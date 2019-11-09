 研究：贸易战让美国人消费步子放慢 | 经济纵横 | DW | 12.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

研究：贸易战让美国人消费步子放慢

美国一家经济研究机构的最新分析显示，美中相互加征关税的行动影响到美国民众的消费和收入水平。在汽车消费领域，这一影响尤为显著。

USA - Stau auf dem Highway 50 in Kalifornien (picture-alliance/AP/R. Pedroncelli)

（德国之声中文网）设址华盛顿的美国全国经济研究所（NBER）本周三（12月11日）发表一份研究题为"贸易战影响在消费领域的反映"的报告。报告以汽车销售为出发点，评估贸易政策变化对美国县市一级行政区居民消费产生的影响。

在比较2018年美国各县市新车销售量的变化后，报告得出结果：在受冲击最大的县，新车销售减少造成数十亿美元的损失，对居民收入的影响则制约了家庭消费。

在受影响较大的地区，同时可以观察到就业岗位增幅降低的现象。纽约大学斯特恩商学院（Stern School of Business）的经济学教授、报告作者沃格（Michael Waugh）写道："贸易政策的改变对消费产生重大影响"。

他分析了中国对美国惩罚性关税采取反制措施前后，美国各县市新车销售数量的变化。中国对美国产大豆、猪肉等商品加重了关税。

受到上述关税影响最大的地区--即中西部的农业产区，与那些当地经济受中国关税影响不大的地区相比，新车销售量要低2.5%。

Brasilien | Sojabohnenernte (Getty Images/AFP/Y. Chiba)

中西部农业区也是特朗普的票仓

由于同一时期美国全国的平均汽车销售量也在下降，沃格估计，受关税影响最大的地区在仅新车销售领域蒙受的经济损失就达20亿美元，全美其它地区的损失约70亿美元。

由于此次研究的数据仅限于汽车销售，沃格估计，关税战对整个消费领域的影响要大得多。NBER是一家私营的非盈利研究机构。

有关研究结果涉及美中贸易战的一个核心争论：相互加征关税对双方造成的经济损失，是如何在生产商、消费者和和政府之间被分摊的？

美国政府向对中国出口农产品蒙受损失的农场主提供财政补贴，这意味着由美国纳税人买单。但这并不能阻止地方经济遭受其它更多的负面影响，包括在那些特朗普支持度最高的地方。

研究没有对中国关税措施造成的就业岗位减少做出估算。但沃格表示，在那些受关税影响最大的县市，生产制造业领域的就业增长幅度比其它地区低1.5个百分点。

 

叶宣/乐然（路透社）

 

DW.COM

谈判延长 传美延后征收中国新一轮关税

12月15日美方对中国关税若生效，手机、笔记本电脑、玩具和衣物等中国商品将被加徵15％的关税。对中国来说，新关税将加剧中国经济放缓。对美方，关税可能引起美国消费者反弹，影响人民对政府的支持。双方都在等对方让步。 (11.12.2019)  

贸易战冲击中国出口  对美出口尤其跌

互征关税给中美两国贸易带来重创。中国11月出口增速同比下降1.1%，这是中国连续第4个月出口增速同比下滑。 (08.12.2019)  

数百美企致信特朗普：关税最终是我们买单

美中贸易争端让经济界伤透脑筋。美国企业界再次向特朗普施压，数百家美国企业致信总统，呼吁终止关税升级的恶性循环，与中国重启贸易谈判。 (14.06.2019)  

相关内容

US-Präsident Donald Trump

特朗普：我根本还没同意任何东西 09.11.2019

特朗普给北京泼了一头冷水。这位美国总统在华盛顿反驳了有关他同意取消对中国商品加征关税的报道，称是中方一厢情愿。

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg

联合国:中美贸易战两败俱伤 为何台湾是最大受益者? 06.11.2019

全球最大的两个经济体间的贸易战已持续16个月，北京和华盛顿有望在本月签署初步协议，但若破局，几乎所有进口到美国的中国商品，价值超过5千亿美元，都将受到影响。联合国公布报告分析中美双方因贸易战带来的损失，并提到台湾为何成为贸易战最大的受益者。

China Hongkong Proteste mit Smartphones

贸易协议延到明年? 特朗普考虑豁免苹果 21.11.2019

美国预计要在今年12月对中国进口的消费性电子产品课征关税，美国科技巨头苹果在中国设有厂房，首当其衝。特朗普在参观苹果公司的美国工厂时，对贸易战的前景做了最新表态。

广告

“没有紧迫感 如何改变自己的行为”

瑞典青少年气候活动家通贝里(Greta Thunberg)在西班牙马德里举办的第25届世界气候变化大会上发表演讲。她说，没有紧迫感，人们又如何理解正在面对的是怎样一场真实的危机？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  