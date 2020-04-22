研究: 中国改动定义致确诊数严重低估

(德国之声中文网) 4月23日，国家卫生健康委员会官方网站指出，中国昨天全国新增确诊病例10例，创下3月12日来新低点。无新增死亡病例，已是连续8日无新增死亡病例。新增疑似病例也是零，是有数据来首现零新增。

4月22日，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友接受央视《新聞1+1》连线访问。吴尊友说，当局减少外来航班、加强空港和落地关口的检测和防控力度，基本能够控制住疫情。

研究: 确诊人数被严重低估

南华早报报导，香港大学研究团队周二(4月21日)发表于国际顶尖医学期刊《柳叶刀》(The Lancet)的论文中指出，截至2月20日为止，官方公布的数据是55,000名，但如果二月初的新冠确诊定义一体适用于整个疫情上，那么确诊病例应当会高达233,000名。

中国至今总共发表的七个版本的新冠肺炎诊疗方案。香港大学公共卫生学院助理教授吴蓬所领导的研究团队的目标是找出不同定义下，确诊病例的增加幅度有何差异。

结果发现: 从第1版至第2版确诊增加了7.1倍，从第2版至第4版增加了2.8倍，从第4版至第5版增加了4.2倍。

中国政府还未释出2月20日以后临床症状的相关数据，所以研究团队没有办法评估第五版以后的诊疗标准变化对确诊病例数据造成的影响

。

哈尔滨超级传播链

就在中国的疫情看似缓和的同时，哈尔滨的疫情引起广大关注近日，哈尔滨出现社区感染，一名87岁的老翁陈某累计传染给78人。这波疫情甚至延伸到医院内部，让哈尔滨第二医院停诊。

根据《北京日报》报导，陈某被感染应跟3月19日从美国返回哈尔滨的韩某有关。韩某居住同一栋大楼的邻居曹某被感染以后，就沿着曹某的人际网络扩散开来，直至传播到陈某之后，又再进一步蔓延。

《北京日报》指出，传播链中的一位郭某在疫情当中仍频繁出外与朋友聚餐，推进了疫情扩散，例如在3月29日当日出外的聚餐中，就让陈某与其两个儿子都相继确诊。之后这位陈某因中风先后在哈尔滨第二医院和哈尔滨医院大一院就医，致使两院同病区多名病患、陪护人员及护士被感染。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友接受《央视新聞1+1》连线访问时说，哈尔滨的案例图显出新冠病毒诡异，防控难度大；又反映出哈尔滨在防控方面存在薄弱环节，才会使得有可能感染的人在院区还是造成人际的接触和传播。