 研究: 亲中大外宣扩展规模 称美国为新冠起源地 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2021

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研究: 亲中大外宣扩展规模 称美国为新冠起源地

网络安全公司FireEye 8日发布最新调查报告，指今年早些发现在网络上散播有利中国政府的新冠假讯息的行动已扩展至新的语言与社交平台。这些帐号也呼吁人们参与美国的示威行动。

Symbolbild Twitter Fake News

FireEye的情报分析副总裁霍尔奎斯特（John Hultquist）告诉路透社，很多帐号都是单纯在推特上发布信息。

(德国之声中文网) 着名网络安全公司FireEye与谷歌的研究人员8日表示，社交媒体上一个支持中国政府利益的错误信息活动已经扩大到新的语言和平台，这个运动甚至试图呼吁人们参与在美国的抗议活动。

这些专家表示，该行动在2019年营运数百个英文和中文账户，当时的主要目的是诋毁香港的民主运动。这整个行动後来扩大了其任务范围，从推特丶脸书和谷歌扩散到世界各地几十个网站的数千个帐号。

专家说，这种扩张表明捍卫中国利益的团体已经把俄罗斯过去几年来使用的国际宣传技术进一步扩大。近期出现的一些新帐户集中在过去不是中国重要宣传目标国的网络中，例如阿根廷。其他网络的用户则是遍布世界各地，但有很大一部分是在俄罗斯或德国。

近期这些活动的主要聚焦于新冠病毒的虚假信息。在社交网站vKontakte丶LiveJournal和其他网站上的俄语丶德语丶西班牙语和其他语言的账户宣称，这种病毒在中国现踪之前，早就在美国出现了，并且是由美国军方开发的。

多个俄语的LiveJournal账户使用了相同的措辞，宣称「美国德特里克堡是新冠病毒的来源」。研究人员说，除了宣传有关该病毒的虚假信息外，该组织的优先事项还包括批评在逃的中国富商郭文贵及其盟友丶美国前总统特朗普的前策略顾问班农 (Steve Bannon)，以及利用对反亚裔种族主义的担忧。

YouTube

YouTube每个月都会删除约1000个与该运动有关的频道，尽管大多数都是在宣传中国的娱乐节目，而不是政治观点或错误信息。

FireEye在8日发表的一份报告中说：「我们观察到在美国和非美国的平台上，这些帐号广泛推广俄语丶德语丶西班牙语丶韩语和日语的内容，以及之前已经被广泛指认的英语和中文活动。许多账户相互链接或使用相同的照片，让研究人员能看清它们之间的关联。」

发假讯息帐号、少与真实用户互动

许多贴文的讯息与中国官媒的说法相呼应，而且与其他政府宣传工作一致。研究人员没有证据表明中国政府的某个特定部门或盟友参与其中。中国驻华盛顿大使馆没有对评论请求作出回应。研究人员说，到目前为止，美国主要平台和其他地方的主要网络（如位于俄罗斯的vKontakte）上的账户很少与真实用户互动。

FireEye的情报分析副总裁霍尔奎斯特（John Hultquist）告诉路透社：「很多帐号都是单纯在推特上发布信息。」

部分贴文内容还敦促示威者对美国的种族主义进行示威。此外，这些贴文还呼吁抗议者在郭文贵的纽约住所外集会，但FireEye的研究并未发现证据表明示威者真的照做了。

这些假账户并未就此停止相关的网络煽动，反而分发了在不同地点举行的不同抗议活动的伪造照片。谷歌的威胁分析小组主任亨特利(Shane Huntley)说：「这几乎就像是他们是靠数量而不是参与度来获得报酬的。」

DW.COM

网络安全公司火眼（FireEye）称，疑似由国家支持的中国黑客对欧美高级政府丶国防工业与金融部门进行了长达数月的间谍活动。

互联网安全公司FireEye研究称，很有可能来自中国的黑客已对东南亚和印度政府与商业机构进行了未受拦阻、长达10年的间谍行动。

此外，YouTube每个月都会删除约1000个与该运动有关的频道，尽管大多数都是在宣传中国的娱乐节目，而不是政治观点或错误信息。研究显示，这个行动的制作质量正在提高，视频的分辨率更高，字幕也更好，表明这是一项有长期投资的运动。

尽管这些账户在融入和吸引本地追随者的方面并不成功，但霍尔奎斯特说，他担心资源的投入会使相关技术的改进，让这个行动能传播更有说服力的错误信息。他说：「他们显然获得了一个广泛的授权，而且是全球性的。有人正在给他们下达相当广泛的指令。」

(路透社等) 

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