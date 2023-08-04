破壞美國民主？川普出庭選舉案拒絕認罪

美國前總統川普被控企圖推翻2020年總統大選結果，3日出庭否認有罪，並反稱遭「政治迫害」。川普有意再次競選總統，儘管官司纏身，但本週最新一份民調指出，川普支持者並未因此動搖。
（德國之聲中文網）美國前總統川普（Donald Trump）因涉嫌企圖推翻2020年美國總統大選結果，週二（8月1日）遭到起訴，3日出庭時否認有罪。
路透社報導，這場提審持續了約半小時，地點是距美國國會大廈1公里遠的華盛頓法院。2021年1月6日，川普的支持者曾衝進這座大樓，試圖阻止國會證明他的敗選。
報導描述，當助理法官宣讀案件名稱「美利堅合眾國訴唐納德・J・川普」時，身著紅領帶藍西裝、別著美國國旗別針的川普不以為然地搖搖頭。
檢方指控川普及其同僚在2020年選後，宣揚選舉被操縱的虛假說法，除向數州和聯邦官員施壓、要求改變選舉結果外，還編制虛假的選舉人名單。檢方稱，川普被指控的罪行破壞美國民主，前所未見。
現年77歲的川普此次共面臨4項罪名，包括串謀詐騙美國、剝奪公民投票權以及妨礙司法程序，其中最嚴重者最高可判處20年監禁。
法庭結束後，川普向記者表示：「今天對美國來說是非常悲傷的一天」、「這是來自政治對手的迫害」，隨後登上私人飛機、前往位於美國新澤西州的高爾夫俱樂部。
本案下一次開庭日期為8月28日，屆時也將確定審判日期，但川普不需要出席。川普在此期間並未被關押、亦無旅行限制；除非有律師陪同，否則他不得與任何證人討論此案。
這是川普在短短4個月內，第3次遭到刑事起訴並自陳無罪。此前，聯邦法院指控他在卸任後保留國家機密文件，紐約州亦指控他為向艷星支付封口費而偽造相關文件，他概不認罪。
此外，佐治亞州的檢察官正在調查川普曾試圖推翻當地選舉結果的行為，他可能很快會在該州面臨更多指控。
川普有意角逐2024年總統大選，他將此案及其他刑事案件描述為民主黨陣營對他的「獵巫」行為，意圖阻止他重返白宮。
儘管官司纏身，川普在共和黨內民調的領先地位卻未受損。1日遭到最新一次起訴後，路透社與益普索的一份最新民調查顯示，有47%的共和黨選民表示仍將支持他；黨內居次的佛州州長德桑蒂斯，民調反而從上次的19%下滑到13%，加大了川普的領先優勢。
此外，有四分之三的共和黨人表示，他們認同川普所受的指控均是「出於政治動機」，顯示他聲稱自己遭政治迫害的說法，與他的支持者產生了共鳴；但亦有約一半的共和黨人表示，川普若被判犯有重罪，就不會投票給他。川普的法律糾紛對其候選人資格，仍構成潛在風險。
美國總統拜登（Joe Biden）拒絕對川普此次提審發表評論；多數知名共和黨人、包含幾位與川普競逐總統候選人提名資格者，多為他辯護，並指責拜登政府將美國司法部武器化，以對付川普。
在川普任內擔任美國副總統的彭斯（Mike Pence）是少數公開批評他的共和黨人之一。
路透社引述1日的起訴書報導，川普曾試圖向彭斯施壓、不允許他繼續進行選舉認證，而彭斯則在一通電話中告訴川普，這個要求並無法律依據。
據檢察官稱，川普對此回應道：「你太誠實了。」儘管彭斯多次表示，他無權否認某些州的選舉人票，但川普仍不斷重複此一要求。
2021年1月6日，川普在支持者攻擊國會大廈前，曾對他們喊話：「如果彭斯做了正確的事，我們就會贏得選舉。」闖入國會大廈的部分騷亂者後來亦曾高呼「絞死彭斯」，並在騷亂結束幾小時後，繼續打電話給共和黨籍的國會議員，希望阻止選舉認證。
對此，同樣有意競選2024年美國大選的彭斯表示：「任何將自己凌駕於憲法之上的人，都不應該成為總統。」
（路透社、美聯社等）
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