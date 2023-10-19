碧桂园海外债务违约 否认创始人已离开中国

陷入困境的中国房地产集团碧桂园未能在宽限期内支付一笔境外债息，面临首度公开违约。有传言称其创始人父女已经离开中国，但遭到碧桂园驳斥。与此同时，最新数据显示，中国房价继续下行。
（德国之声中文网）中国房地产开发商碧桂园未能在宽限期结束前偿付一笔逾1500万美元息票。碧桂园周三（10月18日）曾表示，该公司预期无法如期偿还所有境外债务，希望透过寻求整体方案来解决目前面临的困难。碧桂园没有透露是否存在违约情况，并拒绝回答相关询问。
碧桂园的1500万美元债券利息的宽限期在周二结束。《金融时报》周四引述三名债权人称，碧桂园已经错过美元债息票券的最后支付期限，债权人尚未收到美国时间周二午夜到期的债券利息。
独立分析公司GimmeCredit分析师里莫德（Cedric Rimaud）表示：“如果碧桂园未能在期限内还款就属违约。”
碧桂园周四否认其创始人已离境的传闻。本周未经证实的报道称，碧桂园创始人杨国强及其女杨惠妍已经离开中国。
碧桂园周四在微信公众号发表声明驳斥相关传言。声明称：“公司关注到有谣言称‘创始人父女或已离境’，该谣言被别有用心地发布在多个网络平台，造成恶劣影响。我司创始人和集团董事会主席目前在国内正常工作。” 声明还写道，碧桂园“对恶意造谣行径保留追究责任权利”。
今年三月，杨国强以年龄原因辞任碧桂园主席及执行董事职务，但仍担任特别顾问。他的二女儿杨惠妍接任董事长。
杨惠妍在2007年继承父亲的股份后，一度拥有中国女首富称号。但如今碧桂园正处于中国房地产危机的最前线。
中国多家债务累累的房地产开放商已发生违约情况或濒临违约。9月底，陷入困境的地产业巨头恒大集团的老板许家印被捕。恒大集团发布公告，“许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施”。
碧桂园的债券和外贷总额为170亿美元。如果发生违约，该公司将面临中国最大规模的债务重组之一。作为中国最大地产开发商之一，截至2022年底，碧桂园的总负债估计达到1.43万亿人民币（约合1960亿美元）。
中国房价继续下行中国房地产业经历了数十年的高速增长，提供大量就业机会。总体而言，建筑业和房地产业约占中国国内生产总值的四分之一，未偿付的外债总额高达1750亿美元。
当前的房市危机令当局感到紧张，因为不断蔓延的债务危机加剧买家的不信任，导致房价暴跌，并可能波及其他行业。
中国国家统计局周四发布的最新数据显示，9月份，70个大中城市中，有54个城市的新建住宅环比价格下降。尽管今年官方采取了一系列措施提振疲软的市场，但在70个城市中，45个城市的新房价格同比下降。
周三公布的数据则显示，中国第三季度GDP同比增长 4.9%，与2022年同期相比有所提升。这显示出在中国结束严格的新冠防疫措施，经济经历数月的疲软后，进入了一段稳定时期。
（路透社、法新社）
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