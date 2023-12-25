硬汉不想打了？传普京悄悄谋求停火

（德国之声中文网）报道称，今年9月起，普京就通过中间人向乌克兰方面传达了愿意进行停火谈判的信号，从而冻结当前的战线。此前，美国也有官员披露称，普京早在2022年秋天就打算在停火协议上签字，当时俄军在乌克兰东北部遭到痛击后匆忙撤退。

匿名消息人士传出的这些讯息，展现了一个与公开场合完全不同的普京形象。他在公开讲话中时常措辞激烈地针对乌克兰，而私底下却尝试降低这场远远长于预期战争所带来风险，并不放弃任何选项。一名俄罗斯官员对《纽约时报》说："普京真的愿意就在目前战线上停步。"但该官员同时也补充说，普京"不会后退哪怕一米"。

西方国家的政府官员最迟也在今年9月就意识到，普京有意寻求停火。美国的政治分析人士披露说，俄罗斯已经派出过非正式的使者和"对话伙伴"商讨过可能的停火协议。据悉，俄方使者拿出了普京总统可以接受的条件。不过并无任何迹象表明乌克兰方面是否也会接受停火。

就在近期，乌克兰再次要求俄军撤出包括克里米亚半岛在内的所有领土，并支付战争赔偿。乌总统泽连斯基12月19日说，他没有看到任何俄罗斯谋求谈判的迹象，"我们只看到他们愿意大肆杀戮。"

《明镜周刊》日前则报道称，德国驻美大使米夏埃利斯(Andreas Michaelis)曾经于10月底在华盛顿和多名研究俄罗斯问题的美国主流专家学者共进晚餐，德国总理府部长施密特(Wolfgang Schmidt)也作为德国政府的正式代表出席了晚宴。据称，晚宴上，智库兰德公司的政治学者查拉普(Samuel Charap)受到了施密特的高度赞扬，认为前者提出的观点"为和谈打开了思路"。查拉普此前曾经公开呼吁为战争结束的可能场景做好准备，因为俄乌双方都无力取得决定性胜利，继续战争只会徒增伤亡。据在场者披露，施密特在晚餐期间还曾说，只有实现停火后，北约才能决定是否让乌克兰加入。

（综合报道）

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