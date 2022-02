示威新招：德环保人士同时封锁三大机场干道

(德国之声中文网)一段时间来,德国气候保护领域的激进组织"最后一代人的起义"(Uprising of the Last Generation)在各地发起活动,引发人们对气候恶化的关注。周三,该组织成员几乎同时封锁了通往德国三大机场的要道。

环保积极分子们表示,在法兰克福、慕尼黑和柏林机场进行"有破坏性"的活动,目的是阻止那里的货运和客运交通的正常运行,从而引发关注。在慕尼黑通往机场的两条主干道上,他们用沥青将手固定粘贴在水泥路上,以不让警方轻易地把他们驱散。不过,警察最后还是将他们带到了警察局。

在法兰克福,6名活动分子打出"节约食品、拯救生命"的横幅,站在机场线道路的中央。在柏林,5名活动人士也将手焊贴在机场路上,已阻碍交通。

数周以来,"最后一代人的起义"组织已在柏林、汉堡、弗莱堡等城市举办了多场不乏争议的活动,包括封锁港口、机场要道或者绝食等,他们希望借此活动呼吁德国政府出台更多的法律,减少食品浪费现象,因为这将有助于消除贫困,以及减缓气候变化。

活动人士封堵法兰克福机场要道

在德国,市场上销售的食品中有三分之一被送进垃圾箱,在欧盟国家中,德国是人均浪费食品最多的国家。"最后一代人的起义"组织发言人亨利希思(Carla Hinrichs)对媒体表示,"我们希望这类(封锁)行动是不必要的",但如果政府不给出具体的"节约食品法"立法时间表,那么他们不得不继续行使公民抗议的权利。

(德新社、美联社)

© 2022年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。