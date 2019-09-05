硬脱欧最糟后果报告出炉 英首相遭批不坦诚

(德国之声中文网) 周三(9月11日)，苏格兰法院推翻先前法院的判定，认为英国首相约翰逊在英国脱欧期限之前两个月强制国会休会的做法是违反法律而且刻意回避民主制衡。政府表示他们会再上诉，但是反对党要求政府立即恢复国会运作。

英国政府周三(9月11日)公开了一份名为「黄鹀行动」报告。 这份报告的起始时间为8月2日，内容主要是评估无协议脱欧可能会英国造成的影响。

报告认为，英国还没有准备好无协议脱欧。如果英国在10月31日之前没有和欧盟达成协议，导致「无协议脱欧」成真，英国的未来不太乐观。

这份报告书之所以公开，是因为9月9日英国下议院以311票对302票通过动议，要求政府公开与无协议脱欧计划有关的文件。

报告列出可能会出现的状况包括:

1. 英国退化到第三世界的水平，与欧盟的关系毫不令人同情。

2. 跨隧道的车流量一天之内减少40%-60%，接下来会有长达三个月的中断。

3. 四处爆发抗议，警力吃紧

4. 金融服务、法律服务、客户数据等的共享将会中止

5. 冬天的严寒可能会让负面事件的影响更严重

报告中也预测，无协议脱欧可能立即影响到的便是跨境运输。 脱欧之后边境措施改变，货车若要跨越边境，大约会延误两天左右。 这样一来，后续便会影响到从欧盟进口到英国的药品、医疗用品等有效期限短的商品。 报告认为，英国政府没有办法缓和这类冲击。 另外，由于现在英国高度依赖与欧盟之间的货物自由流通、以及免关税的贸易协议，在无协议脱欧之后的几天甚至几个月，食品行业会受到冲击。

任何身在欧盟的工人、学生、旅客与退休人士便会顿时失去医疗保险，因为他们的保险是透过英国的国民健保署在欧盟运作。

另外，虽然现在政府提议在爱尔兰不要设置实体边界，但是这却不是长久之计。

政府强调他们正在将最新的评估加入到报告当中。 政府也强调这份报告不是一个影响评估，也不是对未来最可能发生甚么事情的预测，而是「最坏状况」的预测。 为无协议脱欧做准备的官员表示:「这份报告书叙述了在合理情况下可以出现的最糟结果。 」他也说: 「约翰逊现在必须承认，他没有诚实告诉英国人民无协议脱欧可能会有怎么样的结果。 」

罗法/楊威廉(综合报导)