碧桂园股价骤跌 预估半年亏损百亿人民币

（德国之声中文网）本周一（8月14日）中国房地产开发商碧桂园在香港的股价暴跌超过18%，中国房地产界的动荡也导致亚洲股市周一一片惨淡。前一天，碧桂园在8月13日发布公告称，因近期拟就债券兑付安排事项召开债券持有人会议，依规定申请旗下11档境内公司债券自14日开市起停止交易，恢复交易时间另行确定。

碧桂园于上周传出未能按时支付债券投资人约2250万美元的利息，随后在8月11日下午，碧桂园董事局主席杨惠妍和总裁莫斌在官方微信公众号上发表署名致歉信称：虽然公司已全力以赴自救，但整体经营压力仍有增无减，面临自创办以来的最大困难。不过，公开信中也强调，将采取更有力有效的措施，并拼尽全力扭转当前的困局，「更好地保障广大客户、投资者、合作伙伴的权利」。

碧桂园目前未能按时支付的两笔债券都有30天宽限期，因此尚未违约。然而，根据彭博社汇编的数据显示，如果将该公司所有货币的债券都加起来，在今年内，碧桂园还将有超过20亿美元的债券必须支付。

中国房地产危机从2020年底延烧至今

已预告上半年将亏损

与欠债超过3000亿美元的竞争对手恒大相同，碧桂园若持续传出负面消息，将会对中国的金融体系和经济造成破坏性影响。该公司将于本月底公布上半年业绩，并且已经事先对外表示：2023年上半年将转为净亏损的状态，亏损金额介于人民币450亿元至550亿元之间。分析师认为，由于碧桂园在中国二、三线城市的业务相对较多，因此很容易受到房屋销售疲软的影响。

对于昔日房地产龙头之一的碧桂园，中国经济学家任泽平撰文「建议帮帮碧桂园、龙湖等优质民营房企」，其中写到：「如果第一大房企轰然倒下，将冲击市场信心、经济恢复、金融风险、居民购房预期以及上下游60多个行业，关系几千万人就业……。」任泽平强调：（民营房企）不仅是因为大而不能倒，而是守住金融风险底线、守住民生底线的需要。

碧桂园在马来西亚的「森林城市」 项目

资产减半的女富豪

碧桂园总部位于中国广东省佛山市，根据该公司的最新数据，截至2022年底，碧桂园集团雇用了近7万名「全职」员工。此外，该公司在海外也有业务，包括在马来西亚的一个与人工岛有关的大型房地产项目。

自从碧桂园董事局主席杨惠妍从其父亲、碧桂园创始人杨国强接过该集团后，杨惠妍数度登上富豪排行榜。直到前几年，她还是中国和亚洲最富有的女性之一，但自2021年以来，随着中国房地产危机恶化，杨惠妍的财富不断缩水。根据2022年的彭博亿万富翁指数，杨惠妍的资产从2021年的237亿美元暴跌至2022年的113亿美元。

恒大债台高筑 投资者忧血本无归

（法新社、彭博社等）

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