 示威新招：德环保人士同时封锁三大机场干道 | 科技环境 | DW | 23.02.2022

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科技环境

示威新招：德环保人士同时封锁三大机场干道

为提高对环境和气候保护的关注度，德国一些活动人士不惜采取封锁机场干道等极端措施。

Hamburg Klimaaktivisten blockieren Kreuzung im Hafen

活动人士封堵汉堡港口要道

DW.COM

一群年轻气候保护活动者在柏林绝食抗议逾半月，其诉求是在本届联邦大选前与总理候选人对话。尽管一名绝食抗议者本周二体力不支送医，活动者仍坚持继续绝食。

（德国之声中文网）一段时间来，德国气候保护领域的激进组织"最后一代人的起义"（Uprising of the Last Generation）在各地发起活动，引发人们对气候恶化的关注。周三，该组织成员几乎同时封锁了通往德国三大机场的要道。

环保积极分子们表示，在法兰克福、慕尼黑和柏林机场进行"有破坏性"的活动，目的是阻止那里的货运和客运交通的正常运行，从而引发关注。在慕尼黑通往机场的两条主干道上，他们用沥青将手固定粘贴在水泥路上，以不让警方轻易地把他们驱散。不过，警察最后还是将他们带到了警察局。

在法兰克福，6名活动分子打出"节约食品、拯救生命"的横幅，站在机场线道路的中央。在柏林，5名活动人士也将手焊贴在机场路上，已阻碍交通。

数周以来，"最后一代人的起义"组织已在柏林、汉堡、弗莱堡等城市举办了多场不乏争议的活动，包括封锁港口、机场要道或者绝食等，他们希望借此活动呼吁德国政府出台更多的法律，减少食品浪费现象，因为这将有助于消除贫困，以及减缓气候变化。

Deutschland | „Letzte Generation“ blockiert Airportring in Frankfurt

活动人士封堵法兰克福机场要道

在德国，市场上销售的食品中有三分之一被送进垃圾箱，在欧盟国家中，德国是人均浪费食品最多的国家。"最后一代人的起义"组织发言人亨利希思（Carla Hinrichs）对媒体表示，"我们希望这类（封锁）行动是不必要的"，但如果政府不给出具体的"节约食品法"立法时间表，那么他们不得不继续行使公民抗议的权利。

（德新社、美联社）

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