 破天荒： 美国会首次推翻特朗普总统一项否决 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2021

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时政风云

破天荒： 美国会首次推翻特朗普总统一项否决

特朗普威风不再：总统任期将尽之际，继众院之后，美国国会参院也以压倒性多数否决了特朗普对《国防授权法案》的否决。这在特朗普近4年任期中尚属首次。

USA, Washington: Trump hält State of the Union Rede im Capitol

美国会令人印象深刻地赢得了与特朗普总统的一次权力较量。本图是2020年2月的一次总统演讲。

DW.COM

现任总统特朗普否决《国防授权法》，让美国政府陷入在疫情中停摆的危机。参众两院预计下周举行推翻总统意见的投票，强行让法案立法。

美国国会众院给特朗普总统吃了个闭门羹，以包括共和党人在内的压倒性多数否决了他此前对国防预算法案的否决。这一表决结果也将给德国带来影响。

（德国之声中文网）美国国会推翻了特朗普总统对总额7400亿美元的新财政年度国防预算的否决。继众院之后，参院也以所需的三分之二多数否决了特朗普总统此前对这一预算法案的否决。这样，尽管没有总统的签字，规模巨大的新财政年度《国防授权法案》仍可以生效。这是特朗普任总统以来首次发生国会推翻总统对某一法案的否决。

由此，特朗普在总统任期于本月20日届满前在国会严重受挫。表决结果显示，他所在的共和党的多数议员也和他唱了反调：81票对13票，超过所需的三分之二多数，特朗普此前的否决被成功推翻。

7400亿预算

预算总额7400亿美元（6110亿欧元）的《国防授权法案》厚达4500页以上。在美国，由于在政治上无法想象国防预算得不到通过，因此，与往年一样，同武装力量拨款并无直接关系的众多规定也成为涵盖广泛的国防授权法案的一部分。

Deutschland | Rheinland-Pfalz | US-Stützpunkt Spangdahlem

如美军撤离，在德国的美军基地将受到严重影响

59年来，国防预算法案始终得到超党派支持，并获批准，今年亦然。在今年的法案中，民主党和共和党议员们写明，特朗普计划的从德国大量撤军暂时搁置。

 法案规定，国防部长必须向国会提交报告说明，这样的撤军符合美国国家利益。最快在120天之后，驻德美军规模方可缩小至34500人以下。此外，法案规定，威胁对德俄波罗的海天然气输油管道北溪二号实施的制裁措施范围还应扩大。

争议点1：网络平台管理

特朗普此前对国会的决定使用了总统否决权。在致国会的一封信函中，他解释说，他之所以予以否决是因为该法案与其政府的外交政策相矛盾，而且有悖于国家安全。他还批评说，网络平台未能受到更严格管理。他称，他希望国会能经由《国防授权法案》修正（《通讯端正法 》）第230条。该条对网络平台经营商对用户发表的内容免责。特朗普称该规定是“对国家安全和选举诚信的严重威胁。”批评者们则指控他只为报复推特和联书。

US-Soldaten in Afghanistan

美国从阿富汗撤军计划将不会按特朗普的设想那样实施

争议点2：军事基地更名

受反种族主义抗议浪潮推动的对多个军事基地的更名计划也成为特朗普的眼中钉。此外，他指令的从阿富汗、韩国和德国撤军的计划现将受到法律制约，也被他视为违宪。他称，根据宪法，总统是武装力量最高统帅，因此，派多少军队在何地执行使命，应由他决定。

近4年任期中，特朗普曾先后8次对国会通过的法案使用否决权，而国会两院从未能获得所需的三分之二多数推翻他的否决。在现届国会，共和党掌控掌控参院，民主党在众院拥有多数。在去年11月3日举行的总统选举中，特朗普不敌民主党籍的拜登，但拒绝承认失败。拜登将于本月20日宣誓就职。在此之前，特里普仍是在职总统。

 

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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