破壞美國民主？川普出庭選舉案拒絕認罪

（德國之聲中文網）美國前總統川普（Donald Trump）因涉嫌企圖推翻2020年美國總統大選結果，週二（8月1日）遭到起訴，3日出庭時否認有罪。

路透社報導，這場提審持續了約半小時，地點是距美國國會大廈1公里遠的華盛頓法院。2021年1月6日，川普的支持者曾衝進這座大樓，試圖阻止國會證明他的敗選。

報導描述，當助理法官宣讀案件名稱「美利堅合眾國訴唐納德・J・川普」時，身著紅領帶藍西裝、別著美國國旗別針的川普不以為然地搖搖頭。

檢方指控川普及其同僚在2020年選後，宣揚選舉被操縱的虛假說法，除向數州和聯邦官員施壓、要求改變選舉結果外，還編制虛假的選舉人名單。檢方稱，川普被指控的罪行破壞美國民主，前所未見。

現年77歲的川普此次共面臨4項罪名，包括串謀詐騙美國、剝奪公民投票權以及妨礙司法程序，其中最嚴重者最高可判處20年監禁。

法庭結束後，川普向記者表示：「今天對美國來說是非常悲傷的一天」、「這是來自政治對手的迫害」，隨後登上私人飛機、前往位於美國新澤西州的高爾夫俱樂部。

本案下一次開庭日期為8月28日，屆時也將確定審判日期，但川普不需要出席。川普在此期間並未被關押、亦無旅行限制；除非有律師陪同，否則他不得與任何證人討論此案。

這是川普在短短4個月內，第3次遭到刑事起訴並自陳無罪。此前，聯邦法院指控他在卸任後保留國家機密文件，紐約州亦指控他為向艷星支付封口費而偽造相關文件，他概不認罪。

此外，佐治亞州的檢察官正在調查川普曾試圖推翻當地選舉結果的行為，他可能很快會在該州面臨更多指控。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 灯火通明——黑暗的一天 特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普：“空气中充满了爱” 在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。他计划于 2022 年 1 月 6 日举行周年纪念新闻发布会。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 一切都只是合法抗议？ 国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得今年11月8日的中期选举。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 700多名被告 袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 调查人员聚焦“骄傲男孩” 首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 鞭手琼斯 电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 “QAnon（匿名者）萨满”系狱 他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 警官梦魇 在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 更多安全措施 特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普重返华盛顿？ 对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 拜登：我们想要成为什么样的国家？ 在冲击国会大厦事件一周年之际，美国总统拜登呼吁人们维护民主。他在2022年1月6日说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。“我们要成为一个接受政治暴力为常态的国家吗？”拜登警告说，“我们不能成为这样一个国家”。



黨內最新民調：川普仍領先

川普有意角逐2024年總統大選，他將此案及其他刑事案件描述為民主黨陣營對他的「獵巫」行為，意圖阻止他重返白宮。

儘管官司纏身，川普在共和黨內民調的領先地位卻未受損。1日遭到最新一次起訴後，路透社與益普索的一份最新民調查顯示，有47%的共和黨選民表示仍將支持他；黨內居次的佛州州長德桑蒂斯，民調反而從上次的19%下滑到13%，加大了川普的領先優勢。

此外，有四分之三的共和黨人表示，他們認同川普所受的指控均是「出於政治動機」，顯示他聲稱自己遭政治迫害的說法，與他的支持者產生了共鳴；但亦有約一半的共和黨人表示，川普若被判犯有重罪，就不會投票給他。川普的法律糾紛對其候選人資格，仍構成潛在風險。

彭斯：藐視憲法之人不該當總統

美國總統拜登（Joe Biden）拒絕對川普此次提審發表評論；多數知名共和黨人、包含幾位與川普競逐總統候選人提名資格者，多為他辯護，並指責拜登政府將美國司法部武器化，以對付川普。

在川普任內擔任美國副總統的彭斯（Mike Pence）是少數公開批評他的共和黨人之一。

路透社引述1日的起訴書報導，川普曾試圖向彭斯施壓、不允許他繼續進行選舉認證，而彭斯則在一通電話中告訴川普，這個要求並無法律依據。

據檢察官稱，川普對此回應道：「你太誠實了。」儘管彭斯多次表示，他無權否認某些州的選舉人票，但川普仍不斷重複此一要求。

2021年1月6日，川普在支持者攻擊國會大廈前，曾對他們喊話：「如果彭斯做了正確的事，我們就會贏得選舉。」闖入國會大廈的部分騷亂者後來亦曾高呼「絞死彭斯」，並在騷亂結束幾小時後，繼續打電話給共和黨籍的國會議員，希望阻止選舉認證。

對此，同樣有意競選2024年美國大選的彭斯表示：「任何將自己凌駕於憲法之上的人，都不應該成為總統。」

特朗普遭到起诉意味着什么？

（路透社、美聯社等）

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