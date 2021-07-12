确诊约百例 英航母打击群爆发新冠疫情

（德国之声中文网）一名英国皇家海军发言人向BBC表示，对伊丽莎白女王号航空母舰打击群官兵的例行检测发现，一些船员确诊感染新冠。BBC报道说，新冠检测呈阳性的官兵大约100人，除航母外，其他几艘军舰的船员也有确诊。

该发言人还表示，舰上已采取佩戴口罩，保持社交距离、实施接触追踪机制等措施。该航母群将继续执行任务，不会影响部署。

英国国防大臣华莱士称，参与此次行动的所有人员都已接种2剂疫苗，疫情正在得到控制中。

伊丽莎白女王号航空母舰（HMS Queen Elizabeth）今年5月启程开始其首次出行，并率领“航母打击群”进行“全球部署”。舰队包括两艘英国皇家海军护卫舰、两艘驱逐舰、两艘补给舰和一艘潜艇，此外还有一艘美国海军驱逐舰和一艘荷兰护卫舰。

此次行动被英国政府视为“英国走向全球”的象征。巡航时间预计将持续约28周，跨越2.6万海里，前往40多个国家，包括日本，韩国、印度和新加坡等国，并将驶过中国宣称拥有主权的南海。目前，该航母群已完成四分之一航程，并于7月12日和美国航舰“雷根”号在印度洋进行了大规模演训。

舰艇、航母上多次爆发疫情

去年12月，有180多名舰员的英国皇家海军23型“诺森伯兰”号护卫舰出现“多例新冠疑似病例”，舰上舰员被迫在圣诞节期间返回岸上进行隔离。

去年4月，官兵不到1800人的法国航母戴高乐号上有超过1000名官兵感染新冠。

美国核动力航空母舰“西奥多·罗斯福”号去年也遭遇疫情。当时有1000多名水兵新冠病毒检测呈阳性，一人死亡。全舰4800人都在关岛上岸隔离了几周。

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