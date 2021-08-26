研究：80岁以上德国人中贫困者高达四分之一

（德国之声中文网）据调查，德国80岁以上群体中几乎有四分之一受贫困影响。联邦家庭、老年人、女性及青少年部周四（12月16日）公布"德国高龄人"研究报告，通报了这一结果。

根据该报告，80 岁以上年龄段群体中，22.4%的人最高月均净收入为1167欧元。而总人口中在这一收入线以下的人仅有14.8%。数据同时显示，收入最低的高龄群体中女性明显多于男性，达26.1%，男性为16.9%。

贫穷在德国是什么模样？ 高楼下的昏暗前景 这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。

贫穷在德国是什么模样？ 为“救济餐桌”做准备 不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。

贫穷在德国是什么模样？ 多元化的贫穷 来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。

贫穷在德国是什么模样？ 高龄志愿者 在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。

贫穷在德国是什么模样？ 衰败的哈勒市 位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。

贫穷在德国是什么模样？ 德国的“穷孩子” 上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。

贫穷在德国是什么模样？ “不让孩子饿肚子” “Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。

贫穷在德国是什么模样？ 饭后要刷牙 “Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。

贫穷在德国是什么模样？ 流落街头 在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。

贫穷在德国是什么模样？ 他的梦想 Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。 作者: Viola Röser



绿党籍部长施皮格尔（ Anne Spiegel ）表示， "80岁以上贫困女性比例高出男性同龄人近10个百分点，显示出了薪资明显要少、非全职工作时期更长、职业生涯中断等因素对女性晚年的影响更大 "。她表示，必须采取一切措施， "消除两性之间始终存在的工资差距"。

80岁以上女性总体月均净收入为1765欧元，同样低于她们的同龄人。男性平均收入2068欧元，高出约300欧元。

相关计算基于所谓的净等值收入：一户家庭的总收入分摊到每个成年家庭成员。

（基督教通讯社，德新社）

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