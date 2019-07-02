示威者冲击立法会 林郑谴责「极端暴力」

(德国之声中文网) 香港在主权移交22周年纪念日出现的大规模抗议活动在晚间更为激化。为此，7月2日凌晨四时，香港特首林郑月娥会见传媒，针对几个小时前「反送中」示威者冲进立法会大楼做出评论。

她表示，昨晚见到两个截然不同的场面，一个是和平理性的集会，另一个是痛心震惊的「违法暴力场面」。她所指的和平集会是在示威民众冲进立法会的同时，民间人权阵线正在维多利亚公园举行七一游行。警方估计有19万人参与该和平游行，但是主办方声称有55万人到场。

林郑说，她對民众冲击立法会感到十分憤慨及痛心，並予以強烈的谴责。她又指警方处理昨日的暴力回，一直表现克制，但对任何违法行为定必追究到底。

立场新闻报导，现场记者多次追问林郑有三名市民疑因为反送中争议而自杀，然而林郑却始终避答问题。

此外，林郑再次强调不会硬推逃犯条例修订。

示威民众冲进立法会

7月1日下午，据港媒报道，一批示威者试图冲击立法会，用铁马、铁通及铁笼车多次撞击立法会入口处的玻璃门，试图冲入立法会大楼。民众更在晚上9点左右，撬开铁闸冲进立法会。港府事先发出红色警报，撤离了大批工作人员，且当时立法会内无任何防暴警察。

民众进入立法会后，开始破坏地下玻璃门、破坏门框、四处喷漆。立法会标志被涂黑，下方写一行「林郑下台」。有人拿出港英旗帜挥舞。

（以下视频显示示威群众冲击立法会大门）

晚上11点左右，由于警方宣告午夜清场，开始有示威者撤离，但也有部份示威者决定「在会议厅内坚守至最后一刻」。数十名示威者不忍他们牺牲，进入立法会将议事厅内的留守的示威者带走。

7月2日0时过后，警方开始清场。他们举起黑旗，往龙和道及龙景街发射催泪弹。此时立法会内的示威者都已经全数撤出，在30分钟之内，防暴警察也重新占领立法会。外围的示威者也很快的自主撤离，不到3个小时就撤退完毕，直至截稿时没有人受伤或被捕。

各界评价

特朗普在白宫对香港的事件作出回应。他告诉记者:「这个嘛，他们在追求民主，我想大部份人都想要民主。很不幸地，有些政府不想要民主。」他接着说: 「整件事情的重点就是这个。都是跟民主有关。没有更好的了。」

而香港示威民众冲进立法会，对台湾曾经参与太阳花学运的人而言特别似曾相识。2014年3月18日，台湾的学运份子翻墙进入立法会进行占领。昔日学运领袖陈为廷在脸书上发表对香港示威民众的敬佩: 「这种能进能退，完全无法预测，随时准备好要瘫痪你的行动，其实也才是最有力的『非武力抗争』。」

纪念升旗礼暨酒会

港府在7月1日早上举办升旗仪式，林郑的出席是她自6月18日因「反送中」引发的大规模抗议在记者会上道歉后，首次公开露面。

官方原本预计在早上8时在室外举行升旗典礼，但香港反政府示威者早上在大规模民主集会前占据了重要道路，升旗典礼改为采用室内方案。香港特首林郑月娥与其夫婿、中联办主任王志民、前特首梁振英和董建华等透过荧幕观赏升旗仪式。

冲入立法会后有人拿出港英旗帜

根据日前香港大学公布的民调显示，林郑月娥的支持度跌破历史低点，打破所有前任特首的记录。

林郑在致詞时说:「近月发生的事，令市民和政府之间产生矛盾和纷争，令我彻底明白，作为从政者，不时要警醒自己，要准确掌握民情。」她表示自己深切体会，「纵使政府有良好意愿，也需开放包容，纵使重视行政效率，也需耐心聆听。」

「反送中」七一新抗争

过去3周香港因为「反送中」两次历史性百万人遊行和多个抗争活动引起国际关注。抗议者持续要求港府撤回《逃犯条例》，担心引渡到中国的法案违反公平审讯和人权。

今天这个全球金融中心的紧张局势再次飙升。从7月1日凌晨开始，一小群年轻和蒙面的抗议者以占据三条主要通道，利用铁马和交通锥阻挡道路。带着头盔和盾牌的防暴警察在街道待命，但没有直接和示威者衝突或拆除路障。但因为人潮始终没有散去，最后导致林郑月娥只能搭船前往升旗礼会场。

从1997年起，港人每年7月1日这一天都会举办大遊行。2003年因为反对《香港基本法》23条有百万人上街。近年来上街的人愈来愈多，甚至2014年引发雨傘革命。

今年则在「反送中」的背景下，更多港人担心中国在亲北京领导人的帮助下摧毁香港的自由和特有文化，走上街头。在7月1日的凌晨时分，传出有人在金紫荆广场挂上黑色紫荆旗。在同一天下午三时左右，又传出有数名黑衣人到金紫荆广场把国旗取下，换上黑色紫荆旗，并且把旁边的区旗降半旗。虽然旗帜在15分钟后就被警方取下，但相关图片已经在网路上流传。

虽然香港在1997年7月1日由英国回归中国统治，但仍然按照「一国两制」的安排分开管理。这个城市享有专制中国所没有的权利和自由，但许多香港民众担心，北京已经违背《中英联合声明》中「50年不变」承诺。

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夏立民/羅法 (綜合報導)