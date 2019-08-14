示威者鬼月「反送中」 欧美呼吁和平对话

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三(8月14日)在推特上说，延后对部分商品的征税，中国得到的好处比美国多，之后会是互惠的。 「他们当然想要达成协议。 让他们先人道地处理香港!」

他也说他认为习近平擅长解决困难问题，他有能力做得到:「我完全不怀疑习近平主席想要快速而人道的解决香港问题，他可以做得到。 (需要)个人会面?」

近期，中国放出军车影片、称香港示威者为「暴徒」和「恐怖主义」，彷佛暗示着中央解放军镇压香港的可能性。 有鉴于此，美国两党参议员呼吁特朗普对中国采取更强硬的立场。 美国国务院发言人也说，他们对中国在边境调度部队感到担忧。

另一方面，德国总理默克尔也加入英国和加拿大的行列，呼吁用和平方法解决香港问题。 她告诉柏林的记者:「要用尽一切方法阻止暴力，在对话的框架内寻求解决方法。 」她也说，香港人的权利，包括自由表达意见的权利，是「香港长久以来的传统」。

8月13日，欧盟对外行动署发表涉港声明，呼吁各方保持克制、反对任何形式暴力并开展各方参与的政治对话进程。14日，中国驻欧盟使团维持一贯说辞，称香港事务纯属中国的内政。「我们对欧方不顾中方反对，再次对香港事务说三道四、指手画脚表示强烈不满。」使团也称欧盟使团「将香港警方严正依法执法与激进势力的极端暴力违法行为混为一谈」，是「混淆视听、黑白不分」。

农历鬼月街头「烧衣」

周三晚上在香港多地有响应农历七月十四「鬼节」的「烧衣」(台湾称烧纸钱)，以「驱魔除恶」讽刺港府，并为了香港的未来祈福。 民众在地上摆放水果、纸钱等祭祀用品，还有人摇铃，有人高喊「黑警还眼」。 示威群众分别聚集在深水埗警署、天水围警署、上水保路警察宿舍外。

深水埗警察之后催泪烟清场，烟雾漫到港铁站和住家，引发附近里民不满。 据香港01报导，天水围警署外有8人被捕，建制派天水围议员周永勤形容警察「见人就捉」。 上水有五六十名防暴警察突然现身对市民搜身，引来其他市民到场声援，示威者从几十人增加到过百人。

罗法/夏立民(综合报导)