 碧桂園森林城市：租不了、賣不出、退不掉的「鬼城」 | 经济纵横 | DW | 13.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

碧桂園森林城市：租不了、賣不出、退不掉的「鬼城」

深陷債務危機的碧桂園內外交困，中國國內爛尾樓業主停止供款之際，海外樓盤也出現相同情況——焦點落在集團的馬來西亞巨型開發項目「森林城市」。這座「鬼城」為碧桂園帶來什麼潛在的危與機？我們從一位中國業主說起。

圖為碧桂園位於廣東省佛山市的總部。（資料照）

圖為碧桂園位於廣東省佛山市的總部。（資料照）

（德國之聲中文網）座落在馬來西亞最南端，多棟豪華高樓大廈聳立於海邊，面向僅約2公里之遙的新加坡。這裡是「森林城市」——中國龍頭建商碧桂園耗資1000億美元打造的海外商住項目，佔地30平方公里，工程始於2015年，被視為中國「一帶一路」戰略下的指標建案之一。如今，外界卻稱之為「鬼城」。

中國人藍小姐（化名）2017年在碧桂園的內地展銷中心，買下森林城市一個48平方米的單位，價值約100萬元人民幣。簽約時她繳了10萬元人民幣首付，餘下房貸分4年還款，但後來她決定停供。藍小姐接受DW訪問時說：「疫情爆發後，聽說房子出問題，很多配套都沒有兌現，房產證也辦不下來，我就不敢交（房貸）了，現在甚至沒有職員向我催款了。」

和藍小姐有類似遭遇的業主在內地維權不得要領，1個多月前他們遠赴香港，到馬來西亞駐港領事館和港交所請願。一行人甚至走到鬧市街頭拉橫幅，舉起紅字「碧桂園森林城市——新加坡旁五星級的坑」。

碧桂園債務危機嚴峻，這座「鬼城」再受到國際注目，中外記者到現場看到的不是萬家燈火，而是大量空置單位和荒涼社區。原定約20年的工期過去將近一半，工程進度僅達15%，原本計劃填海建造4個人工島，至今不足1個落成。據發展商所稱，目前蓋好2.8萬個住宅單位，有9000人住，遠低於容納70萬居民的目標。

碧桂園債務危機延燒，進一步衝擊各界對中國房地產業的信心。（資料照）

碧桂園債務危機延燒，進一步衝擊各界對中國房地產業的信心。（資料照）

租不了、賣不出、退不掉

藍小姐目前剩餘2成房貸未繳，雖然單位已經完工，但令她最不安的是碧桂園一直不交付房產證。「有的業主付清房款和交齊資料3年了，都還沒拿到房產證，碧桂園一直只是推塘疫情和馬來西亞政府效率低，我們都不知實情。」她向DW說：「沒有房產證就是爛尾樓，房就不是我的，錢就打水漂了。」

令藍小姐心動買下人生首個海外物業的原因，是碧桂園當年號稱森林城市已獲批為「獨立關稅區」，以及讓業主的子女以華僑生身份透過優待渠道考入中國名校。事隔多年，她稱這些承諾依舊只聞樓梯響，而且物業性質亦由純住宅變為商住共用，大失預算。藍小姐說森林城市許多業主都是中國人，實際搬進去住的少之又少，甚至她本人也未踏足過當地。

新冠疫情加上內房危機爆發，手上那本已高於馬來西亞市價的物業面臨貶值，她形容一眾業主陷於兩難，「租不了、賣不出、也退不掉」。居於浙江的她自從2年前停供房貸後四處奔走，去過碧桂園的廣東順德總部維權，並向法院遞交起訴書卻一直無法立案，也不予解釋。以她所知，身邊有過百人曾經嘗試在國內告狀但都失敗，部分人士向DW透露因議題敏感未能受訪。

要供養年幼孩子的藍小姐慨嘆，「疫情令收入銳減，上班都很難，房貸繳不下去，想賣樓也賣不掉」，對家庭經濟打擊甚大。「現在最希望能把房子退掉，但感覺沒什麼希望，太難了。它自己都沒錢了，怎麼可能給我們退錢呢？」

圖為碧桂園在北京的一處建案。（資料照）

圖為碧桂園在北京的一處建案。（資料照）

金融特區助鬼城翻身？ 

牛津經濟研究院中國經濟學家盧姿蕙（Louise Loo）接受DW訪問時指，海外項目佔碧桂園總資本大約10%，當中森林城市是最大的一個。除此以外，碧桂園在馬來西亞南部柔佛州還有2個項目，分別是耗費180億元和46億元人民幣的金海灣（Danga Bay）和中央公園（Central Park）；另有2個發展項目位於其他省市。

當初碧桂園集團擴充版圖至馬來西亞，被視為進軍國際的重要一步。聲勢最大的森林城市以中國內地人為主要目標客群，馬來西亞前任政府曾一度表明反對，不滿它為外國投資者而建。現任政府態度轉變，總理安華（安瓦爾，Anwar Ibrahim）上月底宣佈把森林城市列為「金融特區」，建議給予區內僱員15%所得稅率優惠、向外籍員工提供出入境便捷通道等待遇，以吸引國際投資和人才。消息一出，市場期望此舉能成為「大白象」翻身的機會。

森林城市區域副總裁沙魯依占（Syarul Izam Sarifudin）認為，安華的政策反映當局對森林城市深具信心。他向《聯合早報》表示：「這規劃將帶動柔佛和整個區域的經濟發展，我們期待並堅信這會是一次長期且成功的合作。」碧桂園早前指，森林城市的發展計劃將如期執行到至少2025年，公司可能重新檢視往後的規劃。

不過未必個個業主樂觀，藍小姐擔心：「馬來西亞政策變來變去很難說，即使給了政策，到底吸引到多少人、最終能否達成目標也是未知數。而且我沒有房產證，就算成為金融特區，（房子）也變不了現。」當地房產界人士向媒體表示，在細節公佈前預料不會刺激銷情。

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机四伏的中国经济

    房企爆雷

    8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机四伏的中国经济

    信托失信

    与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

  • China Shanghai | leichte Lockerungen in COVID-Lockdown

    危机四伏的中国经济

    生产、零售数据低迷，通缩风险上升

    中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

  • China | Container Terminal im Hafen von Lianyungang

    危机四伏的中国经济

    进出口双降、外商投资滑坡

    中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

  • China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

    危机四伏的中国经济

    青年失业率创新高

    今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

  • USA | JPMorgan Chase in New York

    危机四伏的中国经济

    外银下调对中国经济增长预期

    根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。


暫避違約 復甦路仍崎嶇

飽受債務危機困擾之下，碧桂園再度避過違約。路透社週二（9月12日）引述消息指，債權人批准它把6只境內債券的償還期限延長3年。碧桂園上週在死線前最後一刻，於境外支付了美元債券利息；未來數週還須支付5只離岸債的票息。

紐約律師事務所Kobre & Kim合夥人韓星（John Han）向《華爾街日報》分析，由於中國法制令國際債權人難以取得內地註冊的資產和子公司，因此一旦出現債務違約，境外資產或許會成為目標。而森林城市是碧桂園在境外最有價值的資產，可助債權人收回最多15億美元。

經濟學家盧姿蕙向DW表示，延期還款協議和加快資產處理，例如出售廣州亞運城股權等，都有利扭虧為盈。但她認為碧桂園的主要問題源自國內，復甦之路仍然崎嶇：「碧桂園60%業務面向低線城市，但該區需求疲軟且庫存高企，公司的槓桿率依然居高不下，沒有充分滿足北京的三條紅線要求。」

「示範房企」碧桂園本是少數沒有拖欠債務的中國開發商，今年上半年錄得巨額虧蝕，股價大瀉約6成。集團披露有1087億元人民幣債務將於12個月內到期，分析指它的存亡將牽動中國經濟。為了救市，包括北上廣等多個中國城市陸續實施「認房不認貸」政策，中央同時下調房貸利率。對於碧桂園的舉措，盧姿蕙分析：「頂多只能幫助緩衝宏觀房地產調整的負面影響，但不太可能令樓市上漲。畢竟，最終目標要減少中國經濟對碧桂園的依賴。」

藍小姐的第一套碧桂園物業，為她留下了深刻的創傷。這經歷令她失去的可能不止積蓄，還有對中國房企的信心。「碧桂園不是世界500強企業嗎？我們也是衝著對它的信任才買了這房子，現在卻發現是虛假宣傳。買了森林城市後，碧桂園國內的項目想都不敢想了，不會再買的，太心酸了。」

河南爛尾房項目殘局難收

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

(FILES) In this file photo taken on September 17, 2021, a man walks past a housing complex by Chinese property developer Evergrande in Guangzhou, China's southern Guangdong province. - Anxious investors, employees and suppliers describe a scramble inside teetering Chinese property giant Evergrande, in a crisis that has shaken public trust as it struggles to tide over a liquidity crunch. (Photo by Noel Celis / AFP) / TO GO WITH AFP STORY CHINA-ECONOMY-PROPERTY-EVERGRANDE,FOCUS BY BEIYI SEOW AND VIVIAN LIN

“认房不认贷”官宣 中国一线城市出大招救楼市？ 03.09.2023

最近几天，北上广等中国一线城市前后宣布执行“认房不认贷”。低迷已久的楼市是否会因为新政策出现新的生机？

Xu Jiayin (Hui Ka Yan), Chairman of Evergrande Group, attends an event one day after the 120th anniversary of his Alma Mater Wuhan University of Science and Technology in Wuhan city, central China's Hubei province, 27 October 2018. Xu Jiayin (Hui Ka Yan), Chairman of Evergrande Group, showed up at an event in Wuhan University of Science and Technology in Hubei province on Saturday (27 October 2018). October 26 marked the 120th anniversary of Wuhan University of Science and Technology. Xu Jiayin donated one hundred million yuan to his Alma Mater.

路透：许家印与恒大的那些事 03.09.2023

许家印的发家史反映了中国房地产业的发展模式。如今，恒大集团深陷债务危机，一些前雇员和知情人士向路透社透露了恒大的一些内幕。

09.08.2023 The company logo of Chinese developer Country Garden is pictured at the Shanghai Country Garden Center in Shanghai, China August 9, 2023. REUTERS/Aly Song

碧桂园股价骤跌 预估半年亏损百亿人民币 14.08.2023

在竞争对手恒大爆发债务危机两年后，碧桂园的巨额债务引发了投资人对其破产的担忧，该公司已预告今年上半年亏损金额超过人民币450亿元，碧桂园有可能成为第二个恒大吗？

广告
蘋果公司週二在美國加州發佈了iPhone 15等新一系列手機，但媒體認為缺乏亮點。

iPhone新機發表 中國市場銷售困難重重？

蘋果公司週二推出最新機型，卻被許多媒體評為缺乏亮點，股價應聲下挫。究竟中國的最新禁令，以及消費市場的疲軟，會否對蘋果的未來發展產生影響？
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。