破断交传言 台湾总统见所罗门外长

（ 德国之声中文网）9月9日，所罗门群岛外交暨国际贸易部长馬內列（Jeremiah Manele）由台湾外长吴钊燮陪同，前往总统府晋见台湾总统蔡英文。

蔡英文在致辞中表示: 「中华民国台湾与索罗门群岛建交至今已36年，索罗门一直是台湾在国际上非常坚实的朋友。」她也列举了台湾在医疗方面对所罗门群岛提供的协助与资源，也感谢所罗门群岛在国际场合声援台湾。她说: 「台湾与索罗门群岛之间，共享自由、民主、人权，以及对抗气候变迁等价值，也是彼此相互扶持的伙伴。」

台湾外交部在此前一天曾发布声明，称所罗门群岛外长马内列（Jeremiah Manele）周日抵达台湾，将对台湾进行为期5天的访问，其来访对于深化台湾与所罗门群岛友谊具有重大意义。台湾外交部也发推特，对马列内的来访表示热烈欢迎。

据中央社报道，知情人士此前曾透露，如果马列内此次访问顺利成行，「将可视为邦交稳定的一个指标」。报道指出，所罗门群岛媒体也于周六头版刊登了马列内访台的消息。

所罗门群岛是6个承认台湾的太平洋国家之一，也是台湾仅剩的17个邦交国之一。然而自4月大选以来，新当选的总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）开始积极评估与台湾的外交关系。

外交板块岌岌可危

自蔡英文上台以来，北京加大在国际舞台对台湾施压，让台北的外交空间进一步缩减。台湾邦交国数量下降至17国。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 尼加拉瓜 尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 萨尔瓦多 中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07万平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 斯威士兰 斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 瑙鲁 瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 所罗门群岛 所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



此前路透社报道称，所罗门群岛的议会委员会得到消息，如果该国与台湾断交、与北京建交，那么北京愿意为这个南太平洋国家提供发展基金。该国政府也召集了一个部长级小组，已经与北京直接进行联系。

据法新社报道，最近率领部长级代表团前往北京的所罗门群岛议员阿戈瓦卡（Peter Shanel Agovaka）本周告诉该国议会委员会，他倾向于承认中国。他说："我们不能在未来40年里也和台湾朋友坐在一起。现在是我们交新朋友的时候了。"他表示，与中国建交能够推动所罗门群岛经济的发展。

澳大利亚智库洛伊研究所（Lowy Institute）8月一份报告指出："澳大利亚和美国很担心，所罗门群岛可能转而承认中国而非台湾。"报告说，"任何一个（现在还承认台湾的）国家转换阵营都会刺激其他国家"放弃台北。

台湾外交部周五（9月6日）表示，所罗门群岛应当警惕外交转向，不要陷入中国的债务陷阱。台湾外交部发言人欧江安对德新社表示，"我们看到很多不同地区的国家都陷入了中国的债务陷阱"，她以马尔代夫、不丹、老挝和柬埔寨为例。欧江安表示，中国在太平洋地区影响力的扩张，让一些国家陷入债务困境，并补充说有些基础设施项目对环境造成了破坏。

罗法/夏立民/王凡/叶宣（德新社，法新社，路透社等）