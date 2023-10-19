碧桂园海外债务违约 否认创始人已离开中国

（德国之声中文网）中国房地产开发商碧桂园未能在宽限期结束前偿付一笔逾1500万美元息票。碧桂园周三（10月18日）曾表示，该公司预期无法如期偿还所有境外债务，希望透过寻求整体方案来解决目前面临的困难。碧桂园没有透露是否存在违约情况，并拒绝回答相关询问。

碧桂园的1500万美元债券利息的宽限期在周二结束。《金融时报》周四引述三名债权人称，碧桂园已经错过美元债息票券的最后支付期限，债权人尚未收到美国时间周二午夜到期的债券利息。

独立分析公司GimmeCredit分析师里莫德（Cedric Rimaud）表示：“如果碧桂园未能在期限内还款就属违约。”

碧桂园将出现海外债务违约？

碧桂园否认创始人父女已出逃

碧桂园周四否认其创始人已离境的传闻。本周未经证实的报道称，碧桂园创始人杨国强及其女杨惠妍已经离开中国。

碧桂园周四在微信公众号发表声明驳斥相关传言。声明称：“公司关注到有谣言称‘创始人父女或已离境’，该谣言被别有用心地发布在多个网络平台，造成恶劣影响。我司创始人和集团董事会主席目前在国内正常工作。” 声明还写道，碧桂园“对恶意造谣行径保留追究责任权利”。

今年三月，杨国强以年龄原因辞任碧桂园主席及执行董事职务，但仍担任特别顾问。他的二女儿杨惠妍接任董事长。

杨惠妍在2007年继承父亲的股份后，一度拥有中国女首富称号。但如今碧桂园正处于中国房地产危机的最前线。

中国多家债务累累的房地产开放商已发生违约情况或濒临违约。9月底，陷入困境的地产业巨头恒大集团的老板许家印被捕。恒大集团发布公告，“许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施”。

碧桂园的债券和外贷总额为170亿美元。如果发生违约，该公司将面临中国最大规模的债务重组之一。作为中国最大地产开发商之一，截至2022年底，碧桂园的总负债估计达到1.43万亿人民币（约合1960亿美元）。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



中国房价继续下行

中国房价继续下行中国房地产业经历了数十年的高速增长，提供大量就业机会。总体而言，建筑业和房地产业约占中国国内生产总值的四分之一，未偿付的外债总额高达1750亿美元。

当前的房市危机令当局感到紧张，因为不断蔓延的债务危机加剧买家的不信任，导致房价暴跌，并可能波及其他行业。

中国国家统计局周四发布的最新数据显示，9月份，70个大中城市中，有54个城市的新建住宅环比价格下降。尽管今年官方采取了一系列措施提振疲软的市场，但在70个城市中，45个城市的新房价格同比下降。

周三公布的数据则显示，中国第三季度GDP同比增长 4.9%，与2022年同期相比有所提升。这显示出在中国结束严格的新冠防疫措施，经济经历数月的疲软后，进入了一段稳定时期。

（路透社、法新社）

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