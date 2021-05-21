 确认！德国通胀率升至几十年来最高 | 经济纵横 | DW | 10.09.2021

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经济纵横

确认！德国通胀率升至几十年来最高

联邦统计局正式确认了之前有关通货膨胀率的初步估值——3.9%。经济学家预计通胀率将在未来几个月继续上升。然而，这并不会改变欧洲央行的货币政策。

Deutschland Aral-Tankstelle, Preistafeln

德国油价明显上涨

（德国之声中文网）联邦统计局周五（9月10日）确认了8月底公布的初步估值。3.9%的通货膨胀率由此达到28年来的最高值。联邦统计局介绍：“上一次出现更高的通货膨胀率是在1993年12月，当时的增幅是4.3%。”

2021年7月至8月的价格停滞不前，联邦统计局也证实了这一初步数据。经济学家预计通货膨胀率将在未来几个月继续上升。周五，统计人员介绍了通货膨胀统计数据的背景。

“与危机有关的影响”

与去年8月相比，消费价格大幅上涨的一个原因是由于去年暂时下调增值税税率而产生的基数效应。为了促进疫情期间的消费，联邦政府从2020年7月起将增值税税率从19%大幅降至16%，以及从7%降至5%。对消费者而言，商品价格相应下降。但是，这项减税措施已于2020年底结束。

统计学家提及基数效应，因为现在的通货膨胀数字与前一年数值相比较，当时由于减税，所以价格异常低。从2022年1月起，统计人员才能再次将具有相同税率的时期进行比较。 

统计学家还注意到能源价格的特殊效应。2020新冠年的全球经济衰退导致石油产品价格暴跌。油价回升后又推动了价格的上涨。能源价格还因年初引入的二氧化碳排放税而提升。因此，8月份的能源价格比去年同月高出12.6%。取暖油（+57.3%）和燃料（+26.7%）明显涨价。天然气（+4.9%）和电力（+1.7%）的价格也有所升高。

周五当天，联邦统计局还提到了 "与危机有关的影响，如上游产品价格的大幅上涨"。鉴于供应瓶颈，各经济领域的材料采购出现了一些明显的价格上涨。然而，联邦统计局消费者价格部门负责人迈伊（Christoph-Martin Mai）表示，迄今为止，这些影响“只在消费者价格指数中得到了部分反映，而且程度较轻”。

Frankfurt/Main, Deutschland | Pressekonferenz der EZB - Christine Lagarde

欧洲央行行长拉加德

欧洲央行维持现有政策不变

食品价格比一年前上涨了4.6%。蔬菜价格增长了9.0%，乳制品和鸡蛋价格增长了5.0%。汽车（+5.5%）或家具和照明（+4.0%）等消费品的价格也显著提高。相反，根据联邦统计局的数据，只有少数商品变得更加便宜，例如电视机（减0.7%）。专家估计，未来几个月，通胀率可能会升向4%或5%，并且由于基数效应到期，通胀率在2022年之前将不会明显下降。 

然而，欧洲央行（ECB）周四宣布，它将适度放慢购债步伐，但拒绝从根本上改变货币政策。 这主要是因为欧洲央行认为欧元区没有出现长期高通胀的迹象。 欧洲央行行长拉加德 （Christine Lagarde）表示：“（通胀）升高应该是暂时的。我们预计通胀率将在今年秋季进一步上升，但在2022年将有所缓解。”

欧洲央行现预计今年的通胀率为2.2%，明年降至1.7%，2023年降至1.5%——低于欧洲央行2%的目标。

（路透社、德新社、法新社）

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