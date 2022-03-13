硝烟散去 基辅重现生机

（德国之声中文网）4 月初以来，乌克兰首都基辅的生活明显复苏。尽管市政府警告说，军事威胁还未消失，许多在 2 月下旬俄军开始轰炸时离开基辅的居民正逐渐重返家园，街上行人渐多，商店、咖啡馆、餐馆和理发店重又开张，学校也以各种方式重新运作。市府称，90% 的学童将能得到远程授课。

4月初，俄军撤出，乌克兰政府宣布现已完全控制大基辅地区，但预计该国东部和南部会发生激烈战事。俄军撤退后，基辅远郊的布查（ Butscha ）呈现一幅恐怖图景：大量尸体横陈大街。

"我想马上回家"

根据基辅拉祖姆科夫（ Rasumkow ）研究中心的一项调查结果，79% 的乌克兰难民希望重返家园。德国之声从负责基辅疏散人员的志愿者组织那里了解到，现在，每天都有数百人进入基辅。

2022 年 4 月 5 日，基辅市中心一家咖啡馆：顾客越来越多

其中一位是 40 岁的安德烈，本周二（4月5日），他乘坐一辆满载的巴士从罗夫纳 (Rivne) 抵达基辅中央车站。他是从邻国波兰经由这座乌克兰西部城市返回首都的。他说，在俄军轰炸第一天，他想把妻子和分别是4岁和6岁的两个孩子带到安全地方，一起去了他曾经工作过的波兰农庄。他说， "其实，我很想马上回去参战，但为了养家糊口，我不得不留下来工作一段时间。"

周二早上，基辅西北部又发生爆炸。但这位重返家园者并不害怕。他说， "人们经常看新闻，知道在布查及其它地方在进行扫雷。看到俄罗斯人的恶行后，他们就想立即回来。我们在基辅的公寓安然无恙，对我来说，现在该拿起武器，或帮助重建。" 安德烈说，他妻子也很想念家乡，无论有多困难，她要尽快回家。

公共交通和市场恢复

安德烈很高兴，不必花钱坐出租车回家。因为，周二这一天，地铁中央站恢复了全面运营。战争爆发后，地铁站一度用作防空洞，地铁停驶。基辅市政厅称，已有150 辆公交车和 30 多辆有轨电车恢复行使，出租车也以战前收费标准运营。

观看视频 03:02 留守的基辅人渐渐开始正常生活

一周以来，基辅大街上，交通量显着增加，往常的交通拥堵重现，不过现在是在检查站和第聂伯河桥梁附近，司机和乘客接受证件检查。 在基辅的超市，之前空空的货架 3 月底开始重又装满。一方面，是因为恐慌性抢购现象减少，另一方面是因为，与战争初期人道主义车队运送的大部分外国产品不同，从糖果到新鲜肉类和奶制品，乌克兰本地常用商品重现。当局每天都会报告哪些地区有小型农贸市场，可以在那里购买土豆、传统红菜汤用料蔬菜和其它杂货。

对农民来说，进一趟城还很费事。一位在基辅市中心摆流动摊位的农民告知： "因为桥上堵车，检查站很多，从左岸到右岸需要两个小时。有时可以离开了，但突然响起空袭警报，我们又得回头。"

过去一星期里，还在俄军完全撤出之前，基辅的空袭警报便已减少，与俄罗斯破坏分子巷战的枪声也渐疏。一些远郊地区居民仍听到很多枪声--不是因为战斗，而是由于基辅民兵部队在附近森林中演习。

"最多时一天有50位顾客"： 基辅一家咖啡馆经理奥列克桑德拉（ Oleksandra ）

热餐和花园咖啡馆

许多小业主也重新工作。当局称，本月初以来，已有 760 多家杂货店、400 家餐馆和 440 多个加油站开张。一度作为防空掩体的中央地铁站内一家前泰国餐厅在为防御人员和空袭期间躲在地下的人们准备热食。大厨说， "我们的记录是每天 510客饭！我们煮红菜汤、汤和粥。附近地区农民给我们提供食材"。

餐厅旁开有一家咖啡馆。经理奥列克桑德拉告知，她从供应商那里得到烘焙咖啡。基辅周围发生战斗时，供应商们曾撤离至乌克兰西部。她说， "我们每天有多达 50 位顾客，他们喜欢我们的特色咖啡和舒适的花园。碰上暖和天气，可享受喝一杯咖啡的乐趣。我感觉，人们正逐渐回到首都，顾客越来越多。竞争也在加剧，因为每天都有更多的咖啡馆营业。"

限制解除

在基辅最昂贵超市之一附近，停车场上重又停满汽车。周围餐厅、酒吧个个爆满。在戒严中实施了长达一个月的酒类禁售令之后，富有的基辅人再度上餐厅、酒吧喝酒，超市也恢复出售酒精饮料，货架上的黄色封胶带被移除。

军人无需预约就能在基辅理发

理发店重新营业，这也让居民们高兴。基辅市中心一家沙龙业主说，她目前只能提供 5 月初的预约了，原因是， "我们现在只有一个理发师，很多人已整整一个月没理发。" 不过，理发师奥莱娜说，"军人和报到服兵役的人不预约就能理发。他们优先。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。