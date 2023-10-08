研究：越南湄公河三角洲2035年无沙可采

（德国之声中文网）湄公河汇入南中国海的三角洲地带，是生物多样性的重要地区，为数千万人提供着食物和生计。

然而，湄公河上游的水电站大坝减少了流向下游的河沙，这对于河床河沙的锐减扮演着重要角色，从而严重影响着三角洲的存继。

与此同时，采沙场几乎在耗尽河沙资源，以供应越南繁荣兴旺的建筑业领域。世界自然基金会一份报告指出了这一问题。

这份题为"越南湄公河三角洲河沙预算"的报告警告说，以目前每年3500万-5500万立方米的开采速度计算，"河床下可开采的河沙储量仅够开采十年"。

报告的作者之一艾斯拉米（Sepehr Eslami）向法新社表示，如果河沙耗尽，那么该地区受到海水倒灌的影响将增加10%。海水倒灌已经在湄公河流域导致稻米的大规模受损。

湄公河農民用「土辦法」應對新問題

艾斯拉米表示，河沙竭尽还会导致"更多河岸受侵蚀现象，以及更大的潮汐，而这将导致更多洪水以及河岸的进一步受侵蚀"。

而在气候变化背景下，海平面的上升以及河沙量的下降，都对湄公河三角洲的继续存在带来威胁。世界自然基金会就此发出警告。

湄公河三角洲世界上最快速变迁以及地势最低的三角洲之一，可利用的河沙储量达5.5亿立方米。

这份研究报告表示，去年，流向三角洲的河沙仅为400万立方米，此前的平均值为每年达700万立方米。

非法采砂、政府官员收受贿赂

实际上，每年的采沙量可能比研究报告中的数字还要高，因为研究并未将夜间采沙量计算在内。许多非法采砂船在夜间运作。

8月，警方逮捕了湄公河三角洲安江省的一名高级官员，他受控从一家采沙公司收取了5万美元的贿赂。警方称，名为Trung Hau 68的这家公司采沙量超过470万立方米，尽管其执照仅允许这一采量的三分之一。

河沙消失也是造成海岸侵蚀的部分原因，而后者则导致湄公河三角洲居民的房屋、商铺都被海水淹没。

农业及农村发展部表示，自2016年以来，收到近800处受侵蚀地点的报告，涉及湄公河三角洲总长度1134公里的海岸和河岸。

（法新社）

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