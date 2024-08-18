欧洲2023年近5万人死于高温天气

最新一项研究显示2023年欧洲有近5万人死于极端高温天气。去年也是有记录以来最热的一年。报告中亦提到一些应对高温的积极措施所带来的正面影响。

（德国之声中文网）巴塞罗那全球健康研究所（Barcelona Institute for Global Health）本周一（8月12日）发布的一项研究报告显示，去年欧洲有超过4,7万人死于极端高温天气。

研究人员表明，2023年，欧洲南部地区的高温致死率为全欧洲最高——去年也是有记录以来最热的一年。

据估计，希腊高温致死人数最多，为每百万人口393人，其次是保加利亚，每百万人口229人，然后是意大利和西班牙，分别是每百万人口209人和每百万人口175人。

德国死于高温天气的人数约为每百万居民76人。

研究对多国数据进行的分析显示，女性死于高温的人数明显高于男性，老年人尤其容易因高温天气死亡。在全球变暖的趋势下，高温对健康造成的风险预计会进一步增大。

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应对措施拯救生命

研究还发现，应对高温天气所采取的适应性措施，如改进医疗保健、建立早期预警系统、加强沟通，以及工作场所健康与安全性的提高，均使高温致死率有所降低。

该研究表明，若没有这些适应性措施，高温致死人数将会高出80%。

该研究的主要作者伊丽莎·加洛（Elisa Gallo）表示：“研究结果显示，本世纪以来，人类社会为适应高温天气所采取的措施，已大大降低了近年来高温酷暑相关致死率，老年人尤其容易受到极端高温天气的影响。”

研究发现，最低死亡风险温度（与温度耐受性有关）已从2000-2004年期间的15摄氏度，逐渐上升到2015-2019年期间的17.7摄氏度。

“这表明，与本世纪初相比，我们不再那么容易受到高温天气的影响，这应该得益于整体社会经济的进步、个人行为的改善以及公共卫生措施的跟进，比如在经历了2003年百年不遇的酷暑后开始实施的高温预防计划等。”加洛说道。

(德新社、路透社、法新社)

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