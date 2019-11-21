社交媒体如何规范竞选广告？

（德国之声中文网）美国的《通讯法》明文禁止广播电台在接受联邦层级候选人委托播放政治竞选广告后，对其广告内容进行审查或拒播。不过此法并不适用于有线新闻网如CNN或社交媒体网站，而在2020年11月总统大选前，所有热门总统候选人将会投入数千万美元在上述平台上博取选民支持。

究竟各大社交媒体目前如何应对政治广告中的虚假或具误导性内容？

脸书

脸书免除了对政治家的第三方事实查核程序，允许其播放带有虚假声明的广告。这项政策受到监管机关和立法者的抨击，认为这可能导致虚假新闻传播，使选民蒙受损失。民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）甚至故意投放虚假脸书广告以突出这一问题。

脸书首席执行官扎克伯格为公司的立场辩护称，此举是为了不扼杀政治言论，但他也表示，脸书正在考虑改善政策的方法。

脸书会对政治团体的内容进行真相核实。该公司还表示，若政治家分享曾经被揭穿不实的内容，脸书会查核并不允许该内容被放置在广告中。

脸书周四表示，目前正在调整针对政治广告的方针，包括允许使用者关闭特定的广告目标设定工具。此外，未来将根据广告方的"自定义受众"，允许使用者选择停止看到广告，而且适用于所有类型广告。

推特

推特已经禁止政治类型广告。去年11月，推特表示政治类广告包括提到政治候选人、政党、选举或立法的广告。该公司还表示不允许宣传特定政治或社会因素的可能后果的广告。

推特执行长杰克·多西上月在声明中表示："我们相信政治信息的传播应该是通过争取，而不是付费购买而来。"

部分立法人士赞扬推特的做法，但批评者认为推特的决定会使在任者获益，而知名度较低的候选人将会吃亏。

在脸书和谷歌平台上支出大笔广告经费打击对手民主党的特朗普竞选团队认为，推特的禁令"愚蠢"，但对特朗普的竞选策略影响不大。

特朗普的竞选团队在社交媒体如谷歌和脸书上支出大笔广告经费

推特财务长塞格尔（Ned Segal）表示，2018年美国中期选举期间，竞选人在推特上的总体支出不到300万美元。

媒体分析机构Kantar Media的副总裁帕斯维特（Steve Passwaiter）指出:"从广告角度而言，推特完全不在竞争行列中。脸书和谷歌在是政治广告的巨头。"

谷歌

谷歌周三表示，该公司将限制选举期间的"受众定位"技术在年龄、性别和邮政编码的地理位置这三项范围内。这项改变意味着，政治广告无法利用公共选民记录和政治倾向（如左派、右派等）锁定广告受众。但广告客户仍能进行内容相关定位，例如对特定视频的观众播放广告。

谷歌及旗下的播放平台YouTube禁止广告中出现虚假陈述，例如关于公众投票程序、候选人年龄或出生地的不实讯息，以及错误声称公众人物死亡等假消息。

谷歌并未全面禁止政治人物投放虚假或不实广告。去年10月，美国前总统拜登的竞选团队曾要求谷歌撤下特朗普团队的广告，因为广告中含有不实说法，但谷歌发言人对路透社表示，广告并未违反网站政策。

SNAP

Snap公司允许用户在旗下的社交平台Snapchat上投放政治广告，前提是广告不能含有误导、欺骗或违反服务条款的内容。对Snap而言，所谓的政治广告包括竞选、宣传信息的广告。

Snap一般上不禁止具有"攻击言论"的广告，但其条规中禁止针对候选人个人生活的进行攻击。

TIKTOK

来自中国的短视频平台TikTok深受美国年轻人欢迎。该平台不允许任何政治广告。

在去年10月发表的一篇博客文章中，TikTok表示希望确保平台能继续维持"轻松愉快"的路线。TikTok全球商业合作事务副总裁钱德利（Blake Chandlee）称："我们认为付费播放政治广告的生态不适合TikTok平台的使用体验。"

隶属总部设于北京的"字节跳动"（ByteDance）的TikTok最近刚面临美国立法机关的审查，原因是美方担心该平台对政治敏感内容进行审查，其存取个人数据的方式也受到质疑。

REDDIT

社交网络Reddit允许上传涉及政治议题的广告以及联邦层级候选人的广告，但不包含州或地方选举。Reddit也不允许触及美国以外国家政治议题、选举或候选人的广告。该公司表示，所有政治类广告都必须遵守其条规，禁止"欺骗、不实或误导性广告"，也不容忍"描述缺乏包容性或具高度争议的政治或文化观点及议题"。

领英

微软公司旗下的领英（LinkedIn）去年禁止政治类别广告。领英将政治类广告定义为包含"支持或反对特定候选人或投票主张，亦或意图影响选举结果的广告"。

微软的搜寻引擎Bing也不许涉及政治或选举议题的广告内容。

PINTEREST

图片分享平台Pinterest同样在去年禁止竞选宣传活动。根据Pinterest的广告政策，所谓的竞选宣传包括为政治候选人、政治行动委员会（PACs）、立法机关或政治议题打广告并意图影响选情的行为。

Pinterest的发言人法瓦扎（Jamie Favazza）表示："我们希望为用户创造一个积极正面的环境，与政治竞选广告本质上就存在分歧。"她对路透社称，这也是该公司应对虚假信息策略的一部分。

张筠青/达扬（路透社）