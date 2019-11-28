示威潮拖累生意  香港商家盼风波"早点过去"

（德国之声中文网）这里是香港最贫穷的街区深水埗，狭窄的街道，破旧的高楼，廉价的店家，人们虽然辛勤肯干，但生活往往依旧困窘，吴先生在这里摆摊卖五金配件有三十年了，他介绍说现在生意非常不好：" 营业额大约减少了50%，在示威浪潮爆发之前生意就不好，之后情况就更加糟糕。特别是暴力事件的发生，人们就更不愿意出门。"

示威者也曾在深水埗举行过示威，这里出现过警民暴力冲突，警方释放过催泪瓦斯。虽然港府宣布撤回《引渡条例》，不过抗议浪潮并未停止，人们依旧走上街头表达成立独立调查委员会追究警队滥用职权、撤销反送中抗争者控罪、实践真双普选等诉求。72岁的吴先生摇摇头表示："我希望事态能够尽快平静下来，他们希望政府能够答应诉求，但是不合法就是不合法，怎么能撤销控罪呢？我希望能够尽快恢复平静。"

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尤其是那些小规模的商店、饭店最近几个月受到重创，示威爆发之前他们尚能勉强维持，现在零售业销售急剧下滑，游客锐减，尤其是占主要比重的大陆游客现今稀少。距离吴先生摊位不远有一家卖纪念品的店铺，这一天，这里也门可罗雀。经营多年的老店主说："现在大陆游客都不来了，示威浪潮之前生意要好的多。"

参加示威活动的大多是香港的年轻一代，店主的儿子也已经60多岁了，他并不认同这些年轻人的做法："他们简直是胡闹，自己都不能独立思考，是受到了外国影响，被美国利用，他们拿钱去制造暴乱，这些孩子完全搞不清状况。"

并没有证据证实这种说法。中国官媒经常会对外国，尤其是对美国发出指责，认为对方支持香港示威，并且提供资金。这种宣传往往被香港老一辈的民众接受。因为没有这方面的统计，也不知道多少香港人有着同样的想法。

不过，无论是经营五金摊还是纪念品商店，店家对未来都充满信心，吴先生说："我们会继续开店，也没有什么别的办法，我们希望情况能早点发生变化，明年生意会变好。"

然而，目前并没有迹象表明香港问题有了政治解决方案，示威浪潮也丝毫没有停止的迹象。

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