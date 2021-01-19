 研究：超越德国 中国再次成为全球贸易顺差冠军 | 经济纵横 | DW | 22.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

研究：超越德国 中国再次成为全球贸易顺差冠军

蝉联全球贸易顺差冠军4年后，德国去年再次被中国赶超，丢掉这一头衔——这是德国慕尼黑经济研究所(Ifo)的一项研究结果。

China Qingdao | Containerschiff im Hafen

青岛繁忙的集装箱码头

（德国之声中文网）德国慕尼黑经济研究所(Ifo)估算，中国去年的贸易顺差为3100亿美元，居全球第一。据路透社获得的该研究所报告，德国去年的贸易顺差为2610亿美元，位居第二；日本排名第三，为1580亿美元。

中国去年超过德国的主要原因是德国的重要贸易伙伴经济衰退，导致德国出口大幅减少。研究报告作者格里梅（Chrisian Grimme）向路透社表示，德国货物贸易的传统顺差去年较2019年减少340亿美元。而中国去年在疫情造成的全球经济衰退中出口反而增加。原因是出口冠军中国生产的商品在疫情中需求量加大。随着更多人居家办公，全球对手提电脑、屏幕的需求越来越大。格里梅指出，“一方面，数据加工产品这样的电器销售量增加；另一方面，全球对医疗防护用品的需求也在增加。”

防疫物资大量出口
China Huaibei Gummihandschuh Produktion

2020年3月至12月底，中国出口外科手套29.2亿双

据中国海关总署1月14日发布的数据，2020年3月至12月底，中国出口主要疫情防控物资价值4385亿元人民币，其中，口罩出口2242亿只、价值3400亿元；防护服23.1亿件，包括医用防护服7.73亿件；护目镜2.89亿副，外科手套29.2亿双。海关数据还显示，在医疗器械方面，2020年中国出口了27.1万台呼吸机；病员监护仪66.3万台，红外测温仪1.19亿件。此外，中国还出口了10.8亿人份新冠病毒检测试剂盒。

德国的贸易顺差在国内生产总值中的占比2015年达到最高值，为8.6%。此后逐年下降，2019年为7.1%，2020年降至6.9%。慕尼黑经济研究所的格里梅强调，尽管如此，和其它出口大国相比，2020年的数值还是很高。欧盟认为，长期而言，贸易顺差最高占比6%才能保持可持续性。欧委会和国际货币基金组织都警告说，德国等国的贸易顺差意味着另一些国家的贸易赤字和高负债。

 

乐然／凝炼（路透社等）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德国外贸出口继续增长 隐忧浮现

尽管遇到了贸易战等诸多不利因素的阻挠，2018年德国出口贸易额依然实现了增长，再创历史新高。然而，对于未来的走势，业内人士却越发地担忧。  

出口冠军也扛不住 德国外贸复苏情况"令人失望"

德国出口量虽然持续回升，但是数量依然远低于新冠危机前的水平。尽管7月以来连续第三个月增长，出口仍比去年减少了11％。  

新冠危机过后：中国外贸火爆

中国外贸已从年初的骤降状态恢复正常：根据该国海关总署提供的数据，11月份，出口增幅出乎意料，贸易顺差继续扩大。  

新冠疫情下的经济： “中国好，德国受益”

尽管发生新冠第二波疫情、限制措施强化，去年11月，德国出口连续第7个月增长。  

相关内容

Hamburg Container auf der «Barzan» von Hapag Lloyd

中国成为德国第二大出口市场 19.01.2021

虽然疫情肆虐，德国去年仍向中国出口了价值950亿欧元的产品,中国有此取代法国，成为德国的第二大出口市场。

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi

对华贸易逆差扩大 特朗普贸易政策失败？ 14.01.2021

去年，中国对美贸易顺差扩大。遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

Deutschland Coronavirus Beerdigung

全球疫情概览：德国死亡人数破5万大关 22.01.2021

因新冠疫情全国“停摆”之际，德国染疫死亡人数本周突破了5万大关。与此同时，日本政府再次否认今年将停办东京奥运的说法。香港媒体披露，为控制九龙两个地区的疫情，将首次对上万居民实施“围封”措施 。

广告
China Magnetschwebebahn in Chengdu

中国新型磁浮列车 追求低成本

位于成都的西南交通大学日前推出了时速620公里的磁浮列车样车。这种新型列车速度远远高于目前的高铁，而且成本也显著低于以往的磁浮技术。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  