟有多少？美联社与牛津大学的牛津互联网研究所发布了研究。
疫情紧急、民众怨声载道。在巨大的舆论压力下，印度政府要求推特等社交媒体平台删除部分用户贴文，引发更多的不满。
在#allesdichtmachen（封锁一切）的标签下，许多德国演艺界明星吐槽讽刺了政府推出的限制措施。行动带来的支持和反对，凸显德国社会的分裂。
最早由泰国、香港和台湾等地网友为反对北京而发起的“奶茶联盟”，在缅甸反对军政府的抗议运动中再度发展壮大。推特为纪念这项国际民主运动成立一周年，特地推出相关表情符号，并邀请全世界网友“端起一杯好茶，表达对奶茶联盟的爱与支持”。
因参加示威活动并在社交媒体上发声，缅甸演员、名模帕他空周四被捕。在军方的通缉名单上，还有一百多位缅甸文化界名人。
瑞典服装品牌H&M去年发布的一份声明本周在中国社交媒体上引起声讨。该公司当时表示不会从新疆采购产品或原料。事件发生后，H&M公司发表声明，但未能平息反对者的怒火。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式