 研究: 三剂科兴疫苗无法抵御奥密克戎变种 | 科技环境 | DW | 23.12.2021

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科技环境

研究: 三剂科兴疫苗无法抵御奥密克戎变种

根据一份香港的研究报告显示，施打两剂中国科兴疫苗的人应另寻不同的疫苗作为加强剂。若第三针仍是科兴，体内抗体水平将不足以对抗奥密克戎变异株。

Indonesien | Coronavirus: Sinovac Impfstoff wird verabreicht

研究显示三剂疫苗如果都是科兴，则抗体水平将不足以对抗奥密克戎

（德国之声中文网）香港大学和香港中文大学医学院的研究人员在一份最新声明中表示，施打三剂中国科兴疫苗并不能产生足够的抗体水平以对抗奥密克戎（Omicron）变异株。而仅接受两剂BNT/辉瑞的人，也需要再接种第三剂的加强针，才能达到足以对抗奥密克戎的抗体水平。

BNT/辉瑞加强针表现较好

研究分析显示，BNT/辉瑞的疫苗相较之下更为有效，因为不论前两剂是BNT/辉瑞疫苗或科兴疫苗，只要第三剂再施打BNT/辉瑞疫苗，便能使人体产生足够抵御奥密克戎的中和抗体。

生产科兴疫苗的北京科兴公司在本月15日曾指，打齐三针科兴疫苗便能有效抵御奥密克戎，但港大和中大的联合研究却未证实此说法。

研究表明，接种过科兴疫苗的人应该寻找不同的疫苗作为他们的加强剂。此研究为香港大学和香港中文大学合作项目，由香港医疗卫生研究基金以及香港政府出资。

Afrika - China | Chinesischer Impfstoff für Simbabwe

科兴疫苗是中国主要出口的新冠疫苗之一

接种两针仅能产生不充分抗体反应

上周二（12月14日），以香港大学微生物学家、传染病专家袁国勇为首的团队测试了中国科兴和BNT/辉瑞两款疫苗，在接种两剂之后对奥密克戎变异株都只能产生不充分的抗体反应。

在25名接种了两剂科兴疫苗的受试者中，无人体内检测到对新变种具有抵抗力的抗体。研究团队表示，奥密克戎变种使得两剂科兴疫苗接种的有效力降低。因此，已完整接种疫苗者、感染痊愈者出现免疫突破或再次感染的风险升高。

科兴为主要出口疫苗之一

目前，中国已施打了26亿剂国产疫苗，其中很大一部分是科兴疫苗。而科兴也是中国主要出口给其他国家的新冠疫苗之一。

香港大学的流行病学教授高本恩（Benjamin Cowling）指出，其它使用了科兴疫苗的国家，在经历了数波疫情后产生了一定的自然免疫，因此即便遇到奥密克戎来袭，情况也不至于太严重。而中国居民从未大规模接触病毒，因此较缺乏抵御能力。

（路透社、彭博社）

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