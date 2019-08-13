示威者混乱「抓鬼」 临时禁制令稳定机场秩序?

(德国之声中文网) 香港机场管理局周三(8月14日)表示，机场已经取得法庭颁下临时禁制令，禁止任何人非法及有意图地故意阻碍或干扰机场的正常使用。 机场也表示任何人不得出席或参与任何在机场管理局指定地方之外举行的示威。 声明中说机场管理局正在取得有关临时禁制令盖印副本，并会在取得有关盖印副本后展示该临时禁制令。

香港机场连续两天被示威者影响到正常运作。 许多航班被取消，各国旅客都受到影响。 虽然「反送中」示威者如愿透过瘫痪机场引起国际关注，但是这个行动可能无法持续下去。

特朗普: 中国在边境调度军队

美东时间周二晚上，美国总统特朗普在推特上发文说: 「我们的情报机构通知我说，中国正在调动军队到与香港接壤的边境地带。 大家都应该要冷静，保持安全!」 由于中国官媒人民日报近日公布大量武警车辆在深圳集结的视频已经被广泛流传，目前还不清楚特朗普是针对媒体先前的消息做评论，还是揭露更新的消息。

美国太平洋舰队在同一天告诉路透社，中国拒绝两艘美国军舰访问香港。

之前，特朗普一直都不愿意显露对香港事务的立场，还一度称香港正在发生「暴动」。 他置身事外的态度引发美国两党批评，谴责他给予中国空间，让香港这个世界金融重镇陷入危险。 在周二的机场冲突之后，特朗普显得有点动摇，说现在香港的局势「非常微妙」，接着他说希望在没有人受伤或死亡的状况下和平解决争端。

美国参议院跨党派人物都相继关切香港，包括美国众议院院长佩洛西(Nancy Pelosi)、共和党参议员卢比奥(Marco Rubio)与麦康奈尔(Mitch McConnell)等人。 中国外交部发言人华春莹13日响应道，美方一些国会议员进日发表有关香港问题的言论是「罔顾事实、颠倒黑白」。

民主党参议员卡定(Ben Cardin)告诉路透社，如果中国强硬对付香港示威者，国会将会采取行动改变香港在美国法律中的特殊贸易地位。

机场示威者用索带「抓鬼」

在上周日有警察乔装示威者协助警方拘捕之后，示威群众便对身边的人的身份特别敏感。

综合香港媒体与新闻直播画面，13日晚上，有一名身穿记者反光背心的男子因为拍摄示威者近照，被怀疑是中国公安。 男子拒绝出示身分证件之后，他的背包被夺走并且被倒出内容物，其中有件曾经在撑警活动中出现的蓝色T恤，上面写着「我爱香港警察」。 这名男子之后被示威者绑手，又在一阵混乱拉扯中，虽然多人互相提醒不能打他，但他周围有三四个人突然踢他打他，让付姓男子随后倒地，疑似昏倒。 医护人员赶到现场，决定要把付国豪送出机场。 虽然附近的示威者争吵不休，最后付国豪仍然被救护车救走。

《环球时报》总主笔胡锡进之后在推特上发文，确认付国豪的身分是环球时报记者。 胡锡进也发声明感谢香港警察并严词批评香港示威者，说:「我们看到他(付国豪)没有向暴徒屈服。 他此次赴港除了报导，没有任何其他任务。 」胡锡进也称赞付国豪「是一名善良、正直的记者，这种善良和正直支持了他面对暴徒时的英勇。 」

在人民日报的报导当中，付国豪被绑住双手，高喊「我支持香港警察，你们可以打我了。 」报导为付国豪发声，说他「喊出了近14亿人的心声，作了一个堂堂正正的中国人应有的样子。 」报导只字未提现场民众如何制止其他人殴打付国豪，以及医护人员将他护送出机场上救护车的情况。

另有一名中国籍男子被怀疑是中国公安。 他被群众围堵一个多小时，被示威者搜出证件又用索带绑手。 民众透过证件得知该男子名为徐锦炀，在深圳公安招聘中找到有人与他同名。 徐锦炀一度表示呼吸困难，又被人用水淋头。 虽然救护人员赶到现场，但是示威者争吵不休，他迟迟不能离开。 晚上10点半过后，大批警车外加3名消防员到机场了解徐姓男子的情况。 香港警察在脸书上贴文强调，警察是因为收到机场管理局要求协助才会赶到现场，不是清场，警方呼吁示威者不要妨碍旅客接受治疗。

警察赶到现场之后，与现场示威者发生肢体冲突，机场保安在机场门口呼吁双方冷静，但是之后警方拿出胡椒喷雾往他和示威者喷洒。 有警员被拉扯后一度举枪。 示威者随即退到机场内，迅速把行李车推到门口堆作路障。 警察最终没有进入机场。

大约晚上11点，徐姓男子在警员协助下被医护人员送上救护车。 原应昏迷的男子在上救护车后睁开眼睛，被怀疑是假晕。

罗法/夏立民 (综合报导)