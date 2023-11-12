破冰之旅50年后 费城交响乐团“回归”中国

（德国之声中文网）1973年，应时任美国总统尼克松之邀，指挥家尤金·奥曼迪（Eugene Ormandy）带领费城交响乐团前往北京演出，成为首个在中国演出的美国交响乐团。对当时年仅23岁的小提琴手大卫·布斯（Davyd Booth）来说，这次出国演出让他大开眼界。北京当时有很多农田，他回忆到，"我看见农民在田间劳作，看见农民坐在木轮板车上。"尤为让他印象深刻的是，无论男女老少，清一色的外套、清一色的发型。

20年后的1993年，当大卫·布斯再次随费城交响乐团来到北京时，中国已经大变样：清一色的着装不见了，一幢幢高楼拔地而起。

迄今为止，费城交响乐团已12次到中国演出，每一次都有大卫·布斯的身影。

中美关系改善的信号

此次费城交响乐团纪念访华50周年的中国巡演正值美国总统拜登和中国国家主席习近平即将举行备受期待的会晤之前。乐团"回归"中国本身就被视为中美关系改善的一个信号。

据新华社报道，费城交响乐团访华50周年纪念招待会11月9日在北京举行。中国人民对外友好协会会长杨万明在致辞中表示，50年前，费城交响乐团开启了中美艺术"破冰之旅"，为推动中美两国建交发挥了积极作用。"50年来，乐团先后12次访华，用音符交流情感、以音乐沟通心灵，为两国人民相知相近搭建起一座艺术之桥。"

美国驻华大使伯恩斯在致辞时说，在美中文化交流方面，费城交响乐团作出了突出贡献，相信在持续努力下，两国交流、交往会不断得到增进。

按计划，费城交响乐团11月9日至18日期间将在北京、天津、苏州与上海等地演出并开展文化交流项目。

费城交响院团11月9日在北京钓鱼台国宾馆和北京爱乐合唱团的少年们同台献艺

音乐的力量

现年73岁的大卫·布斯从1998年起在乐团演奏羽管键琴。他在接受美联社采访时说，"音乐触动每个人的心，无论他们身在何处，在哪里长大。"

谈到中美关系，他说："我们对彼此都很重要。我们日常生活中的物品一半都是中国制造，我们的生活……紧密相连，甚至可能比政府愿意承认的还要紧密。"

据中国媒体报道，费城交响乐团和金梅尔表演艺术中心的总裁兼首席执行官马蒂亚斯·塔尔诺波利斯基表示，"此次中国之行的目标和1973年时是一样的：与中国观众分享音乐的变革力量。1973年是如此，今天也是如此。"他还表示，"费城交响乐团和中国之间有着特殊情谊，它象征着音乐在人与人之间建立联系、纽带和理解的力量。"

（美联社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。