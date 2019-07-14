研究：饮用含糖饮料增加患癌风险

（德国之声中文网）《英国医学杂志》最新发表的一项研究报道显示，饮用含糖类饮料可能会令患癌的风险增加。这项研究分析了总数超过10万名平均年龄为42岁的法国成年人的数据资料，其中男性比例为21%，女性为79%。研究评估他们的含糖饮料摄取量。

这项研究追踪的时间长达9年。研究发现，每天饮用100毫升以糖分为主的饮料，患癌的几率就会增加18%。

这项研究是通过长时间的追踪观察得出的数据结论，但是并无法解释饮用含糖饮料和患癌之间的因果关系。也就是说，从科学上不能说饮用含糖饮料会导致患癌。

但是研究报告的作者还是建议对含糖饮料加税可能会有效地降低癌症发病率。

专家建议给含糖饮料加税

英国癌症研究会成员维勒（Graham Wheeler）表示："这项研究数据量大，内容设计也很好。这项研究是对饮用含糖饮料有可能导致患癌几率增加的现有证据的补充。"

含糖量高的饮料以及果汁都被看作是风险更高，但是无糖饮料却不存在这个问题。

全球范围内含糖饮料的消费量都在增加。含糖饮料容易引起肥胖，而肥胖患者患癌风险高。

世界卫生组织建议民众每天的糖摄取量最好少于10%。

洪沙/乐然 （路透社、法新社）