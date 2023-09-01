 碧桂園信用評級再遭降 中國央行出手救房市 | 经济纵横 | DW | 01.09.2023

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经济纵横

碧桂園信用評級再遭降 中國央行出手救房市

中國最大房地產商碧桂園本週危機加劇，除了上半年再度呈現鉅額虧損外，本週能否順利償還債務，也成為關鍵的指標。不過，中國央行週四宣佈出招，希望透過政策來挽救岌岌可危的中國房市。

碧桂園本週公布今年上半年業績，虧損67億美元，導致其評級再度遭到信評機構降級，圖為上海的一個碧桂園公司Logo（資料照）

碧桂園本週公布今年上半年業績，虧損67億美元，導致其評級再度遭到信評機構降級，圖為上海的一個碧桂園公司Logo（資料照）

（德國之聲中文網）陷入財務危機的中國房地產巨頭碧桂園，本週公布上半年虧損達到了67億美元，並遭到信評機構穆迪（Moody's）再次調降評級。而在該公司設法延展債務問題的同時，中國人民銀行（央行）週四（8月31日）也宣佈出招拯救房地產業，宣布調降利率和降低中國部分城市的首付款比例。

綜合法新社和路透社報導，穆迪週四進一步下調了中國房地產開發商碧桂園的信用評級，因為這家負債累累的公司，正在與債權人進行談判，以避免債券償還違約。

長期以來被認為財務穩定的碧桂園，在今年8月初突然無法支付兩次債券利息。如果碧桂園在9月初的30天寬限期到期前不付款，則面臨違約風險。

除了原先的兩筆債務利息之外，該公司還必須償還總額為39億元人民幣（5.37 億美元）的債券貸款，該貸款即將到期，債券持有人必須在週五（9月1日）北京時間晚上10點之前，就推遲該次付款的提議做出決定。

該投票原訂於北京時間週四的晚間10點結束，但據路透社看到的一份文件顯示，碧桂園周四晚將截止日期推遲了一天，至北京時間週五晚間10點，以便給債券持有人「足夠的時間」準備投票。

1位消息人士稱，推遲投票的公告是在周四晚上投票結束前半小時發布的。碧桂園沒有立即回應路透社的置評請求。

1位債券持有人則表示，他希望碧桂園立即進行清算，以便債權人能夠更早收回資產。

圖為2017年碧桂園在大連的一個建案logo（資料照）

圖為2017年碧桂園在大連的一個建案logo（資料照）

碧桂園關卡重重

由於擔心碧桂園可能處於違約邊緣，穆迪週四將碧桂園的信用評級從Caa1下調至Ca，這進一步加劇了房地產行業的困境。

碧桂園是中國去年銷售額最大的私營房地產開發商。而中國的房地產行業，目前仍在經歷前所未有的危機

穆迪高級副總裁曾啟賢（Kaven Tsang）表示：「（將碧桂園）評級下調且展望為負面，反映出碧桂園的流動性緊張和違約風險上升，以及該公司債券持有人認為復甦的前景可能較弱」。

碧桂園一直在與中國境內的債權人進行談判，以延長私募債券的付款期限，並提議在3年內分期償還，而不是在本週六（9月2日）的最後期限前履行其義務。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區高級經濟學家吳卓殷（Gary Ng）表示：「（中國）在岸市場中，債務延期是常見做法，許多開發商已與投資者達成協議。」

但穆迪估計，碧桂園「沒有足夠的內部現金來源，應對即將到期的離岸債券」。

穆迪上一次下調碧桂園的評級是在8月10日，從B1降至Caa1。

在週三公佈業績時，碧桂園今年上半年虧損額達人民幣489億元（約67億美元），再創歷史新高。該公司稱已「盡最大努力」償還貸款，但仍不排除違約的可能性，因而加劇了人們對可能發生災難性違約的擔憂。隔日，穆迪決定下調其評級。

截至2022年底，碧桂園的債務規模估計為1.43兆元人民幣（約1960億美元）。美國《華爾街日報》也報導，碧桂園的股票將於下週一（9月4日）起，從香港恆生基準指數中被剔除。

中國央行本週出招救房市，希望能挽回房地產市場的危機，圖為碧桂園在北京的一個建案工地（資料照）

中國央行本週出招救房市，希望能挽回房地產市場的危機，圖為碧桂園在北京的一個建案工地（資料照）

中國央行出招救房市

到本週四為止，已有約30家中國房地產開發商公佈了2023年上半年的財報。其中超過一半的中國房地產上市公司，在截至6月底的半年內，都出現淨虧損的情況。

路透社報導，作為最新舉措，中國央行週四宣布降低首次購房者現有抵押貸款利率，以及部分城市的購房首付款比例。

雖然中國央行沒有具體說明現有房貸降息幅度，但表示首次購房首付比例不低於20%，二套房首付比例不低於30%。

目前，多數大城市首套房首付比例在30%左右，二套房首付比例在40%以上。另外，繼廣州和深圳這兩個一線城市，在週三已採取類似舉措後，又有兩個中國的主要城市表示，無論貸款人信用記錄如何，都將享有首次購房的貸款優惠。

美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）在1份報告中表示，中國「很有可能」會有更多大城市效仿這幾個城市，以放鬆抵押貸款。

報告中還表示，如果這一舉措在大城市廣泛實施，「可能會給房地產市場帶來適度的增長動力」。（法新社、路透社、《華爾街日報》）

中國人民銀行本週推出新政策以挽救房市，圖為2022年10月時，一位路人走過中國央行（資料照）

中國人民銀行本週推出新政策以挽救房市，圖為2022年10月時，一位路人走過中國央行（資料照）

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