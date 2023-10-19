 碧桂园海外债务违约 否认创始人已离开中国 | 经济纵横 | DW | 19.10.2023

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经济纵横

碧桂园海外债务违约 否认创始人已离开中国

陷入困境的中国房地产集团碧桂园未能在宽限期内支付一笔境外债息，面临首度公开违约。有传言称其创始人父女已经离开中国，但遭到碧桂园驳斥。与此同时，最新数据显示，中国房价继续下行。

China Dalian | Logo von Immobilienfirma Country Garden

（德国之声中文网）中国房地产开发商碧桂园未能在宽限期结束前偿付一笔逾1500万美元息票。碧桂园周三（10月18日）曾表示，该公司预期无法如期偿还所有境外债务，希望透过寻求整体方案来解决目前面临的困难。碧桂园没有透露是否存在违约情况，并拒绝回答相关询问。

碧桂园的1500万美元债券利息的宽限期在周二结束。《金融时报》周四引述三名债权人称，碧桂园已经错过美元债息票券的最后支付期限，债权人尚未收到美国时间周二午夜到期的债券利息。

独立分析公司GimmeCredit分析师里莫德（Cedric Rimaud）表示：“如果碧桂园未能在期限内还款就属违约。”

碧桂园将出现海外债务违约？

碧桂园否认创始人父女已出逃

碧桂园周四否认其创始人已离境的传闻。本周未经证实的报道称，碧桂园创始人杨国强及其女杨惠妍已经离开中国。

碧桂园周四在微信公众号发表声明驳斥相关传言。声明称：“公司关注到有谣言称‘创始人父女或已离境’，该谣言被别有用心地发布在多个网络平台，造成恶劣影响。我司创始人和集团董事会主席目前在国内正常工作。” 声明还写道，碧桂园“对恶意造谣行径保留追究责任权利”。

今年三月，杨国强以年龄原因辞任碧桂园主席及执行董事职务，但仍担任特别顾问。他的二女儿杨惠妍接任董事长。

杨惠妍在2007年继承父亲的股份后，一度拥有中国女首富称号。但如今碧桂园正处于中国房地产危机的最前线。

中国多家债务累累的房地产开放商已发生违约情况或濒临违约。9月底，陷入困境的地产业巨头恒大集团的老板许家印被捕。恒大集团发布公告，“许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施”。

碧桂园的债券和外贷总额为170亿美元。如果发生违约，该公司将面临中国最大规模的债务重组之一。作为中国最大地产开发商之一，截至2022年底，碧桂园的总负债估计达到1.43万亿人民币（约合1960亿美元）。

  • China Evergrande Group

    危机重重的中国房地产业

    恒大债务重组计划告吹

    恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机重重的中国房地产业

    房企接连爆雷

    2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机重重的中国房地产业

    金融信托巨头陷入财务危机

    2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

  • Chinesische Zentralbank Hauptsitz Peking 2014

    危机重重的中国房地产业

    放松限购刺激房市效果不彰

    中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

  • China Krise am Immobilienmarkt | Unfertige Neubauten

    危机重重的中国房地产业

    空置房屋“14亿人住不完”

    据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

  • China Hausbauer in Nantong

    危机重重的中国房地产业

    数百万套房屋未售出

    资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。


中国房价继续下行

中国房价继续下行中国房地产业经历了数十年的高速增长，提供大量就业机会。总体而言，建筑业和房地产业约占中国国内生产总值的四分之一，未偿付的外债总额高达1750亿美元。

当前的房市危机令当局感到紧张，因为不断蔓延的债务危机加剧买家的不信任，导致房价暴跌，并可能波及其他行业。

中国国家统计局周四发布的最新数据显示，9月份，70个大中城市中，有54个城市的新建住宅环比价格下降。尽管今年官方采取了一系列措施提振疲软的市场，但在70个城市中，45个城市的新房价格同比下降。

周三公布的数据则显示，中国第三季度GDP同比增长 4.9%，与2022年同期相比有所提升。这显示出在中国结束严格的新冠防疫措施，经济经历数月的疲软后，进入了一段稳定时期。

（路透社、法新社）

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