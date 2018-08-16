“碧桂园”险变“闭贵园” 乌托邦城市不再？

（德国之声中文网）曾几何时，在中国各大城市都可以看到这样的广告："新加坡旁、阳光、海滩、垂直绿化、没有车辆在地面穿行的智能城市"。来自中国佛山的房地产开发商"碧桂园"铺天盖地的广告，说服了大量中国买家出钱在马来西亚做起了"第二故乡"的梦。

然而马来西亚新上任总理马哈蒂尔本周一的强硬表态，让碧桂园森林城市的中国买家从美梦中彻底醒来。本周伊始，马哈蒂尔在一个新闻发布会上表示："可以确认的是，这个正在建造的城市不能卖给外国人。……我们不会给来这里住的人发放签证。我们之所以持反对意见，是因为这样一来，这座城市就是给外国人，而不是给马来西亚建的，大多数马来西亚人买不起这些房屋。"

实际上，93岁的马哈蒂尔在今年5月大选中获胜前就多次表态，要对中资在马来西亚的各种项目"开刀"，并直接点名批评过中资碧桂园投资1000亿美元想要打造的"森林城市"。

部长级人物"打圆场"

毕竟碧桂园"森林城市"是马来西亚最大，最具国际知名度的房地产项目之一。当前平均售价大约在每平米14000-16000人民币。所以在马哈蒂尔刚刚做出强硬表态不久后，该国住房和地方政府部长朱莱达（Zuraida binti Kamaruddin）就赶紧出面"软化"马哈蒂尔的表态。根据马来西亚媒体的报道，朱莱达表态称：至于碧桂园是否能向外国人出售房产，是"仍然没有确定"的事情。她向当地英文媒体《马来邮报》（Malay Mail）表示："我们必须对当前的情况进行评估，并向总理递交一份相关报告"。

几乎在同一时间，森林城市的开发商碧桂园发布了"关于碧桂园森林城市项目的声明"，指出"马来西亚总理署28日发布官方声明表示，马来西亚欢迎包括中国在内的所有国家及地区的游客，并且马来西亚官方并没有对满足入境条件的外国游客加以任何限制……关于外国人购买房产，无论哪国国籍，马来西亚都会设置相关条件要求，并可通过公开渠道获取。但是，购买房产并不能保证在该国自动获得居住权。"对此，碧桂园认为，马来西亚总理署声明澄清了之前媒体对马哈蒂尔总理言论的一些误解。森林城市已遵守当地所有法律和法规以及获得向马来西亚以外地区采购出售的必要批准。

中方销售的"绿卡"诱惑

实际上在马来西亚的永居权，和所谓的"绿卡"，也是碧桂园在中国市场做推广时的主要卖点之一。德国之声记者以潜在购买者的身份从碧桂园"森林城市"马来西亚方面销售人员那里了解到，碧桂园从中国向马来西亚的售楼处调派了许多中方销售人员。而这些人大多是向中国买家做出了"买房送永久居留绿卡"的承诺。但根据马来西亚的现行法律，买房和获得永久居留权没有任何关系。在这位"森林城市"的马方销售人员看来，该国总理马哈蒂尔之前有关这个城市的房子"不能卖给外国人"的表态，实际上是表达了对碧桂园中方销售部门的不满。

而在中国的互联网上，对碧桂园"森林城市"不满的声音其实早就出现。有用户在"知乎"上发帖表示："我们姑且先不去考虑马来西亚货币汇率、中马关系等风险问题。一个治安并不好的马来西亚；一个容积率3左右的填海小区；一个大多数人都是中国人的海外小区；一个多数业主都是投资客的海外小区；一个入住率很低的小区；一个周边放眼一看30年内还一直在填海、建设的小区；你感觉，能满足你度假的感觉吗？"

"'新加坡旁'已经被玩儿坏了"

另外一个名为"海君"的知乎用户表示："'新加坡旁'已经被大家玩儿坏了，我高调来为它正一正名。我的论点是：新加坡旁的柔佛州（Johor）是个好地方，原本可以很有前途，但很不幸被广东老板盯上去开发，很惨的。这就好比18岁的校园篮球啦啦队成员，原本阳光浪漫，却突然嫁给了野蛮发展的阿富汗极端组织中年民兵，您说能幸福得了吗？

名为"iammaxx"的用户更是"非常确定"，碧桂园的森林公园是"坑中国人的"。他表示："很了解当地情况的人，绝对不会买碧桂园，大马的经济不好，尤其是新山都是荒地，治安很不好，森林城市旁边的新加坡不是什么居住区，是新加坡裕廊工业园区，紧邻森林城市的是重工业，石化啊！排污，空气污染！环境奇差。大马受过教育的工资稳定的都去新加坡工作了，在新加坡买房或租房。没受过教育的低收入人群，每天30万人过关，他们都是住租屋啊，森林城市对于他们来说是天价，别说比租屋贵了，比首都一般的住宅都贵很多，连大马人都知道，森林城市专坑中国人，想住森林城市去新加坡工作就得天不亮就起床，骑摩托去排队通关，每天四个小时啊！"

马哈蒂尔回归政坛 年龄最长的政治首脑 医师出身的马哈蒂尔是1981到2003年间的马来西亚领导人，被尊称为「马来西亚现代化之父」。他曾连续五次赢得总统大选，在位共22年。任期内，他与执政团队「国民阵线」内的最大党派巫统(UMNO)产生意见分歧。

马哈蒂尔回归政坛 马哈蒂尔大战纳吉布 马来西亚大选之所以引起关注，是因为两大政要马哈蒂尔与纳吉布在大选上一较高下。马哈蒂尔曾经是纳吉布的恩师，提拔他成为2009年的首相。马哈蒂尔2016年因一马发展公司 (1MDB)的丑闻而辞去巫统党的职务，临行前说这个政党已然变成「纳吉布的政党」。

马哈蒂尔回归政坛 诉求「干净选举」 对异议者与媒体的强硬态度、担任首相时限缩司法部门权限，都使马哈蒂尔获得了「独裁者」的封号。他也因在任期内攬权而遭诟病。2016年，他出席了由非政府组织举办的「干净选举」示威游行。

马哈蒂尔回归政坛 政治交易 安华过去曾是马哈蒂尔的劲敌。安华曝出丑闻，被马哈蒂尔革除副首相及财政部长的职务。他随后以贪污与肛交罪名被判刑。但是由于双方在反对纳吉布上面立场一致，达成协议﹔马哈蒂尔保证特赦安华，换取安华阵营在本次选举中支持马哈蒂尔。

马哈蒂尔回归政坛 化敌为友 马哈蒂尔在2016创建了新政党「土著团结党」，随后加入希望联盟(Pakatan Harapan)的阵营。希望联盟是由众多反对党组合起来的选举联盟。讽刺的是联盟中有不少成员是马哈蒂尔过去担任首相时封杀的对象，其中最有名的就是安华。希望联盟宣称，若能够赢得2018年的选举，马哈蒂尔将会出任首相，而安华的妻子旺阿兹沙(图左)则担任他的副手。

马哈蒂尔回归政坛 抵制选举行动 不是所有人都支持马哈蒂尔与安华之间的交易。某些公民团体与在野党议员谴责马哈蒂尔需要为他现正抵抗的政治生态负起责任。这起声浪酿成了示威游行﹔#UndiRosak (或 #SpoiltVote) 。该游行诉求选民抵制选举或投废票。但是也有人认为此举只是加深在野党的内部分裂，国民阵线党反而能从中获益。

马哈蒂尔回归政坛 洗钱案缠身 刚卸任的首相纳吉布如今陷入洗钱丑闻，其中最大的一笔款项与国有企业1MDB有关。

马哈蒂尔回归政坛 首次政党轮替 国民阵线党从1957马来西亚独立以来就一直是执政党，在2013年大选时失去了三分之二的国会席次。2018年的总统大选败给希望联盟国民阵线党史上第一次败选，也是马来西亚第一次政党轮替。

马哈蒂尔回归政坛 欢迎千禧世代 马哈蒂尔这位九十几岁的政治人物也开始使用社交平台来接近年轻选民。但是2017年的一项民调显示，三十岁以下的马来西亚人当中，十个人就有七个人不关心政治，三分之二的人认为政治人物不值得信任，甚至是马来西亚社会问题的根源。 作者: 罗法



"森林城市"前途何方？

对此，"森离城市"马来西亚方面的销售人员表示，碧桂园确实申请到了海关特别为其居民开设快速通道的权利。但仅仅是马来西亚方面会为碧桂园"森林城市"的居民特设快速通道，进入新加坡后，同样还是要和其他通关民众一起过新加坡的海关。到目前为止，新加坡方面没有做出任何愿意考虑为"森林城市"居民开设通关特别通道的表态。

尽管如此，这位销售人员还是非常看好碧桂园"森林城市"的未来。而且他介绍说：现在全款买房，不仅能享受超过10%的折扣，而且还能在看房时免费入住当地酒店，获得免费三餐。在他看来，马来西亚新一届政府中的华人势力比之前一届政府更盛。这对于中国投资者来说是个好消息。目前碧桂园官方表示"森林城市"70%左右的买家来自中国，他指出实际上的比例比这一数字更高。至于马来西亚政府以后是否仍然有可能叫停"森林城市"向中国买家销售。这位马来西亚华侨表示，当地政府在"森林城市"中也占有很高比例的股份，叫停购买是当地政府也"不会答应"的事情。他指出，如果着急想要现房，现在就是购买"森林城市"的"好时机"：因为部分已经付款、快交房的中国买家纷纷要求退房。