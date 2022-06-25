“硬菜”莫问出处 一问一个错误

墨西哥铁板烧和卷饼：发源地是别处

西班牙语中“faja”意为皮带或小腰带，而“fajita”是指这道菜中的群边牛排（形容牛肉条被切成像女生裙子一样的形状）。这个在墨西哥餐馆菜单上常见的铁板烧，其实来自德克萨斯州。上图的油炸卷饼也有着相似的故事，不过它的发源地既不是德克萨斯，也不是墨西哥，它是亚利桑那州的发明。