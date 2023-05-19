破冰契機再現 中美商務部長下週將會面

（德國之聲中文網）中國駐美國大使館週四（5月18日）宣布，中美商務部長和貿易代表將於下週在美國會晤。使館發言人劉鵬宇同日在線上記者會表示，中方對與美國在各層級恢復交流持「開放態度」，但前提是雙方須「相互尊重」。

「美方必須對中國建立正確的認識，」劉鵬宇告訴記者：「我們希望美方回歸理性和務實的中國政策，以便兩國都能有更好的發展、共同繁榮。」會後，他另以書面聲明表示，針對中美商務部長的會談內容，雙方目前仍在討論細節。

這場會談被視為中美關係的另一破冰契機，不過至截稿前，美國商務部和貿易代表辦公室皆未對此消息作出回應。

路透社引述匿名消息人士指出，中國商務部長王文濤計劃在華府會晤美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），接著5月25日至26日在底特律出席亞太經濟合作組織（APEC）的部長會議，並藉此機會與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）會面。

而中方正式公布此消息的同一天（18日），美國與台灣也宣布就「21世紀貿易倡議」達成第一階段談判，預計於今年上半年內正式簽署首批協定。路透社指出，此事預料將引起中國強烈抗議。

美國貿易代表戴琪在新聞稿中寫道，這項成果是強化美台經濟關係的重要一步，「期待繼續這些談判，在最終達成一個強有力、高標準的貿易協議，以應對21世紀的經濟挑戰」。

台灣行政院經貿談判辦公室也在一份聲明中稱，這是台美雙邊經貿關係「深具歷史意義的一刻」，表示將儘速展開下一輪談判，目標在年底之前完成所有議題的談判。

中美關係跌宕起伏

今年2月，中美之間爆發「間諜氣球」風波，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）因此推遲訪中，兩國關係陷入冰點。近期，美國不斷強調有意恢復與中國對話，以免雙方關係走向衝突。 5月10日至11日，雙方即舉行了高層會談，由美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）與中共中央外事辦主任王毅「坦率」長談8小時。

然而，目前中美雙方仍未透露何時將重新安排布林肯訪中，或兩國元首通話。今年的APEC峰會將於11月在舊金山舉行；據《華爾街日報》15日分析，這可能成為再次舉行「拜習會」的契機，而中國正在為此鋪路。

拜习同框! 两人见面说了什么

美國總統拜登（Joe Biden）上一次與中國國家主席習近平會晤，是在去年11月印尼20國集團（G20）領袖峰會前夕。當時雙方同意將保持戰略溝通、經常磋商。中國駐美使館發言人劉鵬宇18日表示，美方應該把去年「拜習會」達成的協議「付諸實踐」，並妥善處理敏感的台灣問題。

劉鵬宇補充說，美國應與中國合作，為兩國領袖「未來的互動創造有利條件」。

部分美國共和黨國會議會批評，拜登政府積極安排與北京互動，顯示美國對中態度軟化，並強調從過去數十年的雙方互動來看，保持關係也未能改變中國政府在一系列貿易、安全和人權問題上的做法。

（路透社、台灣中央社、《華爾街日報》）

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