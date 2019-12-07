示威、动荡和贫困 压力之下林郑赴京述职 

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥周六到北京述职，这是上个月区议会选举泛民派取得压倒性胜利后，林郑月娥首次前往北京。路透社指出，下周一她将与习近平会面。

香港01报道，她将在北京停留4日，这次北京之行的目的是向中央详细交代过去一年香港的状况、港府未来的施政方针等等，她也会汇报过去六个月香港社会发生的事情。

之前有媒体报道，这位香港特首从北京述职返港后， 可能会宣布更换部分决策官员。本周林政回答记者提出的是否要对港府班底进行改组问题时表示："这不是当务之急，但是我会非常关注。"不过，尤其在民主派上个月在区议会选举获得压倒性胜利后，人们对北京还愿意支持林政多久心存疑虑。

周六，她在脸书上表示："我们与市民对话的诚意没有变……亦会继续推展不同形式的对话，诚心聆听市民的心声。"

中央社指出，"反送中"示威浪潮爆发之后，林政月娥民望低迷，香港民意研究所本周发布的一项民调显示，她的支持率仅有9.9%。

香港示威浪潮持续数月依然未有停息的迹象。就在上周日，香港民阵发起的国际人权日大游行有大批市民参与。民阵宣布约有80万人参加了游行。警方则称最高峰有18.3万人参加。

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港府宣布，警方逮捕了5名青少年，上月一名年已七旬的老人被硬物击中死亡，他们涉嫌与此案有关。当时这名姓罗的清洁工被人投掷的硬物击中头部，送医后不治身亡。根据中央社报道，警方昨日（12月13日）拘捕3名男子和2名女子，年龄在15到18岁之间。

五个港人一个穷

示威浪潮和社会动荡给香港的经济带来影响。2019年7月至9月，香港GDP比上一季度萎缩3.2%，连续两个季度呈现负增长状态。ING银行大中华经济师彭蔼娆(Iris Pang) 预计，2019年香港经济将萎缩2.2%，2020年萎缩5.3%。https://p.dw.com/p/3T50I

香港政府本周五（12月13日）发表《2018年香港贫穷情况报告》，如果没有政府资助，被划入为贫穷人口的市民大约有140.6万人，比率为20.4%，是2009以来最高记录，2009年贫穷人口的比例为20.6%。也有是说，每五名香港市民，就有一人处于贫困线之下。去年获政府资助后的贫穷人口逾102万，贫穷率为14.9%。"香港01"报道，2018年，一个四口家庭在政府补助介入之前，月收入2.1万元便属于贫穷住户。工党立法会议员张超雄认为，数字反应政府措施成效不大，而且，受到经济环境、社会冲突等因素的影响，香港贫穷人口未来两年会出现增加。

文木 / 雨涵（路透社，法新社等）