 示威变骚乱 法国政府寻求对话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2018

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时政风云

示威变骚乱 法国政府寻求对话

法国"黄背心"示威活动发生暴力行为之后，马克龙总统指示法国总理会见示威活动的代表。马克龙总统还视察了被损坏的凯旋门。

Frankreich Gelbwesten-Protest in Molsheim (picture-alliance/AP Photo/J.F. Badias)

法国“黄背心”运动连续第三个星期举行示威

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起初是抗议高税收、高油价，后来则演变成延续数周的暴力骚乱。本周末，法国巴黎等地又发生新一轮的骚乱。总统马克龙本周日前往巴黎的凯旋门，查看现场形势。法国内政部则在酝酿实施紧急状态。 (02.12.2018)

法国民众举行大规模抗议活动，反对政府提高汽油税的计划。在法国东南部举行的抗议活动中，发生了一起意外死亡事件。 (17.11.2018)

（德国之声中文网）爱丽舍宫在召开了一次紧急会议之后宣布，马克龙总统已经指示总理菲利普（Édouard Philippe）会见"黄背心"运动的代表。会晤定于本周一举行。

据称，马克龙总统还要求内政部长卡斯塔内（Christophe Castaner ）考虑"调整"警力的部署，以防止抗议活动继续蔓延。从阿根廷G20峰会返回之后，这位法国总统迄今没有亲自公开表态。

马克龙总统重新抵达巴黎之后，便直接前往凯旋门视察。在内政部长卡斯塔内的陪同下，他在无名阵亡战士纪念碑墓前停了下来，了解了建筑被破坏的程度。

Macron Arc de Triomphe Ausschreitungen Gelbwesten (picture alliance/dpa/T. Camus)

示威隔天，法国总统马克龙和法国内政部长卡斯塔内前往凯旋门视察

内政部长卡斯塔内表示，政府正在考虑是否实行戒严状态来稳定局势。政府发言人格里沃(Benjamin Griveaux)证实政府有这样的考虑。但是在危机会议上并没有讨论这个问题。

巴黎街头发生混乱

在参加阿根廷G20峰会期间，马克龙总统就谴责了暴力行为。他在布宜诺斯艾利斯表示说："我将永远接受抗议，永远聆听反对派的声音，但是我永远不会接受暴力。"马克龙强调指出："任何借口都无法为袭击国家官员、掠夺商店、威胁行人和记者以及亵渎凯旋门的行为进行辩解。"他说，实施暴力者的目的并非是要改变而只是要制造混乱。

Gelbwesten-Protest in Paris (AFP/Getty Images/A. Jocard)

周末的示威活动出现骚乱

星期六，在巴黎市中心，特别是在香榭丽舍大街和凯旋门一带发生的"黄背心"抗议活动导致了街头的混乱局面。电视和互联网视频画面展示了一些蒙面男子如何冲向纪念碑进行打砸破坏。他们在石壁上用涂料喷写上"黄背心的胜利"和"马克龙下台"等标语。这些肇事者还在街道上建造路障，焚烧汽车，砸毁玻璃窗并向警察投掷石块。警方使用催泪弹和水枪驱散示威者。

总理临时取消出访行程

据巴黎当局公布的消息，超过130人，其中包括23名警察被打伤。此外有400多人被逮捕，其中近380人仍被拘留。由于骚乱，总理菲利普取消了前往波兰参加气候峰会的行程。他称此次的"暴力程度罕见"。

Frankreich Nach den Ausschreitungen der Gelbwesten (Getty Images/AFP/G. Van der Hassel)

在骚乱中被点燃的汽车（摄于巴黎街头）

抗议活动再次引发一起致命的交通事故。据法新社报道，在法国南部城市阿尔（Arles）附近，抗议者设置的路障前形成交通堵塞，一名驾车者死于汽车追尾事故。 塔拉斯孔市（Tarascon）检察官德斯贾町（Patrick Desjardins）告诉法新社，这起死亡事故与抗议活动有"直接关系"。

这已经是"黄背心"运动连续第3个周末发起的全国性示威活动。其目标是要求政府减税以及提高最低工资和养老金。马克龙总统已经承诺将引发争议的柴油生态税调整到与普通燃油价格相应的水平。但是很多活动人士认为这还远远不够。

 

李京慧/ 叶宣(法新社、德新社)

 

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