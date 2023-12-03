「碧昂丝现象」如何火遍全球？

（德国之声中文网）流行歌手碧昂丝（Beyoncé Giselle Knowles）不断突破界限并改写音乐行业的规则，同时体现了强大的自我表达和传扬黑人文化。

她的演唱会纪录片《文艺复兴》于12月1日在全球上映，片中不仅纪录了她破纪录的文艺复兴世界巡演中令人目不暇给的音乐演出，还深入幕后揭示了这场巡演的制作过程，向观众展示这位超级巨星是如何发号施令的。

不过，碧昂丝又是如何在流行文化圈占有如此重要的一席之地？

儿童时期进入乐坛

碧昂丝1981年9月4日出生于得克萨斯州休斯敦，7岁时她赢得了在学校才艺表演中的第一个冠军。两年后，她作为女子组合Girl's Tyme的一员踏入流行乐坛。

然而，女子组合的成绩未能达到预期目标，但碧昂丝的父亲辞去了原本的销售工作，成为女孩们的经纪人。 1996年，她们的组合更名为天命真女（Destiny's Child）。

2001年，她们凭着最具代表性的单曲之一《Say My Name》获得两座葛莱美奖。一年后，她们另一首著名的单曲《Survivor》也获得了格莱美奖。

与Jay-Z强强联手

碧昂丝随后开始单飞，2002年首次与美国饶舌歌手Jay-Z合唱《O3 Bonnie & Clyde》。接着于2003年发行了第一张个人专辑《Dangerously in Love》，她与其他艺术家共同创作了大部分歌曲，其中包含Jay-Z，两人由于合作而传出绯闻。

据说他们相识于2000年，当时碧昂丝18岁。多年来，他们一直对恋情的细节保密，两人在2008年4月4日举行了秘密婚礼。

如今，他们是好莱坞史上收入最高的夫妇，据《福布斯》杂志估计，他们截至2023年11月的净资产总和约为30亿美元。他们曾合作举办了两次世界巡演，打破了二人组合音乐巡演收入的最高纪录。

2018年，他们夫妇两人还共同发行了一张专辑《Everything Is Love》，探讨了他们之间起伏的关系、他们的名声和财富，同时也谈及种族主义和黑人骄傲等议题。

专辑歌曲《Apes**t》于巴黎卢浮宫拍摄的视频传达了上述这些想法，同时为博物馆吸引了众多的参观者，2018年卢浮宫的参观人数达到创纪录的1020万人次。

社群媒体女王

2017年，碧昂丝宣布怀孕的照片成为当时Instagram上点赞最多的图片，在短短不到8小时的时间里获得约630万个赞，至今累积赞数已破千万。

碧昂丝的粉丝被称为「Bey Hive」，在社交媒体上尤为活跃。不出所料，她的数百万粉丝也在TikTok上为这位歌手声援，例如2022年发行的专辑《Renaissance》中的歌曲《Cuff It》所掀起的舞蹈热潮就使这首歌一炮而红。

黑人女性主义的象征

尽管Jay-Z和碧昂丝已成为音乐界的顶流夫妻，但他们的关系却经历了一个风雨飘摇的阶段，这位超级巨星在她2016 年的概念专辑《Lemonade》中探讨了丈夫出轨这一令人痛苦的话题。除此之外，《Lemonade》还以主流媒体未曾展现过的方式记录了美国社会对黑人女性的压迫。

碧昂丝的音乐作品也探讨黑人女性主义

从非裔美国民权运动者马尔科姆-X（Malcolm X）在演讲中提到「在美国最不被尊重的人是黑人妇女」，到对警察暴力受害者母亲的著墨，碧昂丝表达了未被倾听者的愤怒，同时还尝试融入多种音乐类型。

她的2022年专辑《文艺复兴》因颂扬黑人音乐文化和非主流文化而受到一致好评。通过完美策划以酷儿为主的俱乐部风格音乐，她打造了一场后疫情的狂欢，让歌迷们在舞池中重聚。

碧昂丝的巡演已于今年10月结束，通过其解放精神，《文艺复兴》专辑和现在的这部电影都显现出：碧昂丝最感兴趣的是鼓励自我表达和按照自己的风格制作音乐。正如她在纪录片中所说：「我一直在用我的艺术和影响力来歌颂我们所有的不同点。」

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