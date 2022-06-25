“硬菜”莫问出处 一问一个错误

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瑞典小肉丸其实不是瑞典“血统”？靠中餐馆走红的幸运饼干在中国却默默无闻？法国早餐标配牛角包是“舶来品”？它们的发明地究竟是哪里呢？
在全球许多国家，中餐馆的传统饭后茶点都是幸运饼干（Fortune cookies），而食客也很期待饼干内小签条的格言。只有在中国，餐馆老板根本不知幸运饼干为何物。据悉，这种饼干最早是由19世纪末或20世纪初的移民到加利福尼亚的日本人发明的，日本一些地方有带有籤语的日式煎饼。
全球各地的宜家商场餐厅里的肉丸子Köttbullar，也被叫做瑞典肉丸子，味道鲜美、价格实惠，大受欢迎。不过瑞典自己透露，这道标志性菜肴的配方实际上来自土耳其。 瑞典国王查尔斯十二在18世纪曾流亡奥斯曼帝国，他回到瑞典时，也把这道菜带了回来。 有别于土耳其人的传统，瑞典人和宜家餐厅会给小肉丸子浇上肉汁和蔓越莓果酱。
英式松饼其实不是英国本土食物。1874年，一个叫Samuel Bath Thomas的英国人移民到了美国。在那里他才获得了成功，这种不用烤箱，能用煎盘制作出来的松饼大受欢迎。这种英式松饼从美国进口到英国多年后，英国本土才开始自行生产。
全球许多地方都可以吃到这种土耳其“肉夹馍”，许多人都说这种经济实惠的快餐最初起源于德国。据说，在土耳其出生、曾在柏林居住的一名餐馆老板Kadir Nurman是首名将土耳其传统烤肉塞入到扁面包里的人。尽管许多人质疑他在1972年的“发明”，但是此人无疑推动了土耳其烤肉成为流行德国乃至全球的一道快餐。
在法国，没有哪家面包店不卖“可颂”（ Croissant，亦以“羊角面包”出名），不过，这个法国人的标配早餐并不源起于法国，而是来自奥地利的“kipferl”，由奥地利士兵带到了法国。而“kipferl”的起源则与奥斯曼帝国有关。
西班牙语中“faja”意为皮带或小腰带，而“fajita”是指这道菜中的群边牛排（形容牛肉条被切成像女生裙子一样的形状）。这个在墨西哥餐馆菜单上常见的铁板烧，其实来自德克萨斯州。上图的油炸卷饼也有着相似的故事，不过它的发源地既不是德克萨斯，也不是墨西哥，它是亚利桑那州的发明。
百吉饼也被叫做贝果面包。许多人都认为，这种面包圈是纽约本土产物，至少来自美国。其实它来自波兰的犹太区。被传到美国之前，百吉饼是波兰人的主食面包。
虽然鹰嘴豆泥的成分很简单（鹰嘴豆、芝麻酱、橄榄油、柠檬、大蒜、盐）。不过，有关它的起源却存在争议。黎巴嫩和以色列都声称是鹰嘴豆泥的发明者，这场争吵甚至演变成一场“鹰嘴豆泥战”。
上海宣布放松严格防疫措施近一个月后，一些禁令仍然没有解除，大部分餐厅仍不能恢复堂食。绝望之下，有不堪重负的饭店暗中提供堂吃。而店主和食客花样躲避巡查的囧境也引发网民的感叹和吐槽。
外交部发言人华春莹推文中的餐馆和一位苏州警察眼中的和服有什么共同点？时评人长平认为，日常生活化的爱国主义“再教育”在中国并非徒增笑柄，而是相当成功。
战争和生活更像是两根紧密缠绕的绳子，时而战争占了上风，时而正常生活又夺回一些存在感，两者却都不会缺席。
孤独星球（Lonely Planet）出版社新的年度推荐旅行目的地排名出炉。台北、德国弗莱堡和中国西双版纳名列前茅。
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