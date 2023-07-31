破坏水资源? 特斯拉德国工厂扩建受阻

（德国之声中文网）勃兰登堡州环境局水资源署的一份文件显示，位于该州格林海德(Grünheide)的特斯拉工厂原计划增建一套工业废水循环处理设施、扩建一条电池生产线，但是该计划没能通过审批，原因则是两个项目均位于第三类水资源保护区内。

这份文件的落款日期是今年3月22日，但是一直到近期才予以披露。负责具体审批的奥德-施普雷县水务部门对德广联表示，暂时无法透露特斯拉是否能够通过修改扩建计划来通过审批。

特斯拉公司方面则对德广联表示，有意修改工厂扩建计划。该公司还称，电池生产线扩建项目并没有位于三类A级水资源保护区内，因此这部分工程计划无需更改。特斯拉强调，废水处理设施增加项目本质上也是目前既有设施之改造。这家来自美国的电动车巨头还表示，今后计划在格林海德工厂修建更多的废水处理设施，以应对未来的工厂扩建，新增的废水处理设施将设在水资源保护区外。

特斯拉计划将德国工厂的产能增加至每年100万辆

涉及2万余就业岗位的扩建工程

特斯拉今年7月宣布了柏林近郊格林海德工厂的扩建计划，有意将该厂的产能翻倍，达到每年100万辆电动汽车。公司计划为扩建项目设立2.25万个就业岗位。目前该厂已有约1.1万名员工。

施特劳斯贝格-埃尔克纳地区水资源协会(Wasserverbands Strausberg-Erkner)警告说，如果特斯拉工厂扩建后的建筑占地96.3万平方米，就会对当地地下水的补充产生重大影响，而且工程本身就需要降低地下水位，当地的公共供水将会受到直接的威胁。特斯拉则在递交给环境部门的审批申请中多次强调，工厂占地范围内的降水依然能渗入地下补充地下水，且工厂本身的淡水需求并不会随着扩建而增加。

（德新社、德广联、每日镜报）

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