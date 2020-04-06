研究：防范疫情"第二波" 过快放松得不偿失

（德国之声中文网）香港大学医学系的研究团队4月8日发表在《柳叶刀》的这份报告写道：尽管中国极端的管控措施看来降低了通报的确诊数字，但是，由于缺乏对新型冠状病毒的"群体免疫力"（herd immunity），如果放松这些干预措施，随着商业、工厂复工，学校复课，这些数字或将很容易重新上升。



估算：湖北以外传染数保持在1以下

报告的研究者基于官方确诊数字估算出，在2020年1月23日采取极端的控制措施后，在湖北以外的地区，新型冠状病毒的基本传染数（Rt）显著下降，此后保持在1以下。

封城后湖北以外传染率显著下降

研究者认为，管控措施应当循序渐进地放松，以便让基本传染数不会长期超过1。否则，鉴于存在显著的"病毒再引入"的风险，特别是来自海外的输入，在放松期间，累计的病例数将会以加速度增长。



放松措施须循序渐进，否则得不偿失

报告的作者警告，一旦采取放松措施导致基本传染数大于1，那么，要恢复到放松前的水平，必须付出额外的努力。换句话说，届时要采取的干预力度甚至大于放松前。

作者认为，如果放松干预，以致于基本传染数大于1，很可能带来更高的健康和经济损失，即便之后能够将基本传染数重新压低至放松前的水平。

因此，作者建议，要主动地在恢复经济活动与保持基本传染数低于1之间找到平衡。这可能是最佳战略，直到有效的疫苗能够提供给广泛的民众。



早期发现病例、实时估测传染数很重要

报告认为，早期发现病例十分关键。而密切关注实时传染率，也有助于确保一段时间内的患病比例不会超过医疗体系的负荷能力。

报告举例说，即便在最繁荣、资源最丰富的超大城市，如北京、上海和深圳，每千人拥有的病床数分别为5.7、6.0和3.7。即便如此，医疗资源仍是有限的。倘若20%的新型冠状病毒病例需要入院治疗，而总人口的患病比例在任一时间点为0.5%，那么，深圳将需要投入总病床数的27%。中国的医疗体系仍严重依赖于二级医疗和三级医疗（即地区性和区域性医院）。如果医院新冠病人过多，患有其它疾病需要治疗的病人便无法得到照顾。在武汉以及湖北其它城市已经观察到这样的情况。

湖北以外医院没有出现负荷



各省死亡率不同或须改善医疗规划

报告还估算出，在湖北以外的确诊病例死亡率为0.98%。不过，各省份有显著的不同，很可能是由于地区经济发展和医疗资源的差异。

在华南和华东，确诊病例死亡率相对较低，华北和东北则显著更高。这一趋势与各省份人均国内生产总值相符合。在确诊病例数超过500例的省份中，经济较繁荣的地区，如江苏和浙江，确诊病例死亡率最低。相对没有那么发达的地区，如河南、河北和黑龙江，确诊病例死亡率最高。

报告作者还指出，尽管目前没有"第一波疫情"医院病床占用率的数字，但鉴于大多数城市和省份确诊病例不超过1000例（相比较：北京、上海和深圳的医院病床数约为123600张、139000张和45700张），在湖北以外，应该没有给医院造成超负荷的状况。

报告的结论是，中国的干预措施对于湖北以外产生了巨大的实际效果。随着未来数周经济活动的恢复，对于基本传染数的实施评估，将能有助于决策者调整放松措施，以保持传染数低于1的水平线。此外，由于各省医疗条件不同，也应当改善医疗规划，以降低新冠病毒相关的死亡率。