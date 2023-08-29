研究：PM2.5仍是人类健康最大威胁 亚非空气污染最严重

（德国之声中文网）芝加哥大学能源与环境政策研究所发表的最新空气质量寿命指数（AQLI) 报告指出，以预期寿命来衡量，空气污染是全球人类健康的最大风险。颗粒物污染会使全球平均预期寿命减少2.3岁。相比之下，吸烟会使全球平均预期寿命减少2.2岁。儿童和孕产妇营养不良会减少1.6年的预期寿命；饮酒会减少7.2个月；不安全的饮用水和消毒条件会减少7.2个月；艾滋病毒/艾滋病会减少3.6个月；营养不良会减少1.2个月。因此，微粒污染对预期寿命的影响相当于吸烟的影响，是酗酒、不安全饮水和消毒条件影响的3.8倍，交通伤害影响的5.8倍，艾滋病毒/艾滋病影响的7.6倍，营养缺乏影响的23倍。换言之，永久性地减少全球PM2.5污染以达到世界卫生组织的指导标准，将使平均预期寿命延长2.3年，世界人口将总共增加178亿年的寿命。

南亚是全球污染中心

该报告基于2021年的数据。报告指出，南亚仍是全球污染的中心。2021年，南亚的污染继续加剧，是世界上污染最严重的国家的所在地。居住着全球22.9%的人口的孟加拉国、印度、尼泊尔和巴基斯坦是世界上污染最严重的四个国家，居民面临的PM2.5污染水平比世纪之交高出51.3%。

印度比瓦迪力争摆脱“全球最烂空气”头衔

总体上污染最严重的国家是孟加拉国（70微克/立方米）。在该国污染最严重的地区--达卡区的加济布尔地区，如果符合世界卫生组织的PM2.5指导标准（5微克/立方米），居民的寿命将延长8.3年。

2021年卫星PM2.5数据显示，印度的污染为58.7微克/立方米，是世界卫生组织指导值的10倍多。如果持续无法符合世界卫生组织的指导方针，印度居民的平均预期寿命将减少5.3年。

孟加拉达卡区空气污染非常严重

中国空气污染水平下降，但仍为世卫指导值的六倍

报告称中国在减少空气污染方面取得了进展，但仍需继续努力。报告写道，自2014年中国打响"污染攻坚战"以来，中国的污染状况逐年下降。 这种下降趋势持续到了2021年，污染水平比2013年下降了42.3%。"如果减排持续下去，中国公民的平均寿命预计会延长2.2年"，"在北京，人均预期寿命可延长4.2年。在上海，PM2.5从46.4微克/立方米下降到25.5微克/立方米，平均人预期寿命可延长2年"。

报告同时指出，中国的空气污染仍然是世界卫生组织指导值的六倍（2021年为30.2微克/立方米），仍然是该国预期寿命的最大威胁之一。由于人口众多，中国因空气污染造成的健康负担，即损失的总生命年数在全球排名第二，仅次于印度。

报告说，"放眼国际， 北京的污染程度仍然是美国污染最严重的主要城市洛杉矶的近3倍。"以京津冀为例，该地区2021年的PM2.5年均浓度约为40微克/立方米。报告说，如果中国能够将空气污染水平从2021年的水平减少到达到世界卫生组织的指导标准，并且这种减少能够永久持续，那么中国人的平均预期寿命将增加2.5年。

中国的空气污染2021年仍然是世界卫生组织指导值的六倍

其他地区

报告还写道，东南亚6.737亿人口几乎全部生活在细颗粒物污染严重的地区。随着中非和西非能源使用量的不断增加，颗粒物污染正在成为日益严重的健康威胁，其威胁程度堪比艾滋病毒/艾滋病和疟疾等该地区众所周知的杀手。

非洲国家刚果民主共和国、卢旺达、布隆迪和刚果共和国是世界上污染最严重的十个国家之一。

拉丁美洲6.417亿人口中的绝大多数人呼吸的空气超出了世界卫生组织认为的安全标准，而且大部分地区缺乏完全公开的空气质量数据。

欧美的污染状况虽总体改善，但是污染程度却仍分布不均。2021年的数据显示，美国和欧洲分别有96%和98.4%的人现在被认为生活在PM2.5为7.8微克/立方米的环境中，略高于世界卫生组织指导值5微克/立方米。

2021年，欧洲人均暴露于颗粒物污染浓度为12.4微克/立方米的环境中，满足欧盟25微克每立方米的空气污染标准，但低于修订后的世界卫生组织的指导标准。而东欧居民呼吸着比西邻更脏的空气。

近年来，美国西部不断发生的山火导致该地区空气污染水平上升。加州中央山谷的居民现在持续暴露在高于世界卫生组织指南和国家空气质量标准的平均颗粒物污染水平下。2021年，山火肆虐的加州包括了美国30个污染最严重的县中的20个。

改善空气质量的慈善资金分配不均

报告指出，亚洲和非洲只有一小部分国家向其公民提供完全开放的空气质量数据。此外，用于改善空气质量的慈善资金的分配不平衡，有巨大的改善空间。

全球的艾滋病、疟疾和肺结核基金每年为这些问题提供40亿美元的资金，但在空气污染方面却没有相应的资金和其他资源。清洁空气基金估计，2021年全球范围内，慈善基金会投入了6380万美元用于对抗室外空气污染。其中，欧洲、美国和加拿大共收到了3400万美元的慈善基金会资金，专门用于解决空气污染问题，而整个非洲大陆在同一年内用于减少空气污染的慈善资金不到30万美元，大约相当于美国一栋单户住宅的现价。亚洲（除中国和印度外）也仅获得140万美元。

2022年，欧盟委员会提议到2030年将欧盟目前的年度PM2.5污染标准从25微克/立方米降低至10微克/立方米。今年，美国环保局提议将标准从12微克/立方米降低到9微克/立方米至10微克/立方米。世界卫生组织现将PM2.5年平均浓度的指导标准定为5微克/立方米。

目前，中国实行的空气质量国家标准分为一级（对应“优”）和二级（对应“良”），对应的PM2.5 24小时平均浓度分别为35、75微克/立方米。

（法新社、路透社等）

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