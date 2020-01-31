确诊病例近万宗  世卫组织将疫情列为突发卫生事件

世卫组织表示，将新冠病毒疫情定义为国际关注的突发公共卫生事件, 是为了防止病毒传播到医疗体系较弱的国家。中国外交部发出回应。根据中国卫健委发布的最新数字，确诊病例已超过9000，逾200人死亡。
（德国之声中文网）世界卫生组织WHO本周四召开会议之后宣布将新型冠状病毒疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC），该组织在新闻发布会上公布了这个消息。
WHO总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此举不是对中国投下不信任票，而是为了防止这种病毒传播到医疗体系较弱的国家。
谭德塞说："做出这一决定的主要原因并非是中国正在发生的情况，而是因为其他国家发生的情况。我们最担心的是，病毒可能扩散到一些卫生系统较弱的国家，这些国家可能并未做好应对疫情的准备。"
中国外交部对世卫组织的决定做出回应，根据中国官媒新华社报道，外交部发言人周五（1月31日）华春莹在例行发布会上表示，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，中国政府一直本着对人民健康高度负责的态度，采取了最全面、最严格的防控举措，很多举措远超出《国际卫生条例》要求，中方完全有信心和能力，打赢这场疫情防控阻击战。
中国卫健委员发布的统计数字显示，截至1月30日24时，该部门收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例9692例，累计死亡病例213例。
为了缓解疫情扩散，北京、上海等地出台规定，建筑工地不早于2月9日24点复工或新开工。山东省也规定，各类企业不早于2月9日24时前复工。
意大利首次确诊病例
本周四（1月30日）晚，意大利总理孔特向媒体表示，该国首次确诊两例新型冠状病毒感染肺炎病例。被感染者是两名中国游客。
美国出现首例人传人感染病例。芝加哥的一名男子从他妻子那里感染了病毒，女方曾去过武汉。
德国发现第5例确诊病例，这名男性患者与之前确诊的4人在同一间公司工作。
尽管存在紧急性，世卫生组织的医学专家们并不建议限制旅行和贸易往来。 谭德塞认为，这样的措施将是不必要的破坏。
尽管如此，许多国家已经呼吁本国公民不要前往中国，而一些国家也叫停让武汉游客入境。宜家、星巴克、特斯拉、麦当劳和富士康等企业都暂时停止中国工厂的生产或关闭门店。德国、美国英国的航空公司也宣布暂时停飞中国航线。
武汉封城以来，成千上万的外国人被困在那里。周三，日本和美国成为首批从武汉撤侨的国家。英国计划在周五撤离大约200名英国公民。一名法新社记者透露，一架法国飞机周五也离开武汉。
文木 / 杨威廉 （美联社，路透社，法新社等）