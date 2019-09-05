破断交传言 台湾总统见所罗门外长

所罗门群岛外长周日(9月8日)访问台湾前，屡屡有消息指这个南太平洋岛国可能转投北京怀抱。然而，这位外长与台湾总统蔡英文会晤，此安排仿佛有意驳斥传闻。
（ 德国之声中文网）9月9日，所罗门群岛外交暨国际贸易部长馬內列（Jeremiah Manele）由台湾外长吴钊燮陪同，前往总统府晋见台湾总统蔡英文。
蔡英文在致辞中表示: 「中华民国台湾与索罗门群岛建交至今已36年，索罗门一直是台湾在国际上非常坚实的朋友。」她也列举了台湾在医疗方面对所罗门群岛提供的协助与资源，也感谢所罗门群岛在国际场合声援台湾。她说: 「台湾与索罗门群岛之间，共享自由、民主、人权，以及对抗气候变迁等价值，也是彼此相互扶持的伙伴。」
台湾外交部在此前一天曾发布声明，称所罗门群岛外长马内列（Jeremiah Manele）周日抵达台湾，将对台湾进行为期5天的访问，其来访对于深化台湾与所罗门群岛友谊具有重大意义。台湾外交部也发推特，对马列内的来访表示热烈欢迎。
据中央社报道，知情人士此前曾透露，如果马列内此次访问顺利成行，「将可视为邦交稳定的一个指标」。报道指出，所罗门群岛媒体也于周六头版刊登了马列内访台的消息。
所罗门群岛是6个承认台湾的太平洋国家之一，也是台湾仅剩的17个邦交国之一。然而自4月大选以来，新当选的总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）开始积极评估与台湾的外交关系。
外交板块岌岌可危
自蔡英文上台以来，北京加大在国际舞台对台湾施压，让台北的外交空间进一步缩减。台湾邦交国数量下降至17国。
此前路透社报道称，所罗门群岛的议会委员会得到消息，如果该国与台湾断交、与北京建交，那么北京愿意为这个南太平洋国家提供发展基金。该国政府也召集了一个部长级小组，已经与北京直接进行联系。
据法新社报道，最近率领部长级代表团前往北京的所罗门群岛议员阿戈瓦卡（Peter Shanel Agovaka）本周告诉该国议会委员会，他倾向于承认中国。他说："我们不能在未来40年里也和台湾朋友坐在一起。现在是我们交新朋友的时候了。"他表示，与中国建交能够推动所罗门群岛经济的发展。
澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute）8月一份报告指出："澳大利亚和美国很担心，所罗门群岛可能转而承认中国而非台湾。"报告说，"任何一个（现在还承认台湾的）国家转换阵营都会刺激其他国家"放弃台北。
台湾外交部周五（9月6日）表示，所罗门群岛应当警惕外交转向，不要陷入中国的债务陷阱。台湾外交部发言人欧江安对德新社表示，"我们看到很多不同地区的国家都陷入了中国的债务陷阱"，她以马尔代夫、不丹、老挝和柬埔寨为例。欧江安表示，中国在太平洋地区影响力的扩张，让一些国家陷入债务困境，并补充说有些基础设施项目对环境造成了破坏。
罗法/夏立民/王凡/叶宣（德新社，法新社，路透社等）
近日传来所罗门群岛可能外交转向的消息。据路透社报道，最新发展是该岛国的议会委员会得到消息，如果与台湾断交、转投北京怀抱，那么北京愿意为这个南太平洋国家提供发展基金。 (05.09.2019)