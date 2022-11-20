硬核卷！马斯克将办公室改卧室

（德国之声中文网）马斯克本周将推特总部的一些会议室改造成了临时“卧室”。《福布斯》报道称，该媒体拿到了其中一个房间的照片——出于对消息来源的保护，《福布斯》没有公布照片，也没有透露照片来源。仅表示，照片上可以看到一张大床、一张木制床柜，还有亮橙色的地毯。据称，这些卧室是在没有任何公告或解释的情况下增加的。

虽然还不清楚推特旧金山总部办公室增加了多少这样的休息区，但有消息称，大约“每层楼有4到8处”。另一位消息人士告诉《福布斯》，到目前为止，这些房间似乎都是空的，不过:“人们已经在加班了，所以在某种程度上(这种配备）说得通。”

知情人士向《福布斯》透露，员工周一返回公司工作时，看到了一间间朴素的卧室，里面铺着未经整理的床垫、单调的窗帘和巨大的会议室远程监控显示器。也有消息人士向彭博社表示，推特不再需要这么多会议室了，因为马斯克收购了这家公司后，已有数千名员工被裁减。

分析人士称，这些床是为了让那些在办公室通宵工作的“硬核”（hardcore）员工们使用的，这也是马斯克所说的“推特 2.0”的一部分。

自10月末接管推特以来，马斯克已经裁掉近半员工。上月中旬，马斯克曾警告说，推特将致力于打造一个新的“硬核”工作时间表，需要在办公室加班到深夜，只有同意这样的安排，才能想保住工作。

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推特公司也因为“卧室风波”受到旧金山市的调查。为此，马斯克周二（12月6日）怒怼旧金山市长伦敦·布理德(London Breed)，声称该公司因为“为疲惫的员工提供床位”而受到了不公平的攻击。

彭博社报道，旧金山建筑物检查局(Department of Building Inspection)发言人告诉《旧金山纪事报》（San Francisco Chronicle），在收到关于卧室可能违反建筑法规的投诉后，该部门将对推特总部进行检查。马斯克发出推文回应说：“旧金山市攻击为疲惫员工提供床位的公司，却不去保护儿童免受芬太尼的威胁。@LondonBreed(旧金山市长布理德)，你的工作重点是什么？”他还附上了一个新闻报道链接，该报道称，一名婴儿在旧金山的一个游乐场意外摄入芬太尼后险些死亡。

被认为性格古怪的超级富翁马斯克10月末以440亿美元正式完成收购推特。就在收购完成的第二天，推特首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）、首席财务官西格尔（Ned Segal）、法律总顾问埃杰特（Sean Edgett）这3名高管就被马斯克解雇。

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（综合报道）

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