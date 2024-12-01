研究：2040年之前 德国每年需引入28.8万外籍劳工

尽管德国最近改革了劳工移民法，但专业人员短缺的问题依然相当严峻。一项调研显示，劳工不足的问题只能通过引入移民来解决。

（德国之声中文网）贝塔斯曼基金会授权展开的一项调研显示，截至2040年，德国如果不大量引入移民，劳动力人数可能会减少10%。

这项调研称，如果在2040年之前，不能够每年引入28.8万名外国劳工，德国就业人数将从目前的4640万人，减少至2040年的4190万人，甚至会在2060年时减少至3510万人。

贝塔斯曼基金会移民问题专家舒尔茨（ Susanne Schultz）表示：“高生育率年代出生者退出就业市场后，我们将面临严峻的挑战。”她表示，德国必须发挥和提升自身潜力，但同时“由于人口结构的改变，也迫切需要引入大量移民。”

而另一项依据悲观数据而设立的预估模型则显示，截至2040年，德国每年需要36.8万外来移民填补就业市场空缺，之后截至2060年，外来移民的需求量可能会降至每年27万。

调研：为了弥补德国就业市场的空缺，必须引入大量移民。 图像来源: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

改革劳工移民法能够解决问题吗？

舒尔茨表示，当前引入劳工移民的力度，并不能满足需求，因此，有必要消除障碍，并改善移民条件。

2023年，德国改革了劳工移民法，目的是方便和吸引外国专业技术工人进入德国就业市场。德国内政部长费瑟当时曾宣称，德国已经拥有“世界上最为现代化的移民法”。

但贝塔斯曼基金会的最新调研却显示，如果地方政府机构和企业不具备欢迎文化，如果不提供长期居留的前景，那么外国专业技术人员是不会前来德国的。

我希望得到平等对待 但不会为此祈求任何人

德新社一篇报道中提及的一个实例，令人深思。为了逃离内战，一名当时21岁的叙利亚难民在2016年来到德国，后来他在德国读完了学士和硕士学位。然而，作为一名在德国完成了高等教育的IT专家，他最终却选择去瑞士工作。这名叙利亚人表示：“为了得到平等对待，我在德国尽了最大努力，但得到的却是歧视和拒绝。”他回忆到，在等待合适的工作期间，他做了很多短工，受尽了歧视，而合适的工作却一直没有等来。“我希望得到平等对待，但我不会为此祈求别人。

贝塔斯曼的舒尔茨表示，遗憾的是，这名叙利亚人的经历绝非特例，“德国承受不了人才流失的后果，因此必须增强自身的吸引力。”

劳动力人口下降，对德国各地会产生哪些影响？

调研报告显示，就业人口减少以及引入外国移民的迫切性，对德国各地造成的影响也不尽相同。

人口第一大联邦州-北威州的人口将会减少10%，而与此同时，人口本来就相对稀少的图林根州、萨克森安哈特州以及靠近德法边境的萨尔兰州受人口下降的冲击就会更为明显。

人口下降和老龄化趋势，劳动力短缺的问题将日益严峻。图为柏林的一个职业中介中心。 图像来源: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

即便是富裕程度较高的南部联邦州，如巴伐利亚和巴符州，也会受到一定程度的冲击。

而相比之下，汉堡和柏林等外来移民较多的大都市，就不会受到人口下降的更多负面影响。

（德新社，法新社）

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