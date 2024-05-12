研究：远离社交媒体，一周之内提升自尊

加拿大约克大学最近的一项研究表明，女性停止使用社交网络仅一周时间，自尊感和身体形象都得到了明显改善。问题是，社交媒体平台会推送这项研究的结论吗？

（德国之声中文网）对于Instagram、Snapchat和TikTok等社交媒体平台上的许多年轻人来说，摆脱通行的美颜瘦身理想和标准相当困难，而这些趋势可能是危险的。目前看来"流行"的就是纤腰、圆臀和细腿。

十年前，"大腿间隙"风靡一时。这是指女性双脚并拢站立时，大腿内侧互不接触。大腿间隙也被称为"绑腿"，它的拥护者认为，只要节食和锻炼得当，任何人都可以拥有这样的腿型。实际上能否拥有大腿间隙，受骨骼结构等遗传因素的影响最大。

虽然对于大多数体重健康的女性来说，渴望拥有大腿间隙被认为是危险的，但似乎并不是每个人都意识到了这一点。

"大腿间隙是否健康？"和"如何快速获得大腿间隙？"这只是谷歌快速搜索中跳出的两个问题。别的相关问题中，"细腰"、"瘦腰"和"超级纤细"比比皆是。

"我今天吃什么"的视频也开始流行起来，年轻人（通常是女性）详细记录了她们声称的日常饮食习惯--大多是低碳水化合物和无糖饮食。

另一方面，"身体积极运动"（body positivity）是另一种趋势。倡导者认为人们应该接受自己的身体现状。但社交媒体用户除非主动寻找，否则不太可能接触到这类内容，因为社交媒体的算法是以用户的搜索结果和既定的观看偏好为导向的。

在法国 “照骗”今后不好骗 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

远离社交媒体一周，结果会怎样？

很多研究表明，社交媒体会对用户的自尊感产生影响。加拿大多伦多约克大学最近的一项研究探讨了短期内摆脱社交媒体的影响。这项研究发现，女性停止使用社交网络仅一周时间，自尊感和身体形象都得到了明显改善。

研究人员将66名女学生分成两组，一组继续像往常一样使用社交媒体，另一组则完全戒掉。研究人员事先询问了她们对自己身体的感觉，以及是否希望自己看起来像模特。

一周后，当被问及同样的问题时，那些不使用社交媒体的人的身体形象得到了改善，尤其是那些最有可能内化瘦身理想的人。

作者说，在这一心理学研究领域，很少能看到如此大的效应。他们还补充说，这些改善可能不仅是因为脱离了社交媒体，还因为参与者可能用更健康的行为取代了社交媒体消费，比如与朋友共度时光、参加体育运动或户外活动。

社交媒体上充斥着各种健身网红分享的内容 图像来源: QualityStockArts/Pond5 Images/IMAGO

社交媒体平台的使用呈上升趋势

一般来说，人们很难脱离社交媒体，尤其是年轻一代。事实上，这些年来，人们花在社交媒体平台上的平均时间在增加。

今年1月，运营Facebook和Instagram的科技巨头Meta表示，只要年轻人不谎报年龄，就会从他们的账户中隐藏"与年龄不符"的内容。

然而，迄今为止，监管尝试收效甚微，而有义务执行这些规定的科技公司照章办事的程度也很低。例如，欧盟的《数字服务法》的目的之一是保护未成年人，要求网络运营商删除或隐藏特别有问题的内容，如美化饮食失调问题。但全球非营利组织"Reset"的一份报告显示，只有不到30%的有害内容在必要时得以删除。报告发现，社交媒体平台TikTok的删除率甚至比这还低。不过，今年早些时候，TikTok确实移除了"legginglegs"标签。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。