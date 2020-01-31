 确诊病例近万宗  世卫组织将疫情列为突发卫生事件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2020

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时政风云

确诊病例近万宗  世卫组织将疫情列为突发卫生事件

世卫组织表示，将新冠病毒疫情定义为国际关注的突发公共卫生事件, 是为了防止病毒传播到医疗体系较弱的国家。中国外交部发出回应。根据中国卫健委发布的最新数字，确诊病例已超过9000，逾200人死亡。

Symbolbild Corona-Virus (picture-alliance/dpa/H. Punz)

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世界卫生组织周三就武汉肺炎疫情举行会议，但尚未确定疫情为"国际关注的突发公共卫生事件"。当日上午武汉宣布交通暂时停运，数小时后,黄冈等3个城市也宣布离城城铁和火车通道暂时关闭。 (23.01.2020)

巴伐利亚卫生部门周二在新闻发布会上表示，目前确诊感染新型冠状病毒的德国男子在上周曾与一名中国同事在培训活动中有近距离接触，后者在返回中国后确诊患病。习近平向世卫组织许诺，中国“有信心”打赢疫情阻击战。不过世界各地都采取了谨慎防范措施。 (28.01.2020)

（德国之声中文网）世界卫生组织WHO本周四召开会议之后宣布将新型冠状病毒疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC），该组织在新闻发布会上公布了这个消息。

WHO总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此举不是对中国投下不信任票，而是为了防止这种病毒传播到医疗体系较弱的国家。

谭德塞说："做出这一决定的主要原因并非是中国正在发生的情况，而是因为其他国家发生的情况。我们最担心的是，病毒可能扩散到一些卫生系统较弱的国家，这些国家可能并未做好应对疫情的准备。"

  • Ausbrüche der Coronavirus-Pneumonie in China (Getty Images/X. Chu)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    武汉新型冠狀病毒

    本周三，世卫组织的专家们召开紧急会议，商讨是否将武汉肺炎列为“国际关注的突发公共卫生事件”。但当天会议并未就此做出结论。该组织在网站上指出，与会者进行了很有效的讨论，但显然还需要获得更多信息才能采取行动。

  • A medic in China prepares a H1N1 influenza vaccination for elderly residents in September 2009. (Getty Images/AFP)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    猪流感

    据估计，始于墨西哥韦拉克鲁斯的甲型H1N1流感病毒（也被称为猪流感)导致逾28.4万人死亡。比最初估计的数字1.85万人左右高了15倍还多。不过，根据医学权威杂志《柳叶刀—传染病》表示，实际死亡人数可能高达57.9万人。病毒在全球扩散，美国、加拿大、芬兰、泰国、中国等都发现了感染病人。

  • Experimental Ebola vaccine (Reuters)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    西非埃博拉

    2013年至2016年期间，埃博拉病毒（也称伊波拉病毒，Ebola）的病毒在塞拉利昂、几内亚和利比里亚导致至少1.1万人死亡。《传染病学期刊》在2018年发表的一项研究估计，此次疫情给三国造成的损失高达530亿美元(约合480亿欧元)。

  • A child being administered Polio vaccine in Pakistan (picture alliance/ZUMA Press/M. Achakzai)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    小儿麻痹症

    脊髓灰质炎，又称小儿麻痹症是一种病毒引起的传染性很强的疾病。2014年，巴基斯坦因为未能确保小儿麻痹疫苗的普及，导致小儿麻痹症疫情严重。为儿童注射疫苗的活动在各国开展了多年后，这种致瘫病毒死灰复燃。世界卫生组织将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。警告包含了巴基斯坦、叙利亚和喀麦隆，当时，全世界报告的417例病例中，巴基斯坦占了五分之一以上。

  • A Brazilian baby with microcephaly (picture-alliance/dpa/A. Lacerda)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    寨卡病毒

    2016年，世卫组织将寨卡病毒列为“国际关注的突发公共卫生事件”。第一个病例2015年在巴西被确诊，该病蔓延到60个国家。大约2300名新生儿感染这种病，患上“小头症”（microcepaly），出现发育畸形。

  • Health workers during the Ebola outbreak in the DRC (Reuters/B. Ratner)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    刚果埃博拉

    2019年7月，世卫组织第4次就刚果暴发埃博拉疫情会议后，将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。截至2020年1月14日，世卫组织已在刚果民主共和国确认了3406例埃博拉病例。世界卫生组织估计，埃博拉给刚果带来大约10亿美元的损失。

  • World Health Organization (WHO) logo (AP)

    被WHO列为突发卫生事件的疫情

    “国际关注的突发公共卫生事件”的定义

    根据世卫组织官方网站，满足这三个标准的疫情会被定义为“国际关注的突发公共卫生事件”：严重、突然、不寻常、意外；对公共卫生的影响很可能超出受影响国国界；可能需要立即采取国际行动。武汉新疫情是否会被列入这个等级，目前还要拭目以待。


中国外交部对世卫组织的决定做出回应，根据中国官媒新华社报道，外交部发言人周五（1月31日）华春莹在例行发布会上表示，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，中国政府一直本着对人民健康高度负责的态度，采取了最全面、最严格的防控举措，很多举措远超出《国际卫生条例》要求，中方完全有信心和能力，打赢这场疫情防控阻击战。

中国卫健委员发布的统计数字显示，截至1月30日24时，该部门收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例9692例，累计死亡病例213例。

为了缓解疫情扩散，北京、上海等地出台规定，建筑工地不早于2月9日24点复工或新开工。山东省也规定，各类企业不早于2月9日24时前复工。

意大利首次确诊病例

本周四（1月30日）晚，意大利总理孔特向媒体表示，该国首次确诊两例新型冠状病毒感染肺炎病例。被感染者是两名中国游客。

美国出现首例人传人感染病例。芝加哥的一名男子从他妻子那里感染了病毒，女方曾去过武汉。

德国发现第5例确诊病例，这名男性患者与之前确诊的4人在同一间公司工作。

尽管存在紧急性，世卫生组织的医学专家们并不建议限制旅行和贸易往来。 谭德塞认为，这样的措施将是不必要的破坏。

尽管如此，许多国家已经呼吁本国公民不要前往中国，而一些国家也叫停让武汉游客入境。宜家、星巴克、特斯拉、麦当劳和富士康等企业都暂时停止中国工厂的生产或关闭门店。德国、美国英国的航空公司也宣布暂时停飞中国航线。

武汉封城以来，成千上万的外国人被困在那里。周三，日本和美国成为首批从武汉撤侨的国家。英国计划在周五撤离大约200名英国公民。一名法新社记者透露，一架法国飞机周五也离开武汉。

 

文木 / 杨威廉 （美联社，路透社，法新社等）

 

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被WHO列为突发卫生事件的疫情

世界卫生组织WHO的专家们召开会议，商讨是否将武汉肺炎疫情定为“国际关注的突发公共卫生事件”，在过去10年中，世卫组织5次将疫情列为这个级别。 (23.01.2020)  

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