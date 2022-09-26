 研究：跨大西洋各国对军援台湾的支持度极低 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.09.2022

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时政风云

研究：跨大西洋各国对军援台湾的支持度极低

由德国马歇尔基金会和贝塔斯曼基金会对跨大西洋地区14个国家进行的调研显示，更强硬的对华路线得到多数支持；但是在台湾问题上，大多数受访者认为，在中国武力攻台的情况下，自己的国家应该采取外交或制裁行动，支持向台湾输送武器和派遣军队的比例极低。

14个国家受访者对武力支援台湾持谨慎态度

14个国家受访者对武力支援台湾持谨慎态度

（德国之声中文网）总部位于华盛顿的“德国马歇尔基金会”（German Marshall Fund）和德国贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Foundation）联合发布了一份《跨大西洋趋势2022》报告，着重分析了俄罗斯入侵乌克兰和中国地缘政治雄心等议题给跨大西洋合作带来的挑战。

该项研究对跨大西洋地区的14个国家（美国、加拿大、德国、法国、意大利、荷兰、波兰、立陶宛、罗马尼亚、西班牙、葡萄牙、瑞典、英国和土耳其）进行了问卷调查，报告全文65页，其中用一整个章节的篇幅分析了与中国之间的关系。

中国：伙伴、竞争者还是对手？

对华双边关系的复杂性在跨大西洋地区国家的公众舆论中得到了体现，报告指出，在除美国之外的13个国家，有将近四分之一的受访者表示，他们无法判断中国对于自己的国家来说究竟是合作伙伴、竞争者还是对手。

在德国受访者中，有43%认为中国是竞争对手，23%将中国视为敌对方，22%的人表示无法判断，只有12%认为中国是合作伙伴。而在美国，34%受访者将中国视为竞争者，32%的人认为中国是美国的对手。

在对华政策方面，很多受访者都支持对中国采取更加强硬的态度，但是在新科技领域则希望与中国展开更多合作。其中对华强硬倾向最明显的是法国（66%受访者支持），其次是加拿大和荷兰（均为62%）。

研究团队还向受访者提问，是否支持自己的国家在不考虑经济后果和其他国家态度的情况下采取更强硬对华政策。调查结果显示，在除了立陶宛和土耳其之外的12个国家，支持对华更加强硬（单方面采取行动或是和盟友协调行动）的受访者都占了大多数。

西班牙、瑞典、加拿大、荷兰和法国都有超过六成的受访者表示，支持对中国采取更强硬措施，哪怕本国经济要付出更高代价也在所不惜。英国（57%）和德国（54%）的比例略低于上述国家，但是支持的人数也超过了五成。

从性别和年龄差异来看，男性和较为年长群体更倾向于愿意接受对华强硬所带来的经济代价。

如果北京武力攻台，该怎么应对？

涉及到台湾问题，受访者明显更加谨慎：在被问到如果中国武力入侵台湾，自己的国家应该如何应对时，大多数受访者还是支持通过外交手段或者是制裁，支持向台湾输送武器或者是派遣军队的意愿很低。

9月7日台湾军队演习

9月7日台湾军队在屏东举行演习

从所有14个国家的平均数值来看，35%受访者认为在中国武力攻台的情况下应该采取外交措施，32%支持采取联合制裁行动，而支持输送武器和派遣军队的比例分别只有4%和2%。此外还有12%的人希望自己的国家不要做出任何行动。

从国别来看，罗马尼亚、土耳其、意大利、立陶宛和葡萄牙对单纯采取外交行动的支持比例最高，都在四成上下；葡萄牙、加拿大、德国和瑞典对联合制裁行动的支持率则更高，都有40%左右。

对于向台湾输送武器和派军队援助这两个选项支持率最高的是美国，但也分别只有8%和7%。美国在欧洲的几个亲密盟友对这两个选线的支持率也非常低，英国分别有5%和3%，法国有3%和2%，其他国家的比例则更低。
 

（德国马歇尔基金会）

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