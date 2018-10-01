破财挡灾？范冰冰遭罚8亿或免刑责

(德国之声中文网) 中国官媒新华社週三 (10/3) 报导，江苏省税务局完成对影星范冰冰涉嫌逃税的调查。

调查结果指，她在拍摄电影《大轰炸》时收取3000万元 (人民币，下同) 片酬，当中只有1000万元有报税，其馀2000万元透过分拆合同逃避个人所得税和营业税，总共730万元。追查之下，發现她及其担任法人的企业合共少缴和逃税2.48亿元。

依时缴罚金可免刑责

当局对范冰冰这起逃避事件惩处超过8.8亿元罚款﹕

1. 对她及其担任法人的企业追缴税款2.55亿元，另加滞纳金3300万元

2. 分拆合同隐瞒真实收入逃税，处以4倍罚款，共2.4亿元

3. 利用工作室帐户隐瞒个人报酬逃税，处以3倍罚款，共2.39亿元

4. 担任法人的企业少计收入逃税，处以1倍罚款，共94.6万元

5. 担任法人的两企业未代缴个人所得税及非法提供便利逃税，处以0.5倍罚款，共1.16亿元

报导指，江苏省税务局在9月30日向范冰冰下达正式的处罚决定书。由于范冰冰以往未曾因为逃税而受到刑事处罚，只要她在限期内缴纳罚款，就可以免去刑事责任，否则将移送公安机关处理。

微博道歉﹕辜负国家培养

官方公告后，神隐多时的范冰冰在微博發表致歉信。

她称对自己的过错深感惶恐不安，辜负了国家的培养、社会的信任。「我每一点成续的取得，都离不开国家和人民群众的支持。没有党和国家的好政策，没有人民群众的爱护，就没有范冰冰。」

她说最近经历了从未有过的痛苦和煎熬，在深刻反思和反省后，对自己所作所为深感羞愧内疚，向大众和国家税务机关道歉。对于逃税，她表示是因为自己长期以来没有「没有摆正国家利益、社会利益和个人利益的关係」，才致问题出现。

「我一直深刻反省﹕作为一个公众人物，应该遵纪守法，起到社会和行业的模范带头作用，不应在经济利益面前，丧失自我约束，放鬆管理，以致违法失守。」

她稱完全接受处罚决定，会尽全力克服一切困难筹措资金、补缴税款和罚款。

经纪人涉嫌毁灭证据

另外，当局在调查期间发现，范冰冰的牟姓经纪人指使员工隐瞒、故意销毁涉案的公司会计凭证和账簿，并阻挠税务机关调查，涉嫌犯罪。牟姓经纪人等人已被公安扣留，作进一步调查。

接下来，中国国家税务局会开展规范影视行业税收秩序的工作。影业企业及从业员在今年12月31日前，「自查自纠」并到税务机关补缴税款，可以免除行政处罚及罚款。当局将会根据不同情况，对个别拒绝纠正和严重逃税和个案追究法律责任。

事件始末

范冰冰的麻烦始于今年5月。曾任职中央电视台主持人的崔永元将一组「阴阳合同」在网上曝光，暗指范冰冰拥有灰色收入。所谓「阴阳合同」，就是一张合同用于向财政机关报税，另一张则是隐蔽的。在中国，这往往用于逃税。

范冰冰自5月底开始从社交媒体上销声匿迹。近一个月后，官方的新华社发布消息称，税务、广电等5个政府部门将联合整治演艺圈的逃税以及收入过高问题。

新华社评论认为，演艺界的这种不良趋势推高了制作成本，还导致年轻人「盲目追星」。官媒还再次确认去年出台的一项工资封顶制度﹕演员片酬总额不得超过制作经费的40%，而主要演员的酬金不得超过全体演员薪金总额的70%。

李芊/夏立民 (综合报道)