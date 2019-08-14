示威者鬼月「反送中」 欧美呼吁和平对话

特朗普先前忙着和中国谈论贸易协议，对香港的事务没有太多评论，因此招致批评。 特朗普的这次推特发文是第一次将中美贸易谈判与香港事务联结在一起。
(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三(8月14日)在推特上说，延后对部分商品的征税，中国得到的好处比美国多，之后会是互惠的。 「他们当然想要达成协议。 让他们先人道地处理香港!」
他也说他认为习近平擅长解决困难问题，他有能力做得到:「我完全不怀疑习近平主席想要快速而人道的解决香港问题，他可以做得到。 (需要)个人会面?」
近期，中国放出军车影片、称香港示威者为「暴徒」和「恐怖主义」，彷佛暗示着中央解放军镇压香港的可能性。 有鉴于此，美国两党参议员呼吁特朗普对中国采取更强硬的立场。 美国国务院发言人也说，他们对中国在边境调度部队感到担忧。
另一方面，德国总理默克尔也加入英国和加拿大的行列，呼吁用和平方法解决香港问题。 她告诉柏林的记者:「要用尽一切方法阻止暴力，在对话的框架内寻求解决方法。 」她也说，香港人的权利，包括自由表达意见的权利，是「香港长久以来的传统」。
8月13日，欧盟对外行动署发表涉港声明，呼吁各方保持克制、反对任何形式暴力并开展各方参与的政治对话进程。14日，中国驻欧盟使团维持一贯说辞，称香港事务纯属中国的内政。「我们对欧方不顾中方反对，再次对香港事务说三道四、指手画脚表示强烈不满。」使团也称欧盟使团「将香港警方严正依法执法与激进势力的极端暴力违法行为混为一谈」，是「混淆视听、黑白不分」。
农历鬼月街头「烧衣」
周三晚上在香港多地有响应农历七月十四「鬼节」的「烧衣」(台湾称烧纸钱)，以「驱魔除恶」讽刺港府，并为了香港的未来祈福。 民众在地上摆放水果、纸钱等祭祀用品，还有人摇铃，有人高喊「黑警还眼」。 示威群众分别聚集在深水埗警署、天水围警署、上水保路警察宿舍外。
深水埗警察之后催泪烟清场，烟雾漫到港铁站和住家，引发附近里民不满。 据香港01报导，天水围警署外有8人被捕，建制派天水围议员周永勤形容警察「见人就捉」。 上水有五六十名防暴警察突然现身对市民搜身，引来其他市民到场声援，示威者从几十人增加到过百人。
罗法/夏立民(综合报导)