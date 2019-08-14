 示威者鬼月「反送中」 欧美呼吁和平对话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

示威者鬼月「反送中」 欧美呼吁和平对话

特朗普先前忙着和中国谈论贸易协议，对香港的事务没有太多评论，因此招致批评。 特朗普的这次推特发文是第一次将中美贸易谈判与香港事务联结在一起。

China, Hongkong: Neue Proteste mit Feuer (picture-alliance/V. Yuen)

示威者响应农历七月十四，在路边烧纸钱以「驱魔除恶」讽刺港府，为香港未来祈福

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三(8月14日)在推特上说，延后对部分商品的征税，中国得到的好处比美国多，之后会是互惠的。 「他们当然想要达成协议。 让他们先人道地处理香港!」

他也说他认为习近平擅长解决困难问题，他有能力做得到:「我完全不怀疑习近平主席想要快速而人道的解决香港问题，他可以做得到。 (需要)个人会面?」

近期，中国放出军车影片、称香港示威者为「暴徒」和「恐怖主义」，彷佛暗示着中央解放军镇压香港的可能性。 有鉴于此，美国两党参议员呼吁特朗普对中国采取更强硬的立场。 美国国务院发言人也说，他们对中国在边境调度部队感到担忧。

另一方面，德国总理默克尔也加入英国和加拿大的行列，呼吁用和平方法解决香港问题。 她告诉柏林的记者:「要用尽一切方法阻止暴力，在对话的框架内寻求解决方法。 」她也说，香港人的权利，包括自由表达意见的权利，是「香港长久以来的传统」。

8月13日，欧盟对外行动署发表涉港声明，呼吁各方保持克制、反对任何形式暴力并开展各方参与的政治对话进程。14日，中国驻欧盟使团维持一贯说辞，称香港事务纯属中国的内政。「我们对欧方不顾中方反对，再次对香港事务说三道四、指手画脚表示强烈不满。」使团也称欧盟使团「将香港警方严正依法执法与激进势力的极端暴力违法行为混为一谈」，是「混淆视听、黑白不分」。

Unrest In Hong Kong During Anti-Government Protests (Getty Images/A. Kwan)

晚上在深水埗，大部份烧金纸民众散去只剩下记者在场，但是警察仍然发射催泪弹，引起街坊不满

农历鬼月街头「烧衣」

周三晚上在香港多地有响应农历七月十四「鬼节」的「烧衣」(台湾称烧纸钱)，以「驱魔除恶」讽刺港府，并为了香港的未来祈福。 民众在地上摆放水果、纸钱等祭祀用品，还有人摇铃，有人高喊「黑警还眼」。 示威群众分别聚集在深水埗警署、天水围警署、上水保路警察宿舍外。

深水埗警察之后催泪烟清场，烟雾漫到港铁站和住家，引发附近里民不满。 据香港01报导，天水围警署外有8人被捕，建制派天水围议员周永勤形容警察「见人就捉」。 上水有五六十名防暴警察突然现身对市民搜身，引来其他市民到场声援，示威者从几十人增加到过百人。

罗法/夏立民(综合报导)

相关音频视频

環時記者在香港遭圍困  

相关内容

Hongkong Proteste am Flughafen | Fu Guohao Reporter der Global Times

示威者混乱「抓鬼」 中国批「突破人性底线」 14.08.2019

在上周日有警察乔装示威者协助警方拘捕之后，示威群众便对身边的人的身份特别敏感。周二晚上香港示威者在机场质问两名中国人，怀疑他们是卧底，另外还有一个人被质问后逃跑，留下装有双截棍的背包。

Hong Kong | Carrie Lam bei Pressekonferenz

林郑遭记者围剿 避免正面回应 13.08.2019

前一天，港澳办用「出现恐怖主义苗头」形容香港。香港特首林郑月娥则在周二早间召开发布会，一度哽咽，但是依然没有正面回答各类问题，引发现场记者的不满。

Hongkong Proteste Polizei schießt Tränengas

港警迅速镇压 示威者血溅街头 12.08.2019

香港示威越演越烈，警察执法力度更重、白衣红衣各路人士介入打人，多名示威者头部流血，还有少女眼球中弹，有失明危险。 少女在地上痛苦挣扎的画面在网上流传，网民以「警察还眼」为号召，发起12日下午1点在香港机场集合。

广告

媒体看中国

Hongkong Internationaler Flughafen Proteste (REUTERS)

德语媒体：香港在呼救 西方快警醒

香港机场示威，引起了德语报刊高度关注。《每日镜报》认为，这是示威者向全世界呼救。《法兰克福评论报》强调，面对北京，欧洲必须坚持民主理念。《萨尔布吕肯报》呼吁像保护当年西柏林一样保护香港。《时代周报》则提醒，西方国家亲北京，下场就是今日香港。  