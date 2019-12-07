 示威、动荡和贫困 压力之下林郑赴京述职  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2019

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时政风云

示威、动荡和贫困 压力之下林郑赴京述职 

香港示威浪潮持续数月的背景之下，香港特首林郑月娥本周六前往北京述职，她将向中央报告过去一年香港的状况、港府未来的施政方针等等。与此同时，港府周五发表2018年香港贫穷情况报告，数据显示，香港贫穷人口创近10年新高，每5个港民中，就有1人属于贫穷群体。

Hongkong PK Carrie Lam Proteste PolyU (AFP/N. Asfouri)

下周一林政月娥将与习近平会面

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥周六到北京述职，这是上个月区议会选举泛民派取得压倒性胜利后，林郑月娥首次前往北京。路透社指出，下周一她将与习近平会面。

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今年世界人权日的主题是「青年捍卫人权」。香港青年示威者在过去半年为民主和法治所发起的抗争受到全球瞩目。而港府统计，目前被捕的6千多人中，40%是来自3百多间不同学校的学生。德国之声在这一天请专家及参与者回顾分析这场由青年主导的运动。 (10.12.2019)

香港示威浪潮依然没有停止的迹象，周日，民间人权阵线计划举行"国际人权日大游行"。一些生活在香港贫穷街区的市民则对抗议活动有不同看法。勉强维持生计的商店和饭店尤其受到冲击，明年的前景也并不明朗。 (07.12.2019)

香港01报道，她将在北京停留4日，这次北京之行的目的是向中央详细交代过去一年香港的状况、港府未来的施政方针等等，她也会汇报过去六个月香港社会发生的事情。

之前有媒体报道，这位香港特首从北京述职返港后， 可能会宣布更换部分决策官员。本周林政回答记者提出的是否要对港府班底进行改组问题时表示："这不是当务之急，但是我会非常关注。"不过，尤其在民主派上个月在区议会选举获得压倒性胜利后，人们对北京还愿意支持林政多久心存疑虑。

周六，她在脸书上表示："我们与市民对话的诚意没有变……亦会继续推展不同形式的对话，诚心聆听市民的心声。"

中央社指出，"反送中"示威浪潮爆发之后，林政月娥民望低迷，香港民意研究所本周发布的一项民调显示，她的支持率仅有9.9%。

香港示威浪潮持续数月依然未有停息的迹象。就在上周日，香港民阵发起的国际人权日大游行有大批市民参与。民阵宣布约有80万人参加了游行。警方则称最高峰有18.3万人参加。

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香港再现大规模游行 港民：应心存希望

港府宣布，警方逮捕了5名青少年，上月一名年已七旬的老人被硬物击中死亡，他们涉嫌与此案有关。当时这名姓罗的清洁工被人投掷的硬物击中头部，送医后不治身亡。根据中央社报道，警方昨日（12月13日）拘捕3名男子和2名女子，年龄在15到18岁之间。

五个港人一个穷

示威浪潮和社会动荡给香港的经济带来影响。2019年7月至9月，香港GDP比上一季度萎缩3.2%，连续两个季度呈现负增长状态。ING银行大中华经济师彭蔼娆(Iris Pang) 预计，2019年香港经济将萎缩2.2%，2020年萎缩5.3%。https://p.dw.com/p/3T50I

香港政府本周五（12月13日）发表《2018年香港贫穷情况报告》，如果没有政府资助，被划入为贫穷人口的市民大约有140.6万人，比率为20.4%，是2009以来最高记录，2009年贫穷人口的比例为20.6%。也有是说，每五名香港市民，就有一人处于贫困线之下。去年获政府资助后的贫穷人口逾102万，贫穷率为14.9%。"香港01"报道，2018年，一个四口家庭在政府补助介入之前，月收入2.1万元便属于贫穷住户。工党立法会议员张超雄认为，数字反应政府措施成效不大，而且，受到经济环境、社会冲突等因素的影响，香港贫穷人口未来两年会出现增加。

 

文木 / 雨涵（路透社，法新社等）

 

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