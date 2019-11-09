研究：贸易战让美国人消费步子放慢

（德国之声中文网）设址华盛顿的美国全国经济研究所（NBER）本周三（12月11日）发表一份研究题为"贸易战影响在消费领域的反映"的报告。报告以汽车销售为出发点，评估贸易政策变化对美国县市一级行政区居民消费产生的影响。

在比较2018年美国各县市新车销售量的变化后，报告得出结果：在受冲击最大的县，新车销售减少造成数十亿美元的损失，对居民收入的影响则制约了家庭消费。

在受影响较大的地区，同时可以观察到就业岗位增幅降低的现象。纽约大学斯特恩商学院（Stern School of Business）的经济学教授、报告作者沃格（Michael Waugh）写道："贸易政策的改变对消费产生重大影响"。

他分析了中国对美国惩罚性关税采取反制措施前后，美国各县市新车销售数量的变化。中国对美国产大豆、猪肉等商品加重了关税。

受到上述关税影响最大的地区--即中西部的农业产区，与那些当地经济受中国关税影响不大的地区相比，新车销售量要低2.5%。

中西部农业区也是特朗普的票仓

由于同一时期美国全国的平均汽车销售量也在下降，沃格估计，受关税影响最大的地区在仅新车销售领域蒙受的经济损失就达20亿美元，全美其它地区的损失约70亿美元。

由于此次研究的数据仅限于汽车销售，沃格估计，关税战对整个消费领域的影响要大得多。NBER是一家私营的非盈利研究机构。

有关研究结果涉及美中贸易战的一个核心争论：相互加征关税对双方造成的经济损失，是如何在生产商、消费者和和政府之间被分摊的？

美国政府向对中国出口农产品蒙受损失的农场主提供财政补贴，这意味着由美国纳税人买单。但这并不能阻止地方经济遭受其它更多的负面影响，包括在那些特朗普支持度最高的地方。

研究没有对中国关税措施造成的就业岗位减少做出估算。但沃格表示，在那些受关税影响最大的县市，生产制造业领域的就业增长幅度比其它地区低1.5个百分点。

叶宣/乐然（路透社）