研究：超越德国 中国再次成为全球贸易顺差冠军

（德国之声中文网）德国慕尼黑经济研究所(Ifo)估算，中国去年的贸易顺差为3100亿美元，居全球第一。据路透社获得的该研究所报告，德国去年的贸易顺差为2610亿美元，位居第二；日本排名第三，为1580亿美元。

中国去年超过德国的主要原因是德国的重要贸易伙伴经济衰退，导致德国出口大幅减少。研究报告作者格里梅（Chrisian Grimme）向路透社表示，德国货物贸易的传统顺差去年较2019年减少340亿美元。而中国去年在疫情造成的全球经济衰退中出口反而增加。原因是出口冠军中国生产的商品在疫情中需求量加大。随着更多人居家办公，全球对手提电脑、屏幕的需求越来越大。格里梅指出，“一方面，数据加工产品这样的电器销售量增加；另一方面，全球对医疗防护用品的需求也在增加。”

防疫物资大量出口 2020年3月至12月底，中国出口外科手套29.2亿双

据中国海关总署1月14日发布的数据，2020年3月至12月底，中国出口主要疫情防控物资价值4385亿元人民币，其中，口罩出口2242亿只、价值3400亿元；防护服23.1亿件，包括医用防护服7.73亿件；护目镜2.89亿副，外科手套29.2亿双。海关数据还显示，在医疗器械方面，2020年中国出口了27.1万台呼吸机；病员监护仪66.3万台，红外测温仪1.19亿件。此外，中国还出口了10.8亿人份新冠病毒检测试剂盒。

德国的贸易顺差在国内生产总值中的占比2015年达到最高值，为8.6%。此后逐年下降，2019年为7.1%，2020年降至6.9%。慕尼黑经济研究所的格里梅强调，尽管如此，和其它出口大国相比，2020年的数值还是很高。欧盟认为，长期而言，贸易顺差最高占比6%才能保持可持续性。欧委会和国际货币基金组织都警告说，德国等国的贸易顺差意味着另一些国家的贸易赤字和高负债。

乐然／凝炼（路透社等）

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