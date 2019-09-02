 示威者堵塞机场交通 多个港铁站受损关闭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

示威者堵塞机场交通 多个港铁站受损关闭

在周六的“831”五周年大游行之后，有大批示威者周日前往香港国际机场，旨在以扰乱机场运营来吸引国际上对于“反送中”运动的更多关注。德国之声记者在现场看到，大批旅客步行前往机场赶乘班机。

Hongkong Protest | Protestierende am Flughafen von Hongkong (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

机场附近交通受阻，旅客步行前往机场

DW.COM

随着港警反對民阵游行、又大举抓捕知名社运人士及议员，许多民众不顾警方警告，仍然自发冒雨上街。警方则出动水炮车，发射掺有蓝色颜料的水柱。這天，警方執法方式引起不少民眾非議，有防暴警員闖進地鐵列車抓捕打人，臥底也再次出動。 (31.08.2019)

港府以及中央政府的匿名高官向路透社披露，林郑月娥曾经提议就“五大诉求”做出部分让步，但是北京方面则要求香港特区政府不得做出任何让步。分析人士指出，若消息属实，则显示香港特区政府在当前的示威浪潮中已经丧失了自主决策权，但事件恶化的后果却不会由北京来承担。 (30.08.2019)

据中国方面报道，大批特警、武警在周六开进与香港一河之隔的深圳。而官媒也开足火力，高声称要“依法制暴”。在香港示威活动不断发酵、距离中国国庆70周年仅剩一个月之际，这些举动引发外界的关注与猜测。 (31.08.2019)

在民阵收到警方反对831游行集会发出的通知书后，香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋與香港眾志成員周庭相继被捕。此外，民阵的相应上诉也于30日早上被驳回。有专家分析称，冲突双方毫无信任，香港局势已经成为零和博弈。 (30.08.2019)

（德国之声中文网）周日(9月1日)，大批“反送中”运动的示威者聚集在香港国际机场外，参加“机场交通压力测试”行动，目的是堵塞往来机场的交通，以吸引更多的国际关注。由于机场的临时禁制令仍然有效，示威者若妨碍机场运作，行为有机会构成藐视法庭。

与三个星期前“黑衣人”在机场与警察发生暴力冲突，导致机场管理局决定关闭机场的情况不同，旅客仍能够进出机场航站楼。

据法新社报道，周日当天至少有16班次的航班被取消。除此之外的飞机航班仍照常陆续起降，只是部分航班出现了延误。

通往机场的轨道交通和公交车全都停运，道路交通也非常拥堵。在现场进行采访的德国之声记者看到，很多需要乘坐飞机的旅客只好拖着行李箱，步行前往机场。周日的天气也不理想，到下午时分还下起了雨，导致行路更加艰难。除了旅客之外，还有大批佩戴口罩的示威者向机场行进，喊着“为自由而战”（Fight for Freedom）、“香港加油”等口号。

一位来自新西兰的旅客告诉德国之声记者，她很高兴自己还可以步行去机场，不至于错过班机。对于示威游行导致机场运营陷入半瘫痪的状态，她感到心情非常复杂。“我虽然不太了解（反送中抗议）的背景情况，但是我也祝他们（示威者）好运吧，希望他们能够促使政府改变立场。”

一些前来参加抗议活动的示威者告诉德国之声记者，他们也不知道这次在机场的集会活动是否为明智策略，但是目前抗议运动已经别无选择，如果这时候放弃，就等于前功尽弃，那么多人也都白白被捕了。一位受访者表示，从6月份抗议浪潮开始，自己基本上每次游行活动都有参加。

Hongkong Protest | Protestierende am Flughafen von Hongkong (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

大包小包赶往机场的旅客

据路透社报道，防暴警察在机场航站楼内外巡逻执勤，港警方面称，示威者在机场的集会是非法行动，指控抗议者向警员“投掷物品”，并且设立路障。

一位拒绝透露姓名的20岁抗议者对路透社记者表示：“我们计划以扰乱机场运营的方式，让人们看到，政府和警察都是如何对待我们的。……如果我们能够干扰机场秩序，那么就会有更多的外国人读到有关香港的新闻。”

德新社报道称，有示威者用铁棍敲烂了机场区域的监控摄像头和照明灯，十字形旋转门也遭到破坏。警方则逮捕多名抗议者。

东涌车站被破坏

因应示威者在机场外围集结，防暴警察在机场客运大楼筑起防线戒备。 示威者转战到机场巴士总站，在机场客运大楼与巴士站之间的路段，用行李手推车、铁栏、垃圾桶等杂物设起路障。

Hongkong Protest | Protestierende am Flughafen von Hongkong (Reuters/T. Siu)

示威者在机场外围设置路障

到当地时间下午四时许，已有部分示威者开始离开机场转移阵地。据德新社报道，有一小部分数量大概在数百人的抗议者，开始向距离机场数公里外的地铁站进发；另有数十人乘坐巴士车离开。他们当中，大多数人头戴防毒面具和护目镜。在这些抗议者离开后，留下来的示威者设立障碍，阻拦警方继续追踪，并且向路面喷洒灭火剂。

随后，示威者进入港铁东涌站进行破坏，打砸港铁闸门、用喷漆涂污购票机等。 最后消防水栓遭到破坏，水淹没车站，东涌车站宣布关闭。

之后许多港铁车站也遭到不同程度的破坏，香港01整理道，受损车站包括金钟、湾仔、中环、铜锣湾、炮台山、北角、鲗鱼涌、香港大学、天后等站。 除了东涌站因受损较严重而需要更长时间修复以外，其他地铁站都在9月2日恢复运作。

港府发言人于9月1日发布声明谴责示威者，并强调「警方会果断执法，保障市民的安全和权利。 」港府声明中一一点出当日事故，包括阻碍机场交通、杂物扔向铁路路轨、破坏港铁车站、焚烧东涌游泳池国旗等。 港府声明批评道: 「示威者完全漠视旅客和市民的需要，更对持不同意见或无辜人士、机构施以暴力威吓和恶意报复，行为野蛮，令人愤慨，政府严厉谴责这些破坏和违法行为。 」

与此同时，还有数百名示威者游行至英国驻香港领事馆门前，挥舞着英国国旗，高喊口号“上帝拯救女王”（God save the Queen）。

中国官方媒体新华社周六在推特上发布了一段视频，展示了中国武警在深圳举行防暴演练的画面。据法新社报道，从6月份以来，已经有超过900人因为“反送中”抗议而被逮捕。    

据“联合新闻网”报道，香港网友发起“守护香港，罢工救港”行动，9月2日和3日在港岛及九龙区举行多场跨界别罢工及集会。警方周日已经批准这两场金钟添马公园集会，发出不反对通知书。集会时间为早上7时至晚上11时59分。但在九龙梳士巴利花园集会的申请则遭到反对，警方表示该地附近多游客，不适合集会。

  • Hongkong Auschreitungen bei Protesten (Reuters/E. Su)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    催泪弹

    迄今为止，港警针对示威者使用的是非致命性武器（低杀伤力武器）。港媒曾总结出四大防爆武器，分别为：催泪弹、布袋弹、胡椒弹、橡胶子弹。《苹果日报》报道称，其中催泪弹（也称催泪瓦斯）潜在杀伤力最大。催泪弹分为投掷式和枪发式，或者燃烧式与爆炸式，都是采用CS、C2、辣椒素等刺激性催泪剂。

  • Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    布袋弹

    布袋弹，也称豆袋弹、沙包弹等，是由布包裹多粒体积细小的铅珠、通过霰弹枪所发射。布袋弹虽然属于非致命性武器，但近距离使用容易造成内脏出血。国际上不乏布袋弹致死的案例。国际守则建议，远距离使用布袋弹。8月11日，示威者中一位少女的右眼被击中，就疑似为布袋弹所伤。

  • Hongkong l Andauernde Proteste in Yuen Long - Ausschreitungen (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    胡椒弹

    胡椒弹，配合胡椒弹枪使用，适合30米至50米距离发射。它被看作是港警比较新的武器，其成分为特殊萃取的胡椒素，威力比一般催泪弹更大。在使用时，不能对准脸部、喉咙或脊椎骨，否则有致命风险。

  • Frankreich Paris Gelbwestenproteste | Gummigeschoss (Getty Images/AFP/S. Al-Doumy)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    橡胶子弹

    橡胶子弹通过专用火器或镇暴霰弹枪等发射。相对金属子弹，橡胶子弹材质软、射程短，多用于防暴、驱散示威等。这种子弹不容易钻进人体，但是也能造成致命伤害。历史上，橡胶子弹致死的例子比比皆是，使用时需要特别谨慎。

  • BG Hongkong Anti-Auslieferungsproteste (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    海绵弹

    除了四大防爆武器，港警在清场721游行中也发射了24枚“海绵弹”。弹头是胶状体，被击中感觉是被钝器袭击。据港媒报道，这种子弹在近距离打中要害很危险，有美方报告指出，使用时应避开头、颈、胸部和腹股沟。

  • Hongkong Proteste gegen Auslieferungsgesetz Einkaufszentrum Polizei (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    胡椒喷雾

    胡椒喷雾与催泪弹类似，主要是近距离使用以及室内使用。比如，在机场清场时以及沙田（图）近距离与示威者对峙时，警方都使用了胡椒喷雾。被喷者会产生烫痛、刺痛的感觉。

  • Hongkong Proteste (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    警棍

    警棍是最常见的警员装备之一，主要会造成钝性挫伤，但若对脆弱部位进行攻击也可能致命。此前港媒有报道称，一些警员警棍上装有环状物，以增强杀伤力。香港警方回应称这是误会，所谓环状物是胶索带，用以固定警棍尾部，并非“加装”。

  • Hongkong Gewalt bei Protesten (Imago Images/Xinhua/Lyu Xiaowei)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    警盾

    盾牌属于防护装备，主要用来阻挡外来攻击。在面对示威者时，香港警察比较常使用长盾和圆盾。圆盾相对于长盾更为轻便，方便一手拿警棍攻击、一手拿圆盾防御。

  • Proteste in Hongkong (picture-alliance/dpa/V. Yu )

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    水炮车

    8月25日，香港警方首次正式出动防爆水炮车，用于驱散荃湾示威者。据媒体报道，水跑车搭载的水炮是一种可以发射高速水柱的设备。水炮可将水柱投射到数十米之外。经测试，水压调到最高时，重量超过200磅的假人可被轻易推动。

  • Hongkong Gewalt bei Protesten (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    实弹

    同样在8月25日，港警首次发射实弹，引发巨大争议。香港政府特别强调，警员是在被“暴徒”袭击、“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。

  • Hongkong Protest Wasserwerfer blaue Farbe (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    其他装备

    除了上述防暴武器外，港警也会对示威者出示不同颜色的警告旗（例如，黄旗用于封锁、黑色警告催泪弹）、使用手铐等。另外，中国媒体“观察者”报道，港警也配备了“颜色水”这样的新设备，同样是高压喷射，这些颜料有追踪效果，可以协助警方辨识当时某人是否在场。8月31日，港警首次通过水炮车发射颜色水（图）驱散示威者。

    作者: 王凡, 罗法


DW.COM

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

6月以来，香港示威活动持续发酵，“暴力”成为一个关键词。 北京和港府批评示威者诉诸“暴力”，示威者和活动人士也控诉警方过度执法。在上个图集中，我们探讨了示威者的装备，这个图集我们来关注港警迄今主要使用的武器。 (31.08.2019)  

相关内容

China Proteste in Hongkong

防暴警地鐵待命 全港响应罢工罢课 02.09.2019

8月31日，「反送中」示威者发起堵塞香港机场附近交通的运动，在附近架设甚至焚烧路障，甚至拆下东涌游泳池的国旗加以焚烧。 然而，大部分的航班仍然正常起降，机场运作并未受到严重影响。

Hongkong Gewalt bei Protesten

「反送中」拘捕近9百人 港府不排除用紧急法 28.08.2019

北京和港府皆强调现阶段最重要的工作是止暴治乱。现在传出林郑月娥可能会引用「紧急法」，相关的法条有什么规定?

Hongkong Protest Wasserwerfer blaue Farbe

831五週年港人自发上街 警出動水炮臥底 31.08.2019

随着港警反對民阵游行、又大举抓捕知名社运人士及议员，许多民众不顾警方警告，仍然自发冒雨上街。警方则出动水炮车，发射掺有蓝色颜料的水柱。這天，警方執法方式引起不少民眾非議，有防暴警員闖進地鐵列車抓捕打人，臥底也再次出動。

广告

媒体看中国

Hong Kong Erneut Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten (Reuters/Tyrone Siu)

墙外文摘：香港“坦克人”能阻止镇压吗？

有评论认为，“香港中国人”的老说法不再被接受，习近平的政绩之一是毁了“中国人”这个词。与纳粹德国如出一辙，中国小粉红的思维方式正是教育与媒体形塑的结果。  