确诊病例近万宗  世卫组织将疫情列为突发卫生事件

（德国之声中文网）世界卫生组织WHO本周四召开会议之后宣布将新型冠状病毒疫情定为"国际关注的突发公共卫生事件"（ PHEIC），该组织在新闻发布会上公布了这个消息。

WHO总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此举不是对中国投下不信任票，而是为了防止这种病毒传播到医疗体系较弱的国家。

谭德塞说："做出这一决定的主要原因并非是中国正在发生的情况，而是因为其他国家发生的情况。我们最担心的是，病毒可能扩散到一些卫生系统较弱的国家，这些国家可能并未做好应对疫情的准备。"

被WHO列为突发卫生事件的疫情 武汉新型冠狀病毒 本周三，世卫组织的专家们召开紧急会议，商讨是否将武汉肺炎列为“国际关注的突发公共卫生事件”。但当天会议并未就此做出结论。该组织在网站上指出，与会者进行了很有效的讨论，但显然还需要获得更多信息才能采取行动。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 猪流感 据估计，始于墨西哥韦拉克鲁斯的甲型H1N1流感病毒（也被称为猪流感)导致逾28.4万人死亡。比最初估计的数字1.85万人左右高了15倍还多。不过，根据医学权威杂志《柳叶刀—传染病》表示，实际死亡人数可能高达57.9万人。病毒在全球扩散，美国、加拿大、芬兰、泰国、中国等都发现了感染病人。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 西非埃博拉 2013年至2016年期间，埃博拉病毒（也称伊波拉病毒，Ebola）的病毒在塞拉利昂、几内亚和利比里亚导致至少1.1万人死亡。《传染病学期刊》在2018年发表的一项研究估计，此次疫情给三国造成的损失高达530亿美元(约合480亿欧元)。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 小儿麻痹症 脊髓灰质炎，又称小儿麻痹症是一种病毒引起的传染性很强的疾病。2014年，巴基斯坦因为未能确保小儿麻痹疫苗的普及，导致小儿麻痹症疫情严重。为儿童注射疫苗的活动在各国开展了多年后，这种致瘫病毒死灰复燃。世界卫生组织将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。警告包含了巴基斯坦、叙利亚和喀麦隆，当时，全世界报告的417例病例中，巴基斯坦占了五分之一以上。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 寨卡病毒 2016年，世卫组织将寨卡病毒列为“国际关注的突发公共卫生事件”。第一个病例2015年在巴西被确诊，该病蔓延到60个国家。大约2300名新生儿感染这种病，患上“小头症”（microcepaly），出现发育畸形。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 刚果埃博拉 2019年7月，世卫组织第4次就刚果暴发埃博拉疫情会议后，将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。截至2020年1月14日，世卫组织已在刚果民主共和国确认了3406例埃博拉病例。世界卫生组织估计，埃博拉给刚果带来大约10亿美元的损失。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 “国际关注的突发公共卫生事件”的定义 根据世卫组织官方网站，满足这三个标准的疫情会被定义为“国际关注的突发公共卫生事件”：严重、突然、不寻常、意外；对公共卫生的影响很可能超出受影响国国界；可能需要立即采取国际行动。武汉新疫情是否会被列入这个等级，目前还要拭目以待。



中国外交部对世卫组织的决定做出回应，根据中国官媒新华社报道，外交部发言人周五（1月31日）华春莹在例行发布会上表示，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，中国政府一直本着对人民健康高度负责的态度，采取了最全面、最严格的防控举措，很多举措远超出《国际卫生条例》要求，中方完全有信心和能力，打赢这场疫情防控阻击战。

中国卫健委员发布的统计数字显示，截至1月30日24时，该部门收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例9692例，累计死亡病例213例。

为了缓解疫情扩散，北京、上海等地出台规定，建筑工地不早于2月9日24点复工或新开工。山东省也规定，各类企业不早于2月9日24时前复工。

意大利首次确诊病例

本周四（1月30日）晚，意大利总理孔特向媒体表示，该国首次确诊两例新型冠状病毒感染肺炎病例。被感染者是两名中国游客。

美国出现首例人传人感染病例。芝加哥的一名男子从他妻子那里感染了病毒，女方曾去过武汉。

德国发现第5例确诊病例，这名男性患者与之前确诊的4人在同一间公司工作。

尽管存在紧急性，世卫生组织的医学专家们并不建议限制旅行和贸易往来。 谭德塞认为，这样的措施将是不必要的破坏。

尽管如此，许多国家已经呼吁本国公民不要前往中国，而一些国家也叫停让武汉游客入境。宜家、星巴克、特斯拉、麦当劳和富士康等企业都暂时停止中国工厂的生产或关闭门店。德国、美国英国的航空公司也宣布暂时停飞中国航线。

武汉封城以来，成千上万的外国人被困在那里。周三，日本和美国成为首批从武汉撤侨的国家。英国计划在周五撤离大约200名英国公民。一名法新社记者透露，一架法国飞机周五也离开武汉。

文木 / 杨威廉 （美联社，路透社，法新社等）