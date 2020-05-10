 确认新冠病毒抗体!德研究机构获突破性进展 | 科技环境 | DW | 10.05.2020

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科技环境

确认新冠病毒抗体!德研究机构获突破性进展

利用新冠病毒康复患者的血清治疗重症病人，是一种广泛采用的疗法。能否人工制造抗体，协助治疗病患呢？现在，德国科研人员在这方面取得了重大突破。

Illustration Mikroskop Coronavirus (picture-alliance/Hollandse Hoogte)

（德国之声中文网）设址德国下萨克森州布伦瑞克（Braunschweig）的亥姆霍兹感染研究中心（HZI）病毒学家奇钦-塞恩（LukaCicin-Sain）对《布伦瑞克日报》表示，"这无疑是一项突破，它显示，在研发针对Covid-19新冠病毒方面，我们走在正途上。"

《布伦瑞克日报》在报道中指出，奇钦-塞恩和他的团队分析了6000种人工合成的人类抗体，发现有750多种能附着于新冠病毒。附着性是成功对付病毒的前提。现在，正测试抗体对细胞的有效性。

布伦瑞克工大教授迪贝尔（StefanDübel）指出，科研人员的目标不是开发出疫苗，而是紧急治疗新冠病毒重病人的一种药物，"我们的工作所遵循的是疗效原则，即俗称的被动免疫。由于抗体破除了病毒的潜力，疗效便能立刻出现。"

Sars-CoV-2 Illustration (Reuters/NEXU Science Communication)

参与该项目的生物技术公司Yumab的专家席尔曼（ThomasSchirrmann）表示，寻找用于未来药品的最佳候选抗体的工作将延续至６月中旬，此后，对这些最佳候选抗体逐一精心测试，为开发临床药物做好准备。他说，"我们的愿景是，入秋时节就能用药物治疗首批冠状病毒患者。"

下萨克森州科学部长蒂姆勒（BjörnThümler）向研究团队的业绩表达敬意。他在《布伦瑞克日报》上表示："我对下萨克森州科研机构的这一伟大成果至感快慰，这一成果有理由让人期待Covid-19新冠病毒患者能得到更有效的治疗。"

 

 凝炼／达扬（德新社）

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