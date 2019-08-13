示威者混乱「抓鬼」 中国批「突破人性底线」

(德国之声中文网)两名中国籍男子周二在香港机场被质疑是公安卧底之后，被绑住、被搜出证件，之后被殴打到晕倒，送往医院救治。周三下午这两名男子都已经出院。

这串事件引发两面说法，在中国方面引发的话题格外热烈。中国除了由港澳办发表强烈谴责之外，官媒也相继发表社评，批评示威者的暴力行为。

国务院港澳办发言人徐露颖14日说:「香港激进暴力分子完全突破了法律的底线、道德的底线、人性的底线。他们在众目睽睽之下公然实施严重暴力犯罪行为，令人触目惊心，不寒而栗。」她说，在机场集会的部份激进暴力份子对两名内地居民实施了严重的人身伤害行为，包括禁锢了深圳居民徐某以及《环球时报》记者付某。徐露颖在发言中没有提及这两人一度被怀疑为中国公安卧底。

香港特区政府发言人表示: 「这些暴力行为远超文明社会底线，令人发指。」

因应付国豪曾经在被围困时喊出的「我支持香港警察，你们可以打我了」，微博上#我也支持香港警察#跃升热词，获得9.7亿阅读、348.4万讨论，把这句话做成红底白字的图样更被广为转发。

《大公报》拍摄的视频中，英籍公民记者史考夫特(Richard Scotford)表示: 「不是一个人在踢，而是上百人在踢...那只是更加升级的暴力，我们不能再说它是示威了。」他的话成为中国媒体拿来指正示威者是「暴徒」的证词之一。

同一人的另一面说法

然而比对史考夫特事后在脸书上用个人账号公开贴文，他的心情比大公报叙述得更加复杂。他详细叙述了自己从一名记者卷入事件的经过。他说，当被怀疑是中国公安的男子被质问了一个小时之后，他原本以为群众要开道让他出去，他与众多记者也已经准备好摄影姿势，但是却发现群众开始殴打该名男子。在其他媒体袖手旁观的时后，史考夫特决定用自己的身体保护该男子将近40分钟。「我不知道结果会怎么样。我有不知道如果我用我的身体保护他是不是正确的举动。」

史考夫特说，他也认为那名男子是中国公安，但他基于人道考量仍然决定保护他。他一方面谴责示威者动粗，另一方面也谴责香港警察: 「我认为今晚的示威者表现得不好，但是我也谴责香港警察周日的行动，包括假扮成示威者打人和拘捕。」他自拍并说自己身体并没有大碍，只有几处瘀伤和擦伤。最后他也补充: 「我不认为伤害那个中国公安的人也是警察卧底，或是刻意挑起事端的份子。我认为他们只是非常生气的示威者。为什么我会这么想? 因为如果他们是(卧底)，我应该会被打得更惨。不论我怎么样妨碍他们，示威者从没有真的刻意打我。」

英籍公民记者史考夫特(Richard Scotford)在立场新闻与Hong Kong Free Press均有作品。

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机场示威者用索带"抓鬼"

综合香港媒体与新闻直播画面，13日晚上，有一名身穿记者反光背心的男子因为拍摄示威者近照，被怀疑是中国公安。 男子拒绝出示身份证件之后，他的背包被夺走并且被倒出内容物，其中有件曾经在撑警活动中出现的蓝色T恤，上面写著"我爱香港警察"。 这名男子之后被示威者绑手，又在一阵混乱拉扯中，虽然多人互相提醒不能打他，但他周围有三四个人突然踢他打他，让付姓男子随后倒地，疑似昏倒。 医护人员赶到现场，决定要把付国豪送出机场。 虽然附近的示威者争吵不休，最后付国豪仍然被救护车救走。

《环球时报》总主笔胡锡进之后在推特上发文，确认付国豪的身份是环球时报记者。 胡锡进也发声明感谢香港警察并严词批评香港示威者，说:"我们看到他(付国豪)没有向暴徒屈服。 他此次赴港除了报导，没有任何其他任务。 "胡锡进也稱贊付国豪"是一名善良、正直的记者，这种善良和正直支持了他面对暴徒时的英勇。 "

在人民日报的报导当中，付国豪被绑住双手，高喊"我支持香港警察，你们可以打我了。 "报导为付国豪发声，说他"喊出了近14亿人的心声，作了一个堂堂正正的中国人应有的样子。 "报导只字未提现场民众如何制止其他人殴打付国豪，以及医护人员将他护送出机场上救护车的情况。

另有一名中国籍男子因突然冲撞示威者，被怀疑是中国公安。 他被群众围堵一个多小时，被示威者搜出证件又用索带绑手。 民众透过证件得知该男子名为徐锦炀，在深圳公安招聘中找到有人与他同名。 徐锦炀一度表示呼吸困难，又被人用水淋头。 虽然救护人员赶到现场，但是示威者争吵不休，他迟迟不能离开。 晚上10点半过后，大批警车外加3名消防员到机场瞭解徐姓男子的情况。 香港警察在脸书上贴文强调，警察是因为收到机场管理局要求协助才会赶到现场，不是清场，警方呼吁示威者不要妨碍旅客接受治疗。

行李车在机场内被示威者承载物资或当做路障使用

警察赶到现场之后，与现场示威者发生肢体冲突，机场保安在机场门口呼吁双方冷静，但是之后警方拿出胡椒喷雾往他和示威者喷洒。 有警员被拉扯后一度举枪。 示威者随即退到机场内，迅速把行李车推到门口堆作路障。 警察最终没有进入机场。

大约晚上11点，徐姓男子在警员协助下被医护人员送上救护车。 原应昏迷的男子在上救护车后睁开眼睛，被怀疑是假晕。

罗法/洪沙/夏立民 (综合报导)

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